Video: Tottenham odklial Wembley, Dortmund si pripomenul finálovú prehru z roku 2013

LONDÝN 14. septembra (WebNoviny.sk) - Anglický futbalový vicemajster Tottenham Hotspur konečne okúsil chuť víťazstva na bájnom londýnskom štadióne Wembley. "Kohúti" si v stredajšom dueli H-skupiny Ligy majstrov poradili s nemeckou Borussiou Dortmund 3:1.

"Posvätná tráva" vo Wembley bola pre "Spurs" dlho zakliata - proti nemeckému zástupcovi dosiahli v 12. zápase na tomto mieste iba druhé víťazstvo. Premiérové sa zrodilo ešte 7. decembra minulého roka v dueli proti CSKA Moskva (3:1), avšak vo chvíli, keď Tottenham už nemal ani teoretickú šancu na postup do osemfinále LM.

Harry Kane skóroval trikrát po sebe

Ako je známe, anglický národný štadión bol v minulej sezóne domovom "kohútov" na európskej pohárovej scéne. V ročníku 2017/2018 na ňom odohrajú všetky domáce zápasy z dôvodu prestavby svojho stánku na White Hart Lane.

"Je to obrovské víťazstvo. Večery, ako bol tento vo Wembley, musíme využiť v náš prospech. V minulej sezóne nás v LM položili práve domáce zápasy. Tentoraz sme podali oveľa skúsenejší výkon. V tejto súťaži musíte byť šikovný. Na veľkom ihrisku súperov nemôžete zakaždým iba napádať. Proti Dortmundu sme využili protiútoky a priestor, ktorý sa nám naskytol," vyhlásil pre BT Sport dvojgólový hrdina stretnutia Harry Kane.





Ten sa stal prvým Angličanom od roku 2010, ktorý skóroval v kontinentálnom pohári číslo jeden v troch vystúpeniach po sebe. Vtedy predviedol rovnakú sériu Wayne Rooney v drese Manchestru United.

Svojho zverenca pochválil aj kouč Tottenhamu Mauricio Pochettino. "Harry Kane bol fantastický," stručne poznamenal 45-ročný Argentínčan.

Na Borussiu ušili účinnú taktiku

Niekdajší kormidelník FC Southampton a Espanyolu Barcelona ušil na Borussiu účinnú taktiku. Mužstvo sa napriek výhode domáceho prostredia bezhlavo nehrnulo do ofenzívy. V úvodnej štyridsaťpäťminútovke sa kompletne všetci jeho zverenci v priemere pohybovali iba na vlastnej polovici, no aj tak dokázali dvakrát skórovať.

"Bolo dôležité vyhrať. Bol to tvrdý zápas a chceli sme doň vstúpiť dobre. Dortmund v prvom polčase dominoval, ale my sme v druhej polovici stretnutia pridali a boli sme mimoriadne efektívni. Po zmene strán som upravil pozície niektorých hráčov a docielili sme, že sa tempo hry znížilo, čo bolo pre nás lepšie. Ukázali sme, že máme vyspelý tím. Vždy nemôžete dominovať, musíte hrať aj inak. Tento zápas bol pre nás veľmi poučný," skonštatoval Pochettino.

Zakliata anglická pôda

Dortmund sa vo Wembley predstavil prvýkrát od neúspešného finále LM s Bayernom Mníchov (1:2) v roku 2013. Potvrdil, že sa mu na anglickej pôde príliš nedarí, veď z ostatných desiatich duelov v "kolíske futbalu" prehral až sedem.

"Ako tím sme hrali veľmi dobre, najmä v prvom polčase. Nastúpili sme proti silnému protivníkovi, ktorý sa zvyčajne prezentuje vysokým pressingom. Domácich sme však nepustili do žiadneho výraznejšieho tlaku, no bohužiaľ, na výsledku sa to neodrazilo. Naše mužstvo nebolo vzadu dobre organizované. Prehrali sme, ale myslím si, že stále je všetko otvorené. Je to len jeden zápas a Tottenham ešte čaká zápas v Dortmunde," povedal podľa oficiálnej stránky Európskej futbalovej únie (UEFA) kouč BVB Peter Bosz.

