Video: Toronto natiahlo svoju sériu víťazstiev, DeRozan nastrieľal historických 52 bodov

NEW YORK 2. januára (WebNoviny.sk) - DeMar DeRozan je novým lídrom histórie basketbalového klubu Toronto Raptors v počte nastrieľaných bodov v jednom zápase NBA. Toronto zdolalo Milwaukee 131:127 po predĺžení a DeRozan zaťažil konto súpera 52 bodmi, premenil aj 5 trojkových pokusov.

Druhé miesto vo Východnej konferencii

Predchádzajúcimi rekordérmi Toronta boli 51-bodoví Vince Carter a Terrence Ross. Carter dosiahol 51 bodov 27. februára 2000 proti Phoenixu, Ross 25. januára 2014 proti Los Angeles. V Air Canada Centre hráči Toronta natiahli sériu víťazstiev na 12 zápasov a vo Východnej konferencii im patrí 2. priečka za súpermi z Bostonu.





"Už ako dieťa som si predstavoval, že raz zažijem moment, ako je práve tento," povedal DeRozan po zhliadnutí videa v hlavnej úlohe s Michaelom Jordanom vo finále NBA 1998 Chicaho - Utah. "Keď teda máte šancu pripomenúť si takéto niečo priamo na palubovke, robíte všetko preto, aby vám to vyšlo," doplnil DeRozan.

"Zahral dnes ako superhviezda," povedal tréner Raptors Dwane Casey o DeRozanovi.

V predĺžení uspeli hostia

Na Nový rok sa predlžovalo aj v súboji Chicago - Portland, v tomto prípade uspeli hostia 124:121. Zaslúžil sa o to najmä 32-bodový C.J. McCollum. Až 25 bodov nastrieľal po veľkej prestávke vrátane vyrovnania 56,5 s pred koncom riadneho hracieho času, čo znamenalo predĺženie.

"Mal som veľa dobrých streleckých pozícii a to je zásluha mojich spoluhráčov, ktorí ma do nich dostali. Dosť mi to uľahčili. Keď mám možnosť vystreliť aj tridsaťkrát a viac, urobím to," vravel McCollum.

NBA

pondelok:



Brooklyn – Orlando 98:95 (22:27, 25:21, 24:22, 27:25)

Najviac bodov: Allen 16, LeVert a Crabbe po 15 – A. Gordon 20 (12 doskokov), Payton 17, Fournier a Biyombo (17 doskokov) po 13



Toronto – Milwaukee 131:127 po predĺž. (35:30, 25:26, 28:28, 26:30 – 17:13)

Najviac bodov: DeRozan 52 (5 trojok), Lowry 26, VanVleet a Ibaka po 11 – Bledsoe 29, Antetokunmpo 26, Middleton 18



Chicago – Portland 120:124 po predĺž. (23:31, 30:21, 34:31, 25:29 – 8:12)

Najviac bodov: Dunn 22, Markkanen 19, Mirotič 18 (10 doskokov) – McCollum 32 (5 trojok), Aminu 24 (5 trojok), Turner 22



Minnesota – Los Angeles Lakers 114:96 (30:18, 30:30, 31:28, 23:20)

Najviac bodov: Butler 28, Wiggins 21, Dieng 17 – Clarkson 20, Randle 15 (12 doskokov), Ingram 14

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.