Video: Tatar znovu vypadol zo zostavy Vegas, Boston inkasoval počas Chárovho trestu

LAS VEGAS 5. mája (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar znovu vypadol zo zostavy Vegas, tím Golden Knights aj bez jeho pomoci uspel nad San Jose 5:3 v piatkovom piatom stretnutí 2. kola play-off Západnej konferencie NHL. Vegas delí od postupu do finále jediný víťazný zápas, v sérii hranej na štyri triumfy vedú 3:2.

Zlatí rytieri boli od začiatku lepším mužstvom, v 49. min bolo skóre už 4:0 pre Vegas. Druhý zásah Alexa Tucha v stretnutí vyhnal z bránky San Jose Martina Jonesa, ktorého nahradil Aaron Dell. Zmena gólmana bola pozitívnym impulzom pre hráčov Sharks, v priebehu šiestich minút strelili tri góly a k Vegas sa priblížili na rozdiel jediného zásahu.

Vegas spečatil triumf do opustenej "svätyne"

Prvým úspešným strelcom San Jose bol americký útočník so slovenským pôvodom Kevin Labanc. Pri všetkých góloch hostí asistoval Logan Couture. "Žraloci" v závere duelu v snahe vyrovnať odvolali brankára, triumf Vegas spečatil do opustenej "svätyne" Jonathan Audy-Marchessault.





Obranca Dan Girardi rozhodol zásahom v 64. min o triumfe Tampy Bay nad Bostonom 4:3 po predĺžení v piatkovom štvrtom stretnutí 2 kola play-off Východnej konferencie NHL. Tím Lightning vedie už 3:1 v sérii hranej na štyri víťazné zápasy.





Kapitán Bruins Zdeno Chára odohral 24:29 min, pripísal si jeden mínusový bod. Inkasoval menší trest, počas ktorého Tampa skórovala, prezentoval sa aj jednou strelou na bránku súpera, 6 bodyčekmi a sám zablokoval dva strelecké pokusy hostí.

Tampa Bay otočila zápas

Na triumfe Tampy Bay sa podieľal dvoma bodmi za gól a asistenciu kapitán Steven Stamkos, skórovali aj Nikita Kučerov a Brayden Point. Bostonu nepomohli ani dva zásahy Patrica Bergerona.





"Môj vyrovnávajúci gól bol, samozrejme, veľmi dôležitý, ale v play-off sú najdôležitejšie víťazstvá. Je jasné, že každý chce byť v tejto fáze sezóny produktívny, ale nie je to iba o jednom hráčovi a aj preto sme úspešní. Dobré tímy majú vždy široký káder," povedal podľa nhl.com Stamkos.





Tím Bruins v 10. min prehrával už o dva góly, no dokázal otočiť stav vo svoj prospech. Napokon však znovu otočila i Tampa. "Vrátili sme sa do zápasu. Ukázali sme srdce, bojujeme celý čas. Boli sme už v dobrej pozícii, no, zvrtlo sa to a neuspeli sme," povedal obranca Bostonu Charlie McAvoy.

Sumáre NHL - 2. kolo play-off

piatok:

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Boston - Tampa Bay 3:4 po predĺžení (1:3, 1:0, 1:1 - 0:1) - stav série: 1:3

Góly: 16. Pastrňák (Krug, Marchand), 23. Bergeron (Krug), 47. Bergeron (Marchand) - 5. B. Point, 10. Kučerov (Hedman, Stamkos), 53. Stamkos (J. T. Miller), 64. Girardi (Killorn, Gourde)

Zdeno Chára (Boston) odohral 24:29 min -1, 2 trestné minúty, 1 strela na bránku, 6 "hitov", zablokoval 2 strely súpera

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Vegas - San Jose 5:3 (1:0, 2:0, 2:3) - stav série: 3:2

Góly: 20. Neal (S. Theodore, Perron), 25. Tuch (Marchessault, W. Karlsson), 29. Haula (Perron, Carpenter), 49. Tuch (Eakin, O. Lindberg), 59. Marchessault - 50. Labanc (Couture, Hertl), 52. Hertl (Bödker, Couture), 56. Bödker (Couture)

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.