Video: Tatar strelil svoj siedmy gól v sezóne NHL, Cehlárik a Gáborík s asistenciami

BOSTON 25. novembra (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejista Marián Gáborík oslávil piatkový návrat na súťažný ľad v NHL asistenciou, nie však víťazstvom. Los Angeles s Gáboríkom v zostave prehrali na ľade Arizony 2:3 po predĺžení, slovenský krídelník odohral takmer 14 minút a v 23. min strieľanou prihrávkou asistoval Anžemu Kopitarovi na prvý gól hostí.

Tridsaťpäťročný Gaborík po dlhodobejšom výpadku po zranení vstúpil do svojej sedemnástej sezóny v NHL, v 989. zápase v rámci tzv. regular season dosiahol 398. asistenciu a 794. bod. O štvrté víťazstvo Arizony v ostatných piatich zápasoch sa postaral Christian Fischer, Coyotes sú stále na poslednom mieste tabuľky NHL, ale už len s odstupom 1 bodu na Buffalo Sabres.

Siedmy gól Tatara v sezóne

Tomáš Tatar strelil siedmy gól v tejto sezóne a potvrdil pozíciu streleckého lídra medzi Slovákmi v NHL. Ilavský rodák skóroval tretíkrát z ostatných štyroch zápasov. Jeho Detroit však prehral na ľade New Yorku Rangers 1:2 po predĺžení.

V zápase s prevahou skvelých zákrokov brankárov Tatar v 45. min presilovkovým gólom poslal svoj tím do vedenia, keď strelou bez prípravy z pomerne veľkého uhla prekonal Henrika Lundqvista. Rangers však čoskoro vyrovnali a v predĺžení 2 body pre domácich zaistil už po 37 sekundách nórsky útočník Mats Zuccarello.

"Vždy by sme mali hrať tak ako v tomto zápase. V našom výkone bolo veľa dobrých vecí, hrali sme výborne 60 minút. Jediné, čo nám chýbalo, bolo viac gólov. Také veci sa v hokeji stávajú. Je ťažké prehltnúť túto prehru, ale ideme ďalej. S rovnakým nastavením musíme ísť aj do ďalšieho zápasu a víťazstvo bude naše," uviedol Tomáš Tatar vo videu na webe Detroitu.

Brankár Lundqvist prvou hviezdou zápasu

Hráči New Yorku potiahli sériu domácich víťazstiev na sedem, hokejisti Detroitu prehrali tretíkrát v rade napriek 41 streleckým pokusom na bránku.

Švédsky gólman Rangers Lundqvist odchytal jedenásty zápas bez prerušenia a v ostatných troch pustil za svoj chrbát z 94 striel iba dva góly, aj to len v presilovkách súpera. Proti Detroitu bol vyhlásený prvou hviezdou zápasu.

"Pýtajú sa ma, či už nie som unavený, ale ja sa cítim výborne. Fyzicky nie ste unavený, pokiaľ ste v poriadku mentálne. Mám radosť z toho, že dostávam veľa príležitostí a môžem pomôcť mužstvu. Vo štvrtok som si dal dobrú večeru na Deň vďakyvzdania a v piatok zasa dobrý hokejový zápas," vravel 35-ročný Lundqvist podľa webu NHL.

O triumfe Bostonu rozhodol Pastrňák

Výpočet Slovákov v akcii počas bohatej piatkovej noci v NHL dotvárajú dvaja hráči Bostonu - Peter Cehlárik a Zdeno Chára. Mladík Cehlárik asistoval pri tesnom triumfe Bruins 4:3 nad Pittsburghom Penguins.

Rodák zo Žiliny prihral na prvý gól zápasu v 7. min českému útočníkovi Davidovi Krejčímu. Pre 22-ročného slovenského útočníka to bol druhý bod v aktuálnej sezóne NHL (1+1) a pomaly sa udomácňuje v zostave tímu trénera Brucea Cassidyho.

Jeho krajan a kapitán "medveďov" Zdeno Chára odohral takmer 24 a pol minúty a nebodoval, prezentoval sa 3 strelami na bránku hostí a dvoma "hitmi". Víťazný gól Bostonu strelil v 46. min Čech David Pastrňák. Hokejisti Bruins triumfovali už v štyroch dueloch po sebe.

"Vždy je príjemné zdolať Pittsburgh, lebo oni nám každý rok počas vzájomných zápasov spôsobujú veľa problémov. Momentálne máme dobré nastavenie, darí sa nám. Bodaj by nám to vydržalo čo najdlhšie," vravel 21-ročný Pastrňák, s 11 gólmi strelecký líder Bruins v tejto sezóne.

Sumáre NHL

piatok



Boston – Pittsburgh 4:3 (2:0, 1:3, 1:0)

Góly: 7. Krejčí (DeBrusk, CEHLÁRIK), 11. Kuraly (McAvoy), 31. Grzelcyk (Krejčí, DeBrusk), 46. Pastrňák (Riley Nash) – 22. Guentzel (Letang, Crosby), 35. Ph. Kessel (Sheahan, J. Schultz), 38. Crosby (Hörnqvist, Hunwick)

Peter Cehlárik 12:11 min, 0+1, +1, Zdeno Chára (obaja Boston) 24:27 min, 3 strely na bránku, 2 „hity“, zablokoval 2 strely



Anaheim – Winnipeg 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Góly: 26. Beauchemin (Liambas, Rasmussen) – 1. Ehlers (Laine, Little), 5. Ehlers (Myers, Little), 33. Little (Myers, Ehlers), 59. Connor



Minnesota – Colorado 3:2 po sam. nájazdoch (1:2, 1:0, 0:0 – 0:0, 1:0)

Góly: 2. Zucker (E. Staal, Reilly), 26. Niederreiter (Koivu, Mikael Granlund), rozhodujúci sam. nájazd: Coyle – 11. Compher (Landeskog), 16. Comeau (Söderberg, Barrie)



Philadelphia – New York Islanders 4:5 po predĺž. (0:1, 4:1, 0:2 – 0:1)

Góly: 24. Giroux (Hagg), 27. Simmonds (Gostisbehere, Patrick), 33. Gostisbehere (Voráček, Couturier), 33. Couturier (Voráček, Giroux) – 20. Barzal (Ladd, Mayfield), 28. Clutterbuck (Seidenberg, Mayfield), 45. Eberle (Bailey, Pelech), 53. Ladd (Eberle, Barzal), 63. Leddy (Ho-Sang, Tavares)



Washington – Tampa Bay 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Góly: 19. Ovečkin (T. Wilson, Bäckström), 35. Smith-Pelly (Beagle. Orlov), 58. Beagle (Niskanen) – 2. Namestnikov (Kučerov, Hedman)



Vegas – San Jose 5:4 po predĺž. (2:1, 2:3, 0:0 – 1:0)

Góly: 3. Theodore (Eakin, Leipsic), 12. Neal (Haula, Marchessault), 21. W. Karlsson (Tuch, R. Smith), 27. W. Karlsson (Marchessault), 62. Marchessault (Theodore, Neal) – 18. Hertl (Donskoi, Vlasic), 29. Burns (J. Thornton), 36. Tierney (Braun, J. Ward), 40. Bödker (Pavelski, J. Thornton)



Buffalo – Edmonton 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Góly: 35. Josefson (Okposo, Nolan), 41. Eichel (E. Kane, Ristolainen), 60. Okposo (Ristolainen, E. Kane) – 60. Auvitu



Columbus – Ottawa 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Góly: 12. Atkinson, 28. Nutivaara (Anderson, Murray), 51. Atkinson (Savard), 54. N. Foligno (Milano), 60. Motte (Bjorkstrand, Sedlák) – 11. Pyatt (Brassard, Mark Stone), 29. Hoffman (Dzingel)



New Jersey – Vancouver 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)

Góly: 23. Hall, 31. Boyle (Butcher, Hall), 36. Severson (Hall, Hischier) – 26. D. Sedin (Edler, H. Sedin), 51. Horvat (D. Sedin, Boeser)



New York Rangers – Detroit Red Wings 2:1 po predĺž. (0:0, 0:0, 1:1 – 1:0)

Góly: 51. Kreider (Bučnevič, Skjei), 61. Zuccarello (Skjei, J. T. Miller) – 45. TATAR (Kronwall, Zetterberg)

Tomáš Tatar (Detroit) odohral 19:03 min, 1 gól, 5 striel, 2 „hity“, 2 zablokované strely. 1 mínuska



Carolina Hurricanes – Toronto 4:5 (0:0, 1:4, 3:1)

Góly: 34. D. Ryan (Skinner, Williams), 44. J. Staal (Faulk, Teräväinen), 54. E. Lindholm (Hanifin, McGinn), 56. Hanifin (Skinner, Williams) – 21. Hyman (Gardiner, Kadri), 28. Leivo (Borgman), 32. Hainsey (J. van Riemsdyk, Bozak), 39. J. van Riemsdyk (W. Nylander, Hainsey), 46. Marlea (Matthews, Gardiner)



St. Louis Blues – Nashville 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Góly: 3. Johansen (F. Forsberg, P.K. Subban), 60. Watson (Johansen)



Arizona – Los Angeles 3:2 po predĺž. (1:0, 1:1, 0:1 – 1:0)

Góly: 11. Ekman-Larsson (Fischer, Stepan), 38. Perlini (Goligoski, Rieder), 63. Fischer (Dvorak, Demers) – 23. Kopitar (GÁBORÍK, Muzzin), 43. Lewis (Andreoff, Doughty)

Marián Gáborík (Los Angeles) odohral 13:51 min, 1 asistencia, 1 strela, 1 pluska



Dallas – Calgary 6:4 (1:0, 2:3, 3:1)

Góly: 19. Roussel (Pitlick), 25. Seguin (Janmark, Klingberg), 39. Radulov (Shore), 53. G. Smith (Ritchie), 55. Seguin, 60. Seguin (Radulov) – 21. Ferland (Monahan), 23. J. Gaudreau, 38. Monahan (Brouwer, J. Gaudreau), 47. Monahan (J. Gaudreau, M. Smith)

