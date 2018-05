Video: Tatar skóroval a „zlatí rytieri“ z Vegas vyrovnali stav finále konferencie NHL

WINNIPEG 15. mája (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa vrátil do zostavy Vegas a úvodným gólom prispel k triumfu Golden Knights nad domácim Winnipegom 3:1 v pondelňajšom druhom stretnutí finále Západnej konferencie NHL.

Tatar nahradil Perrona

Nováčik súťaže víťazstvom vyrovnal stav série 3. kola na 1:1. Tatar nastúpil do súťažného stretnutia po troch zápasoch, v ktorých bol v pozícii zdravého náhradníka, absolvoval 10:14 min a pripísal si aj jeden plusový bod. Prezentoval sa dvoma strelami na bránku domácich a sám zablokoval 1 strelu súpera.



"Je to výborné. Samozrejme, jediná vec, ktorá ma zaujíma je, že sme zvíťazili. Hokej je tímový šport, ale som veľmi rád, že som skóroval. Dosiahli sme jeden triumf na ľade súpera, to je v sérii vždy dôležité," povedal podľa nhl.com Tatar. V zostave Vegas nahradil Davida Perrona, ktorý sa sa podľa trénera Golden Knights Gerarda Gallanta necítil dobre.

"Nepovedal by som, že som bol frustrovaný. Chcem pomôcť tímu a keď sa mužstvu nedarí a ja som iba na tribúne, je to na porazenie. Všetci, čo sme tu máme jediný cieľ - získať Stanleyho pohár a robíme pre to všetko, čo je v našich silách. Keď sa tréneri rozhodnú, že nebudem hrať, musím to rešpektovať, byť dobrým spoluhráčom a motivovať ostatných chlapcov tak, ako viem," dodal slovenský reprezentant.

Séria sa sťahuje do Vegas

Dvadsaťsedemročný krídelník nastúpil v druhom útoku "zlatých rytierov" po boku Erika Haulu a Jamesa Neala. Vegas v 14. min Tatar vyhral súboj v útočnom pásme s Paulom Stastným a namieril si to pred bránku Jets, kde aj dostal prihrávku.

Z prvej strely síce neskóroval, ale naďalej aktívne pracoval, puk sa k nemu znovu odrazil od mantinelu a napokon ho prepasíroval až za chrbát gólmana Connora Hellebuycka. Pre slovenského reprezentanta to bol vôbec prvý gól v tohtoročnom play-off.

Ešte pred koncom prvej tretiny zvýšil vedenie Vegas Jonathan Audy-Marchessault. Po bezgólovom druhom dejstve síce skorigoval stav v 48. min v presilovej hre 21-ročný útočník Winnipegu Kyle Connor, ale už o 88 sekúnd poistil víťazstvo Golden Knights druhým zásahom v stretnutí Audy-Marchessault.

Séria sa za nerozhodného stavu sťahuje do Vegas, tretí zápas finále Západnej konferencie je na programe v stredu.

Play-off NHL 2017/2018 - 3. kolo

finále konferencie

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Winnipeg - Vegas 1:3 (0:2, 0:0, 1:1) - stav série: 1:1

Góly: 48. K. Connor (Ehlers, T. Myers) - 14. Tatar (S. Theodore, Carpenter), 18. Marchessault (R. Smith), 49. Marchessault (R. Smith, W. Karlsson)

Tomáš Tatar (Vegas) 10:14 min, 1+0, +1, 2 strely na bránku, zablokoval 1 strelu súpera

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.