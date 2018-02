Video: Tatar sa podieľal na víťaznom góle, Chára rozdal tri „hity“ a Sekera s troma „mínuskami“

NEW YORK 26. februára (WebNoviny.sk) - Hokejisti Detroitu Red Wings zvíťazili nad hráčmi New York Rangers 3:2 po predĺžení v nedeľňajšom stretnutí zámorskej NHL. V dueli sa predstavil jediný Slovák, útočník Red Wings Tomáš Tatar. Odohral 15:55 min a pripísal si asistenciu pri víťaznom góle "červených krídel".

O triumfe Detroitu rozhodol v čase 64:54 obranca Trevor Daley. Okrem neho sa presadili aj Andreas Athanasiou a Darren Helm, brankár Jimmy Howard si pripísal 36 úspešných zákrokov.

Red Wings momentálne strácajú na priečku, ktorá zabezpečuje postup do play-off, päť bodov. "Všetci vieme, že tento tím je dobrý. Máme kvalitný káder, chýbajú nám však výsledky. Je to však na nás. Ak dokážeme zvíťaziť v našich zápasoch, ktovie, čo sa môže stať," povedal Daley pre nhl.com.

"Jazdci" sú v kríze

Tréner Red Wings Jeff Blashill bol pesimistickejší. "Nemám rád slovo zúfalá, ale asi tak by som popísal situáciu, v ktorej sa nachádzame. Potrebujeme víťazstvá, ideálne okamžite. Preto bolo fajn dnes prísť a triumfovať, aj keď v predĺžení," vyjadril sa Blashill.





V drese New York Rangers sa predstavila nová posila, útočník Ryan Spooner, ktorý prišiel do tímu "jazdcov" ako súčasť výmeny Ricka Nasha do Bostonu. Spooner pri svojom debute asistoval na oba góly Rangers, na zásah J.T. Millera aj Jespera Fasta. Gólman Henrik Lundqvist zneškodnil 31 striel "červených krídel".

NY Rangers prehrali siedmy zápas po sebe a z posledných sedemnástich dokázali zvíťaziť iba v troch. V Metropolitnej divízii im patrí posledná priečka a na ôsme miesto v konferencii zaručujúce postup do vyraďovacej časti strácajú sedem bodov.

Víťazný nájazd a tri asistencie McDavid

Boston prehral s Buffalom 1:4. Slovenský kapitán Bruins Zdeno Chára odohral 23:59 min bez bodového zisku, nazbieral dve trestné minúty, 1 strelu a 3 hity.

V drese "medveďov" si po výmene z New Yorku Rangers odbyl premiéru útočník Rick Nash. Päťkrát vystrelil na bránku Sabres, no nebodoval. "Hral dobre, presne tak, ako som mu povedal. Získaval puky, snažil sa dostať do bránky, strieľal, bude pre nás vítanou posilou. Nemyslím si však, že dnes videl najlepší Boston. Asi si je toho aj vedomý," uviedol kouč Bostonu Bruce Cassidy.

Edmonton v zostave so slovenským obrancom Andrejom Sekerom zdolal Anaheim 6:5 po samostatných nájazdoch. Víťazným pokusom sa v nájazdovej lotérii prezentoval kapitán Oilers Connor McDavid, ktorý si v dueli pripísal tri asistencie. Kanadský tím mohol zvíťaziť aj v riadnej hracej dobe. Oilers viedli ešte 21 sekúnd pred koncom 5:3, ale útočník Ducks Rickard Rakell poslal dvomi gólmi meranie síl do predĺženia.

Sumáre NHL

nedeľa

Nashville - St. Louis 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Góly: 5. Sissons (Turris, Josi), 15. Fiala (Craig Smith), 22. Hartnell (Järnkrok, Ellis), 34. Watson (Johansen)

Buffalo - Boston 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Góly: 15. B. Pouliot (Antipin, Baptiste), 17. Okposo (R. OReilly, Rodrigues), 28. Rodrigues (S. Reinhart, Ristolainen), 44. Scandella (Pominville, Antipin) - 24. McAvoy (Pastrňák, Marchand)

Zdeno Chára (Boston) odohral 23:59 min, 0+0, 2 trestné minúty, 1 strela, 3 hity

New York Rangers - Detroit 2:3 po predĺžení (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)

Góly: 28. J.T. Miller (Spooner, DeAngelo), 52. Fast (K. Hayes, Spooner) - 20. Athanasiou (Nick Jensen, D. Larkin), 25. Helm, 65. Daley (F. Nielsen, TATAR)

Tomáš Tatar (Detroit) 15:55 min, 0+1, +1, 3 strely

Anaheim - Edmonton 5:6 po sam. nájazdoch (1:2, 1:1, 3:2 - 0:0, 0:1)

Góly: 2. Rakell (Fowler, Getzlaf), 22. Henrique (Montour, Getzlaf), 54. Getzlaf (Perry, H. Lindholm), 60. Rakell (Getzlaf, Perry), 60. Rakell (Perry, D. Grant) - 1. Draisaitl (Cammalleri), 13. Slepyšev (McDavid, Cammalleri), 29. R. Strome (Draisaitl, Montoya), 43. R. Strome (Puljujärvi, McDavid), 56. Pakarinen (McDavid, Lucic), rozhodujúci sam. nájazd: McDavid

Andrej Sekera (Edmonton) 21:12 min, 0+0, -3, 3 strely, 1 hit

Minnesota - San Jose 3:2 po predĺžení (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)

Góly: 40. Cullen (Spurgeon, M. Foligno), 56. E. Staal (R. Suter, Zucker), 65. Spurgeon (Zucker) - 14. J. Ryan (Hansen, Goodrow), 23. Tierney (Labanc)

Arizona - Vancouver 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Góly: 50. Goligoski (Stepan, Perlini) - 3. D. Sedin (D. Pouliot, H. Sedin), 52. D. Sedin (Boeser), 55. Archibald (Sutter, Stecher)

