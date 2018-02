Video: Tatar s dvoma mínuskami a asistenciou, v NHL aj gólová prestrelka a hetrik McDavida

NEW YORK 19. februára (WebNoviny.sk) - Hokejisti Detroitu Red Wings prehrali s hráčmi Toronta Maple Leafs 2:3 v nedeľňajšom stretnutí zámorskej NHL. Slovenský útočník "červených krídel" Tomáš Tatar odohral viac ako 16 minút, počas ktorých nazbieral dva mínusové body, tri strely a tri hity. Pripísal si aj asistenciu, jedenástu v aktuálnej sezóne.

Hrdinom Toronta bol Matthews

O triumfe "javorových listov" rozhodol 31 sekúnd pred koncom riadnej hracej doby útočník Maple Leafs Auston Matthews. "V posledných zápasoch sme mali množstvo šancí a dnes ešte viac, no nič nám tam nepadlo. Bolo pekné vidieť, že tento pokus sa skončil gólom," povedal americký center pre nhl.com. Okrem neho skórovali aj James Van Riemsdyk a Mitchell Marner.

V bránke kanadského tímu nastúpil Curtis McElhinney, ktorý si pripísal 27 úspešných zákrokov. "Po prehre s Penguins v predchádzajúcom stretnutí je to pre nás veľký triumf," uviedol gólman Toronta. Maple Leafs uspeli v desiatich z posledných dvanástich meraní síl a aktuálne sa nachádzajú na treťom mieste v tabuľke Atlantickej divízie, na druhý Boston strácajú iba jeden bod.

"Olejári" ukončili šesťzápasovú sériu prehier

Za Red Wings sa presadili Anthony Mantha a Henrik Zetterberg. Český brankár Petr Mrázek zneškodnil 31 striel súpera.

"Bol to vyrovnaný zápas a mali sme šance na to, aby sme v ňom zvíťazili. Strelili sme však len dva góly a súpera nechali skórovať trikrát. Je to frustrujúce, pretože sme hrali dobre, no nič sme z toho nevyťažili," poznamenal kapitán Detroitu Zetterberg,

Kapitán Edmontonu Oilers Connor McDavid pomohol tromi gólmi k triumfu svojmu tímu na ľade Colorada Avalanche. "Olejári" zvíťazili 4:2 a ukončili šesťzápasovú sériu prehier a tiež desaťzápasovú víťaznú domácu šnúru "lavíny".

Edmonton na posledné postupové miesto do play-off stráca až sedemnásť bodov. "Naša úloha sa nezjednodušuje. Vieme, ako na tom sme v tabuľke, musíme sa zlepšiť kompletne ako tím. Ideme si to užiť," povedal tréner kanadského tímu Todd McLellan.

NHL sumáre

nedeľa



New York Rangers – Philadelphia 4:7 (3:3, 1:2, 0:2)

Góly: 2. K. Hayes (Sproul), 11. Rick Nash (Skjei, Bučnevič), 18. Zuccarello (Holland), 26. Holland (Holden, C. McLeod) – 5. MacDonald (Filppula, Lehterä), 13. Laughton (Provorov), 15. Manning (C. Giroux, Konecny), 23. Patrick (Simmonds, Manning), 36. Konecny (Couturier, C. Giroux), 50. C. Giroux (Konecny), 53. Lehterä (Weise, Filppula)



Colorado – Edmonton 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

Góly: 5. Jost, 34. Kerfoot (A. Lindholm, C. Wilson) – 32. McDavid (Maroon, Benning), 49. McDavid (Draisaitl, Russell), 54. R. Strome (Cammalleri, A. Larsson), 59. McDavid (Draisaitl, Klefbom)



Carolina – New Jersey 2:3 po predĺžení (0:1, 1:1, 1:0 – 0:1)

Góly: 27. Teräväinen (V. Rask, T. Van Riemsdyk), 59. Skinner (Slavin, Pesce) – 11. Hischier (Vatanen, Kinkaid), 36. Zacha (J. Moore), 65. Hall (Palmieri)



Columbus – Pittsburgh 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)

Góly: 10. Panarin (Atkinson, Dubois), 43. Wennberg (Jenner) – 2. Sheahan (Oleksiak, Guentzel), 7. Dumoulin (Malkin, Rust), 12. Sheahan (Guentzel, Oleksiak), 31. Aston-Reese (Hunwick, Letang), 55. Guentzel (Määttä)



Detroit – Toronto 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Góly: 26. Mantha (Nyquist, TATAR), 50. Zetterberg (Nyquist, Helm) – 28. J. Van Riemsdyk (Gardiner, Bozak), 28. Marner (Kadri), 60. Matthews (W. Nylander, Hyman)

Tomáš Tatar (Detroit) odohral 16:20 min, 0+1, -2, 3 strely, 3 hity



San Jose – Dallas 5:2 (4:0, 1:0, 0:2)

Góly: 1. Pavelski (Meier, Vlasic), 6. Melker Karlsson (Meier, Pavelski), 16. Boedker (Hansen, Braun), 18. Boedker (Tierney, Vlasic), 25. Braun (Pavelski, Melker Karlsson) – 46. Gemel Smith (B. Ritchie, Johns), 49. Pitlick (J. Klingberg, Roussel)



Winnipeg – Florida 7:2 (1:1, 2:1, 4:0)

Góly: 13. Connor (Wheeler, Laine), 25. Ehlers (T. Myers, Morrissey), 39. Scheifele (Wheeler, Byfuglien), 44. Connor (Wheeler, T. Myers), 47. Bryan Little (T. Myers, Perreault), 56. Perreault (Roslovic), 59. Laine (Bryan Little, Perreault) – 9. Malgin (Matheson, Bjugstad), 28. Barkov (Dadonov, Yandle)

