Video: Tatar prispel asistenciou k triumfu „zlatých rytierov“, Jurčovo Chicago utŕžilo debakel

NEW YORK 31. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar si pripísal asistenciu (štrnástu v sezóne) v súboji Vegas - St. Louis v piatok v NHL. Tatar prispel ku gólu Jamesa Neala v 37. min, ktorým sa domáci priebežne dostali do vedenia 3:2.

Súboj sa napokon posunul do predĺženia, ktoré už po 22 sekundách rozhodol svojím druhým gólom v stretnutí útočník Vegas Jonathan Marchessault. Nováčik z Las Vegas si posilnil líderskú pozíciu v Pacifickej divízii Západnej konferencie NHL.

Colorado získalo dôležité body

Dôležité dva body v boji o play-off získali hráči Colorada, ktorí hladko zdolali súperov zo Chicaga 5:0. Ruský brankár Avalanche Semion Varlamov kryl všetkých 30 striel, ale klasického shutoutu sa nedočkal.





Po kontakte so slovenským útočníkom Tomášom Jurčom musel nútene dolu z ľadu 6:25 min pred koncom tretej tretiny so zranením v dolnej časti tela. Aj tak sa stal Varlamov prvou hviezdou zápasu. Jurčo odohral za Blackhawks necelých 13 minút a prezentoval sa 2 strelami na bránku a jednou zablokovanou strelou.

"Blesky" vyrovnali svoj rekordný zápis

Toronto zvíťazilo v New Yorku nad Islanders 5:4 a ako šiesty tím v tejto sezóne pokorilo hranicu 100 bodov. O víťazstve hostí rozhodol necelé 4 minúty pred koncom riadneho hracieho času Auston Matthews, v bránke hostí nebol Jaroslav Halák.

"Dobré dva body. Bolo treba nájsť spôsob, ako eliminovať veľkú útočnú silu súpera. Možno to nebola zábava pre trénerov, ale hráčov áno," vyhlásil Auston Matthews, ktorý bodoval vo všetkých piatich zápasoch od svojho návratu na ľad 22. marca po zranení ramena.

Hokejisti Tampy Bay sa triumfom 7:3 nad hráčmi New York Rangers vrátili na čelo Atlantickej divízie aj Východnej konferencie NHL. Lightning sa dostali na 108 bodov, čo je štyri zápasy pred koncom základnej časti vyrovnaný ich rekordný zápis zo sezóny 2014/2015.

V tíme víťazov skórovali J. T. Miller aj Dan Girardi, ktorí si ešte v uplynulej sezóne obliekali dresy New York Rangers. Tretím do partie, ktorá opustila Rangers a presídlila do organizácie Lightning, je bývalý kapitán Newyorčanov Ryan McDonagh.

Sumáre NHL

piatok

New York Rangers - Tampa Bay 3:7 (1:0, 0:2, 2:5)

Góly: 15. Skjei (Bučnevič, Desharnais), 49. Chytil (Zuccarello, K. Hayes), 57. Kreider (Zibanejad, Fast) - 24. Paquette (J.T. Miller, Sergačov), 25. Killorn (Cirelli, Hedman), 41. J.T. Miller (Hedman, Killorn), 42. Paquette (Conacher, Kunitz), 43. Point (Gourde), 59. Point (Gourde), 60. Girardi (Paquette, Kunitz)

New York Islanders - Toronto 4:5 (2:1, 1:2, 1:2)

Góly: 13. Beauvillier (Eberle, Pelech), 19. Boychuk (Beauvillier, Nelson), 31. Nelson (Ladd, Pelech), 47. Tavares (Lee, Eberle) - 17. Kadri (Marner, Rielly), 28. Zajcev (Matthews, Gardiner), 38. Marner (Gardiner, Kadri), 43. J. van Riemsdyk (Hainsey), 57. Matthews (Nylander, Hyman)

Washington - Carolina 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Góly: 3. Kempný (Carlson, Oshie) - 24. D. Ryan (Nordström, Slavin), 32. Faulk (Di Giuseppe, D. Ryan), 55. Aho (Zykov, Teräväinen), 58. McGinn (J. Staal, Williams)

Colorado - Chicago 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Góly: 19. Andrighetto (Girard), 29. Barrie (Rantanen, Landeskog), 47. Rantanen (MacKinnon, Barrie), 49. Jost (Barrie, Kerfoot), 58. Andrighetto

Tomáš Jurčo (Chicago) odohral 12:57 min, 2 strely, 1 mínuska, 1 zablokovaná strela

Anaheim - Los Angeles 2:1 po predĺž. (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)

Góly: 37. N. Ritchie (Beauchemin, O. Kaše), 65. Rakell (Montour, O. Kaše) - 6 Doughty (Kopitar, D. Brown)

Vegas - St. Louis 4:3 po predĺž. (2:2, 1:0, 0:1 - 1:0)

Góly: 7. W. Karlsson (Eakin), 14. Marchessault (Tuch, W. Karlsson), 37. Neal (Haula, TATAR), 61. Marchessault (Schmidt, W. Karlsson) - 3. Berglund (Steen, Brodziak), 17. B. Schenn (Schwartz, Tarasenko), 47. Thorburn (Upshall, Sundqvist)

Tomáš Tatar (Vegas) odohral 14:35 min, 1 asistencia, 1 zablokovaná strela

Aké bude počasie na Veľkú noc?

Pozrite si náš nový Magazín !

Video Najstrašidelnejší a najzáhadnejší les v Česku

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.