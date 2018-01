Video: Talian Viviani víťazom 3. etapy Tour Down Under, Peter Sagan v záverečnom špurte zaváhal

VICTOR HARBOR 18. januára (WebNoviny.sk) - Talian Elia Viviani v drese tímu Quick-Step Floors sa stal víťazom 3. etapy cyklistických pretekov Tour Down Under, úvodného podujatia prestížnej série WorldTour v sezóne 2018 v Južnej Austrálii.

Slovenský cyklista Peter Sagan skončil na 5. mieste, keď sa poriadne nedostal do záverečného šprintérskeho boja o víťazstvo. Viviani si pripísal prvý triumf na pretekoch Tour Down Under v kariére a zároveň prvý po svojom presune z tímu Sky do Quick-Step Floors.

Trojnásobný a úradujúci majster sveta Sagan (Bora Hansgrohe) v záverečnom špurte vo Victor Harbor zaváhal, keďže sa zavesil na Nemca Andrého Greipela, ktorý sa nedostal do boja o etapový triumf. Koncovka sa nevydarila ani domácemu favoritovi Calebovi Ewanovi, ktorý sa z prvej pozície približne 100 m pred cieľom obzrel dozadu a potom už nedokázal reagovať na víťazný nástup Vivianiho.

Ewana napokon zdolal aj Nemec Phil Bauhaus (Sunweb). Napriek tomu Ewan zostal na čele priebežnej celkovej klasifikácie s náskokom 10 sekúnd pred Vivianim, P. Saganovi patrí 5. priečka s mankom 16 sekúnd. V bodovacej súťaži Sagan klesol z druhého na tretie miesto, lídrom je opäť Ewan.

Etapa z Glenelgu do Victor Harbor mala mať pôvodne dĺžku 146,5 km, ale organizátori ju skrátili na 120,5 km v dôsledku veľkých horúčav. Cyklistov na trase sprevádzali teploty nad 40 °C, a tak šetrili sily, ako sa dalo. V úniku dňa sa už po pár kilometroch ocitlo juhoafricko-austrálske duo Nickolas Dlamini (Dimension Data) - Scott Bowden. Utvorili si vyše 5-minútový náskok.





Horskú prémiu na Pennys Hill (3 km, priemerný sklon 7,6%) ovládol Dlamini, ktorý tým zvýšil náskok na čele vrchárskej súťaže. Približne 52 km pred cieľom zostal Bowden vpredu sám a o 8 km neskôr už rezignovaného Dlaminiho pohltil pelotón. Devätnásť kilometrov pred cieľom sa skončil aj pokus Bowdena, ešte predtým si pripísal triumf a s ním aj 3 bonusové sekundy na druhej rýchlostnej prémii.

Chaotický hromadný dojazd

Pelotón z pokojného tempa horúceho dňa vyrušil Portugalčan Tiago Machado, ktorý si pri prvom prejazde cieľovým priestorom 13 km pred koncom etapy utvoril náskok 15 sekúnd. Bol to len krátky pokus a záver etapy sa podľa predpokladov odohral formou hromadného dojazdu celého "balíka". Bol trochu chaotický.

Do záverečného boja o víťazstvo sa nedostali z favoritov Greipel ani Sagan a domáci Ewan si zasa takticky premrhal svoju šancu na ďalší etapový triumf. Napokon sa tešil taliansky šprintér Viviani, v Južnej Austrálii vôbec po prvý raz a celkovo päťdesiaty raz v profikariére na ceste. Viviani je aj skvelý dráhar, okrem iného olympijský víťaz v omniu z Rio de Janeira.

Zvíťazil na People´s Choice Classic

Slovenský rýchlik Sagan má v aktuálnej edícii pretekov TDU na konte tretie, štvrté a aktuálne už aj piate miesto. Zvíťazil však v nedeľňajšom kritériu People´s Choice Classic, ktoré bolo pre neho vstupom do novej sezóny, ale jeho výsledky sa nerátali do klasifikácie TDU. Tam zdolal Greipela aj Ewana.





Vlani sa tím Bora-Hansgrohe na TDU nedočkal etapového triumfu, keďže Peter Sagan trikrát finišoval na druhom mieste za Austrálčanom Calebom Ewanom, ale Jay McCarthy skončil tretí v konečnom poradí. McCarthy je aktuálne celkovo štvrtý a v piatkovej 4. etape (Norwood - Uraidla, 128,2 km) s náročným stúpaním v závere na Norton Summit bude mať šancu ukázať, či sú jeho ambície na celkový triumf oprávnené.

Preteky TDU sú prvým podujatím prestížneho seriálu WorldTour v sezóne 2018. Vo WorldTour 2018 bude dovedna 37 podujatí.

Tour Down Under 2018 – 3. etapa

Glenelg – Victor Harbor, 120,5 km:



1. Elia Viviani (Tal.) Quick-Step Floors 3:04:40 h, 2. Phil Bauhaus (Nem.) Sunweb, 3. Caleb Ewan (Aus.) Mitchelton-Scott, 4. Simone Consonni (Tal.) UAE Team Emirates, 5. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe, 6. Simon Clarke (Aus.) EF Education First-Drapac p/B Cannondale – všetci rovnaký čas ako víťaz



Poradie po 3. etape: 1. Caleb Ewan (Aus.) Mitchelton-Scott 10:58:36 h, 2. Elia Viviani (Tal.) Quick-Step Floors +10 s, 3. Daryl Impey (JAR) Mitchelton-Scott +14 s, 4. Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe +15, 5. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +16, 6. Nathan Haas (Aus.) Kaťuša-Alpecin +17.



Bodovacia súťaž: 1. Caleb Ewan (Aus.) 42 bodov. 2. Elia Viviani (Tal.) 37, 3. Peter Sagan (SR) 36.

