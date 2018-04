Video: Takto by mal vyzerať futbal, vraví tréner Klopp po výhre Liverpoolu nad Manchester City

LIVERPOOL 5. apríla (WebNoviny.sk) - Futbalisti FC Liverpool bravúrne zvládli stredajší prvý diel anglickej štvrťfinálovej konfrontácie v Lige majstrov 2017/2018 proti Manchestru City. "The Reds" zvíťazili doma na Anfielde rozdielom triedy 3:0 a pred budúcotýždňovou odvetou (10. apríla, pozn.) sú v lepšej východiskovej pozícii ako ich protivník.

Mužstvo trénera Jürgena Kloppa predviedlo zdrvujúci prvý polčas. Už v 12. min Egypťan Mohamed Salah presne zakončil rýchlu akciu, keď na jej konci vyťažil z priťuknutia Brazílčana Roberta Firmina. V 21. min sa tesne za hranicou "veľkého vápna" oprel do lopty Alex Oxlade-Chamberlain a jeho projektil zapadol k pravej žrdi gólmana hostí Eduarda. Skazu "Citizens" dokonal v 31. min po centri Salaha senegalský kanonier Sadio Mané.

Z Anfieldu sa stáva nedobytná pevnosť

"Mali sme skvelý vstup do stretnutia a už do prestávky sme viedli 3:0. Rozbehli sme to dokonale. Atmosféra na štadióne bola neskutočná. Aj to bol dôvod, prečo sme v úvode na súpera tak vybehli," povedal podľa oficiálnej stránky Európskej futbalovej únie (UEFA) liverpoolský stredopoliar Oxlade-Chamberlain.





Z Anfieldu sa v pohárovej Európe stáva nedobytná pevnosť. Liverpool doma neprehral už 15 zápasov po sebe. V priebehu tejto série až 10-krát zvíťazil. "LFC" ostatný raz pred vlastnými fanúšikmi prehral ešte v októbri 2014 s Realom Madrid (0:3). "Asi vás neprekvapím, keď poviem, že takýto výsledok som nečakal," povedal na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Liverpoolu Jürgen Klopp a doplnil:

"Prvá polovica zápasu bola z nášho pohľadu perfektná. Takto by mal vyzerať futbal. Vedeli sme o kvalite ´Citizens´, ale aj o tej našej. Keby sme vedeli ovládať loptu tak dobre ako oni, neboli by sme v Premier League tak ďaleko za nimi. Prvý polčas mal blízko k dokonalosti, ale vieme, že odveta nás bude stáť množstvo síl."

"Je to skvelý výsledok. Neinkasovali sme, takže je to paráda, ale ešte nie je koniec," skonštatoval Kloppov nemecký krajan z bránky Liverpoolu Loris Karius. Dvadsaťštyriročný gólman sa v zápase nepretrhol. Na čisté konto mu stačilo "pozbierať" zopár centrov, keďže "Citizens" prvýkrát od októbra 2016 za celý duel ani raz nevystrelili do priestoru troch žrdí.

Liverpool hrá vo štvrťfinále LM premiérovo od ročníka 2008/2009. V oboch dueloch proti FC Chelsea (1:3 doma, 4:4 vonku) vtedy nastúpil aj kapitán slovenskej reprezentácie Martin Škrtel. "Sme v dobre pozícii, no stále je pred nami druhé stretnutie v Manchestri. Cítime sa však dobre a tešíme sa na ďalší zápas," poznamenal holandský stopér domáceho tímu Virgil van Dijk.













Tesne pred stretnutím cestou na štadión zažili hostia nepríjemnú chvíľu. Na ich autobus zaútočili fanúšikovia FC Liverpool. Priaznivci domácich zahádzali vozidlo plechovkami a inými predmetmi, fľaškou dokonca robili okno. "Správanie niektorých ľudí je neakceptovateľné. Budeme súčinní s úradmi pri identifikácii páchateľov. Tímu City sa ospravedlňujeme," uviedol LFC vo svojom stanovisku.

Do prestávky produkovali jeden útok za druhým

"Prišli sme hrať futbal. Nerozumiem takejto situácii. Keď polícia vie, že sa niečo také môže stať, má sa pokúsiť tomu zabrániť. Toto som od Liverpoolčanov nečakal. Minulý rok sa niečo podobné stalo v Dortmunde. Autobus je zničený. Naozaj to nechápem," cituje web BBC Sport slová tréner ManCity Pepa Guardiolu.













Podľa Španiela sa jeho mužstvu nedarilo aj preto, že Liverpool hral až príliš defenzívne. Jeho slová však v porovnaní s dianím na trávniku vyzneli trochu zvláštne. Liverpool najmä do prestávky produkoval jeden útok za druhým a po utvorení trojgólového náskoku bolo viac než logické, že sa po zmene strán nebude toľko púšťať do otvorenej hry.













"Neutvorili sme si čisté šance, pretože súper hlboko bránil. Potrebovali sme jeden gól, ale nepodarilo sa nám ho streliť. Nikto neverí, že postúpime do semifinále. Čisté konto je pre súpera veľmi dôležité. Prehru musíme akceptovať. Uvidíme, čo prinesie budúcotýždňová odveta," skonštatoval Guardiola.













"Ak u nás doma zahráme tak, ako v druhom polčase na Anfielde, sme ešte schopní s tým niečo urobiť. Liverpool vyhral zaslúžene, ale pred odvetou sa nevzdávame," podotkol kapitán Manchestru City Vincent Kompany.

