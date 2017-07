Video: Supernáročnú 9. etapu Tour de France poznačili horové pády, z triumfu sa tešil Uran

CHAMBÉRY 9. júla (WebNoviny.sk) - Kolumbijčan Rigoberto Urán z tímu Cannondale-Drapac sa stal víťazom supernáročnej 9. etapy 104. ročníka cyklistických pretekov Tour de France z Nantua do Chambéry (181,5 km).

V šprinte šestky elitných vrchárov Urán tesne zdolal Francúza Warrena Barguila (Sunweb), o jeho triumfe rozhodla až cieľová fotografia.

Tridsaťročný Kolumbijčan, strieborný medailista z OH 2012 v Londýne, si pripísal prvý etapový triumf na TdF v kariére a spolu s tromi etapami na Giro d´Italia štvrtý na pretekoch Grand Tour.



Zostávajúce trio vpredu, ktoré prišlo do cieľa s náskokom 1:15 min, tvorili Francúz Romain Bardet a jazdci Astany Talian Fabio Aru a Dán Jakob Fuglsang. Froome aktuálne vedie s náskokom 18 sekúnd pred Aruom a 51 sekúnd pred Bardetom.



Zo súťaže po ťažkých pádoch v nedeľu odstúpili aj dvaja pretekári z elitnej päťky doterajšieho celkového poradia Austrálčan Richie Porte a Brit Geraint Thomas.

Stúpať sa začalo ihneď po štarte

Deviata etapa sa neodohrala v Pyrenejach ani Alpách, napriek tomu jej sluší prívlastok kráľovská. Organizátori na jej trasu v pohorí Jura umiestnili až sedem kategorizovaných stúpaní, z toho tri najvyššej kategórie HC, tzv. hors catégorie, kde sa za 1. miesto udeľuje 20 bodov. Pretekári museli nastúpať až 4700 výškových metrov a portál letour.fr pripomenul, že tri prémie špeciálnej kategórie HC sa na TdF objavili prvýkrát od roku 2011.

"Je to neuveriteľné, ako to dnes celé dopadlo. Nemyslel som si, že som vyhral. Počas zrážky Dana Martina a Richieho Porteho som si poškodil prehadzovačku, takže som hľadel najmä na to, aby som vydržal vpredu do konca. Nakoniec som zvíťazil, čo je teda obrovského prekvapenie pre mňa. Som šťastný," komentoval Rigoberto Urán na webe Cyclingnews.

"Mám zmiešané pocity. Teší ma, že som si udržal žlté tričko, ale bola to šialená etapa. Keď vidíte obrázky pádu Richieho Porteho, zaplavia vás strašné pocity. Verím len, že bude oukej. Rovnako spadol a skončil aj môj tímový kolega Geraint Thomas. Zvyšok môjho tímu, klobúk dolu pred ich výkonmi, ako to dnes zvládli," vravel Christopher Froome v reakcii aj na cyclingnews.com.

Stúpať sa začalo prakticky ihneď po štarte a už po 11 km mali cyklisti za sebou dve horské prémie II. a III. kategórie Côte des Neyrolles a Col de Bérentin. Obe vyhral Francúz Thibaut Pinot z tmu FDJ, ktorý inicioval prvý únik dňa.

Čoskoro sa na čele utvorila väčšia, až 38-členná skupina, v ktorej okrem Pinota nechýbali ďalšie známe mená Jan Bakelants (AG2R-La Mondiale), Jesus Herrada a Carlos Betancur (Movistar), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Alessandro De Marchi (BMC), Thibaut Pinot (FDJ), Michael Albasini (Orica-Scott), Zdeněk Štybar (Quick-Step Floors),či Michael Matthews a Laurens ten Dam (Sunweb).

Po 30 km mali jazdci vpredu k dobru 2:25 min. Na vrchárskej prémii III. kat. Côte de Franclens na 38. km si najlepšie počínal De Gendt, pelotón už mal manko 3:25 min.

Thomas si zlomil kľúčnu kosť

Potom sa cyklistom postavil do cesty Col de la Biche, 10,5 km dlhé stúpanie s priemerom 9% a maximálnym sklonom 18% z 280 m do výšky 1360 m.

Ako prvý sa na vrchole objavil a 20 bodov do vrchárskej súťaže získal Slovinec Primož Roglič (LottoNL-Jumbo) a virtuálne si navliekol na seba bodkovaný dres pre lídra vrchárskej súťaže.

Potom postihol pád Brita Gerainta Thomasa (Sky) a Poliaka Rafala Majku, ale zatiaľ čo vrchársky líder Bory-Hansgrohe Majka mohol pokračovať, Thomas si zlomil kľúčnu kosť, čo znamená, že TdF prišla o druhého muža celkovej priebežnej klasifikácie a zároveň víťaza úvodnej časovky v Düsseldorfe.

V stúpaní na ďalší jurský kopec Grand Colombier (1501 m, dĺžka 8,5 km, priemer 9,9 %) sa vpredu sformovala sedmička Jan Bakelants, Axel Domont a Alexis Vuillermoz (všetci AG2R-La Mondiale), Jarlinson Pantano (Trek-Segafredo), Pawel Poljanski (Bora-Hansgrohe), Tiejs Benoot (Lotto-Soudal) a Warren Barguil (Sunweb). Neskôr zostali osamotení na čele už len Francúz Barguil a Belgičan Benoot a v tomto poradí aj došli na vrchol Colombieru na 91. km.

Barguil prevzal vedenie vo vrchárskej súťaži. Neskôr sa objavilo na čele 12 cyklistov a rýchlostnú prémiu v Massignieu de Rives na 126. km vyhral Austrálčan Michael Matthews, live sekcia letour.fr poznamenala, že to spravil "v štýle Petra Sagana", ktorý už niekoľko dni na TdF chýba pre diskvalifikáciu v cieli 4. etapy.

Mont du Chat roztrhal všetky skupiny

Za čelom pretekov sa utvorila početná vyše 30-členná skupina so všetkými favoritmi vrátane "žltého" Chrisa Frooma, 42 km pred cieľom zaostávali o 3:20 min. Tretie supernáročné stúpanie dňa na Mont du Chat do výšky 1504 m (8,7 km, priemer 10,3%) vrcholilo 26 km pred cieľom a podľa predpokladov roztrhalo všetky skupiny na franforce.

Zatiaľ čo vpredu sa z ďalších 20 bodov na vrchole "mačky" tešil Barguil, skupina favoritov sa viackrát rozdelila a napokon v nej zostalo iba 7 najodolnejších mužov: Froome, Richie Porte (BMC), Rigoberto Urán (Cannondale-Drapac), Daniel Martin (Quick-Step Floors), Romain Bardet (AG2R La Mondiale), Fabio Aru a Jakob Fuglsang (obaja Astana).

Chýbali v nej dvaja favoriti - Kolumbijčan Nairo Quintana (Movistar) a Alberto Contador (Trek-Segafredo). Na Barguila mali manko už len 11 sekúnd.

Porte narazil hlavou do svahu

Z Mont du Chat nasledoval technický zjazd až do výšky 310 m a záverečných 13,5 km po rovine do cieľa.

V technicky náročnom zjazde sa odohral smutný moment, keď Austrálčan Porte nezvládol výjazd z jednej zo zákrut a vo veľkej rýchlosti narazil do protiľahlého skalnatého svahu. Navyše cez neho preletel aj Dan Martin, ktorý sa však neskôr posadil na bicykel a pokračoval.

Porte sa spočiatku nemohol ani posadiť a bolo zrejmé, že TdF sa pre neho skončila. Napokon ho naložili do auta s ochranou krku a odviezli na vyšetrenia do nemocnice.

Medzitým si vpredu líder Barguil približne 12 km pred cieľom počkal na krajana Bardeta a spolu sa snažili o etapový triumf. Barguil už nemal silu v nohách a Bardet mu ušiel. Pretekár tímu AG2R La Mondiale a druhý muž celkového poradia TdF 2016 sa sólojazdou vydal v ústrety cieľu v Chambéry, 8 km pred cieľom s náskokom 28 sekúnd. Nestačilo mu to.

Dva kilometre pred páskou bol dostihnutý. V záverečnom tesnom finiši sa Barguil dostal na úroveň mierne favorizovaného Urána, ale napokon ho nepredstihol Po tretie miesto si došpurtoval Froome a vďaka bonifikácii zvýšil náskok na čele TdF pred Aruom na 18 s.

Výsledky - Tour de France 2017

9. etapa (Nantua - Chambéry, 181,5 km): 1 Rigoberto Urán (Kol.) Cannondale-Drapac 5:07:22 h, 2. Warren Barguil (Fr.) Sunweb, 3. Christopher Froome (V. Brit.) Sky, 4. Romain Bardet (Fr.) AG2R La Mondiale, 5. Fabio Aru (Tal.) Astana, 6. Jakob Fuglsang (Dán) Astana - všetci v rovnakom čase ako víťaz, 7. George Bennett (N. Zél.) LottoNl-Jumbo +1:15, 8. Mikel Landa (Šp.) Sky, 9. Daniel Martin (Ír.) Quick-Step Floors, 10. Nairo Quintana (Col) Movistar - všetci +1:15

Poradie po 9. etape: 1. Christopher Froome (V. Brit.) Sky 38:26:28 h, 2. Fabio Aru (Tal.) Astana +18 s, 3. Romain Bardet (Fr.) Ag2r La Mondiale +51, 4. Rigoberto Urán (Kol.) Cannondale-Drapac +55, 5. Jakob Fuglsang (Dán.) Astana +1:31 min, 6. Daniel Martin (Ír.) Quick-Step Floors +1:44, 7. Simon Yates (V. Brit.) Orica-Scott +2:02, 8. Nairo Quintana (Kol.) Movistar +2:13, 9. Mikel Landa (Šp.) Sky +3:06, 10. George Bennett (N. Zél.) LottoNL-Jumbo +3:53.

Bodovacia súťaž: 1. Marcel Kittel (Nem.) Quick-Step Floors 212 bodov, 2. Arnaud Démare (Fr.) FDJ 182, 3. Michael Matthews (Aus.) Sunweb 160

Súťaž vrchárov: 1. Warren Barguil (Fr.) Sunweb 60 bodov, 2. Primož Roglič (Slovin.) LottoNL-Jumbo 30, 3. Alexis Vuillermoz (Fr.) AG2R La Mondiale 27

Súťaž jazdcov do 25 rokov: 1. Simon Yates (V. Brit.) Orica-Scott 38:28:30 h, 2. Louis Meintjes (JAR) UAE Team Emirates +2:58 min, 3. Pierre Latour (Fr.) Ag2r La Mondiale +3:28.





