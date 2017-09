Video: Stovky ľudí protestovali pred Trumpovým hotelom v New Yorku proti programu pre mladých prisťahovalcov

NEW YORK 10. septembra (WebNoviny.sk) — Stovky ľudí protestovali v sobotu pred budovou Trump International Hotel and Tower v New Yorku proti rozhodnutiu vlády zrušiť program, ktorý chráni mladých imigrantov pred deportáciou.

Demonštranti niesli transparenty s nápismi "Nikto nie je ilegálny" alebo "Imigranti sú vítaní" a skandovali heslá "Deportujme Donalda Trumpa" alebo "Žiadna nenávisť, žiadny strach, imigranti sú tu vítaní". Mnohí z účastníkov protestu uviedli, že využili benefity programu DACA.

Program DACA chráni takmer 800-tisíc mladých prisťahovalcov pred deportáciou a umožňuje im legálne pracovať v USA formou obnoviteľných dvojročných povolení.

Trumpova administratíva však rozhodla o jeho zrušení a dala Kongresu šesť mesiacov na to, aby legislatívu upravil.

Následne zastaví vydávanie povolení pre ľudí, ktorých sa program týka. Program zaviedla bývalá vláda prezidenta Baracka Obamu.

