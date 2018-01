Video: Stovky Američanov údajne uvideli UFO, úrady mali na žiarivý úkaz na oblohe vysvetlenie

DETROIT 18. januára (WebNoviny.sk) - Obyvateľov amerického Michiganu, ale aj ďalších amerických štátov a tiež kanadského Ontária vystrašil v noci z utorka na stredu netradičný úkaz.

Stovky znepokojených obyvateľov hlásili úradom jasne žiariacu ohnivú guľu, pričom tento jav podľa mnohých z nich sprevádzali zvuky podobné silnej búrke. Pozorovanie tohto javu hlásili obyvatelia z mnohých častí Michiganu vrátane Detroitu, ďalej zo štátov Illinois, Pensylvánia, Ohio, Indiana, Missouri a z kanadského Ontária.

Mnohí obyvatelia sa domnievali, že je to UFO alebo nejaký apokalyptický výjav. Podľa úradov však pozorovali len meteor, teda svetlo vznikajúce pri prelete meteoroidu, telesa z vesmíru, zemskou atmosférou.





"Bol to v každom prípade meteoroid," znel verdikt Billa Cooka z Úradu pre meteoroidy amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA). To isté vyhlásila aj Americká spoločnosť pre meteory, na ktorú sa tiež obrátili stovky vystrašených obyvateľov so žiadosťou o vysvetlenie.

Niektorí obyvatelia Michiganu hlásili dokonca aj to, že sa im v čase, keď pozorovali žiarivé svetlo na oblohe, triasli domy, čo by mohlo znamenať, že teleso sa pri prelete atmosférou celé nerozpadlo, ale jeho časť dopadla na Zem ako meteorit.





