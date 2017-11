Video: Spanilú jazdu Bostonu nenarušil ani Golden State, Brown odohral najlepší zápas kariéry

BOSTON 17. novembra (WebNoviny.sk) - Ani obhajca trofeje nezastavil spanilú jazdu basketbalistov Bostonu v zámorskej NBA. Celtics vyhrali aj štrnásty zápas v rade, keď na domácej palubovke zdolali Golden State Warriors 92:88. Hostia predtým ťahali sériu 7 víťazstiev.

Boston zaostával o 17 bodov

Päť minút pred koncom tretej štvrtiny Boston zaostával o 17 bodov, ale domáci tím podporovaný 18 624 divákmi v TD Garden to nezlomilo. V záverečnej štvrtine ukázal svoju triedu Kyrie Irving, ktorý 13 bodmi preklopil víťazstvo na stranu Celtics.

V ich drese odohral jeden z najlepších zápasov rozbiehajúcej sa kariéry iba 21-ročný krídelník Jaylen Brown, ktorému deň pred zápasom zomrel najlepší kamarát zo strednej školy Trevin Steede. Brown nastrieľal 22 bodov a pridal aj 7 doskokov, 2 zisky a 2 bloky.

"Pôvodne som ani nechcel hrať, ale najbližší môjho mŕtveho kamaráta ma presvedčili, aby som nastúpil. On by to určite tak chcel. Šiel som do toho a myslel na to, že je so mnou jeho duch. Podporili ma aj spoluhráči. Toto víťazstvo je pre Trevina," vravel v emóciách Jaylen Brown po zápase.





V drese Golden State bol najlepším strelcom Kevin Durant s 24 bodmi, ale Stephen Curry po jednozápasovej absencii pre problémy so stehenným svalom v útoku sklamal. Tri premenené strely zo 14 pokusov z poľa (trojky 2-9) znamenali v podaní superhviezdy NBA "iba" jednociferný súčet 9 bodov.

Houston si poistil prvé miesto

"Mali sme kontrolu nad zápasom napriek tomu, že sme všetci mizerne strieľali. Neskôr nás však nepodržala obrana," skonštatoval Stephen Curry. Defenzíva sa v tejto sezóne skloňuje najmä v súvislosti s hrou Celtics, ale pozitívne.

Hráči Bostonu dostávajú v priemere iba 94,5 bodu na jedno stretnutie a jeden z najofenzívnejších tímov súťaže Warriors (priemer 119,6 bodu/zápas) udržali dokonca pod touto hranicou.

Zaváhanie Golden State využil Houston a suverénnym triumfom vo Phoenixe 142:116 si poistil líderskú pozíciu v Západnej konferencii. Rockets už v prvom polčase nastrieľali 90 bodov a hoci v ofenzívnej smršti neskôr poľavili, bez problémov dokráčali k 12. víťazstvu v sezóne (bilancia 12-4). Ich líder James Harden sa blysol 48 bodmi, z toho 6-krát uspel spoza trojkového oblúka. Celkovo ostrostrelci z Houstonu nasúkali domácim 21 trojok.

Sumáre NBA

štvrtok:



Boston – Golden State 92:88 (18:28, 24:19, 26:21, 24:20)

Najviac bodov: J. Brown 22, Horford 18 (11 doskokov), Irving 16 – Durant 24, K. Thompson 13, Draymond Green 11



Phoenix – Houston 116:142 (23:45, 42:45, 26:30, 25:22)

Najviac bodov: Daniels 23 (7 trojok), Monroe 20, Booker 18 (10 asistencií) – Harden 48 (6 trojok), R. Anderson 24 (6 trojok), E. Gordon 13

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.