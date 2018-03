Video: Španielsko naložilo Argentíne poltucet gólov a Messi sa na to nemohol pozerať

MADRID 28. marca (WebNoviny.sk) - Futbalisti Španielska v utorňajšom medzištátnom prípravnom stretnutí v Madride doslova zdemolovali tím Argentíny vysoko 6:1. V dueli na štadióne Wanda Metropolitano žiaril najmä ofenzívny záložník Realu Madrid Isco, ktorý zaznamenal hetrik. Nadpriemerný výkon podali aj Marco Asensio, Iago Aspas, Andrés Iniesta či Koke.

La Furia Roja predviedla v zápase stopercentnú úspešnosť streľby, v argentínskej sieti skončilo všetkých šesť striel na bránku. Je to historicky najvyššie víťazstvo Španielov proti niektorému z mužstiev, ktoré v minulosti získalo titul majstra sveta. Naopak, "albicelestes" vyrovnali negatívny rekord, keď nadviazali na svoje najvyššie prehry 1:6 s Bolíviou (2009) a Československom (1958).

Argentína chce z Ruska len zlato

Argentínčania v ostatných týždňoch viackrát vyhlásili, že na MS v Rusku berú jedine zlato, no prehra so Španielmi pre nich znamená "tvrdý dopad na zem". Mužstvo trénera Jorgeho Sampaoli nastúpilo bez kapitána Lionela Messiho a na ihrisku to bolo cítiť. Do prestávky ešte Argentínčania odolávali - na úvodné dva zásahy Diega Costu a Isca dokázali odpovedať presnou hlavičkou Nicolása Otamendiho, ale po zmene strán sa zosypali.

Messi, ktorý si ešte úplne nedoliečil svalové problémy, sledoval zápas z tribúny. Po šiestom góle v sieti svojich krajanov sa však postavil a opustil štadión.

Argentínsky tréner Sampaoli po stretnutí netajil prekvapenie z toho, ako jeho tím "pohorel". "Musíme si to ešte raz prejsť, pretože takéto veci sa nám na MS nesmú stať. Španielsko nás rozbilo. Nečakali sme, že bude také silné. Naším cieľom bolo viac držať loptu, ale v defenzíve nám chýbala rovnováha a pevnosť. Je to netypický výsledok, ale musíme pokračovať v začatej práci, aby sa nám také niečo v budúcnosti už neprihodilo," povedal 58-ročný kormidelník.





Debutant Maximilano Meza, ktorý v zostave nahradil Messiho, si svoj premiérový duel za Argentínu predstavoval inak. "Chcel som si vychutnať tento zápas, ale som naštvaný, že to takto dopadlo. V šatni si rozoberieme, kde sme urobili chyby a pokúsime sa ich napraviť. Priestor na zlepšenie je veľký," povedal pre TyC Sports 26-ročný hráč Independiente Buenos Aires.

Isco dosiahol svoj premiérový hetrik

Muž zápasu Isco dosiahol svoj premiérový hetrik v reprezentácii. Po zápase skonštatoval, že pri stretnutiach v drese národného tímu cíti väčšiu dôveru vo svoje schopnosti než v Reale Madrid, kde sa v tejto sezóne trochu otriasla jeho donedávna stabilná pozícia v základnej zostave.





"V Madride nemám až takú dôveru, akú hráč potrebuje. Zápasy v národnom tíme mi dávajú život, cítim, že tréner Lopetegui mi verí. Chcem ukázať, že som dobrý hráč, no možno je problém vo mne, že neviem, ako si získať dôveru klubového kouča Zidana. Čo sa týka duelu s Argentínou, napriek výsledku do nebolo ľahké. Aj súper nám niekoľkokrát spôsobil problémy, hral veľmi agresívne. Nesmieme zabúdať, že to stále je len príprava na MS. Toto víťazstvo nám však môže dať veľa," povedal Isco podľa webu denníka Marca.

Tréner Španielska sa z výsledku teší

Španielsky lodivod Julen Lopetegui bol nadšený z výkonu svojich zverencov aj konečného výsledku. Zaželal si, aby Iscov hetrik znamenal pre tohto hráča zlepšenie jeho pozície v Reale Madrid. "V Iscovi sme neobjavili nič nové, nebudem sa preto ani zhovárať so Zinedinom Zidanom, pretože v reprezentácii je vždy spokojný a hrá v eufórii. Chcem, aby na čo najviac tešil na MS," povedal Lopetegui.

Na margo zápasu Lopetegui dodal: "Gratulujem hráčom a ďakujem im za skvelé predstavenie, ale toto ešte nie je svetový šampionát. Vyhrali sme nad tímom s fantastickou históriou, finalistom ostatných MS. Je to skvelé mužstvo. Samozrejme, nehrali ich dôležití hráči ako Agüero, Messi a Di María. Nie je to síce ako zápas na ´mundiale´, ale aj tak sa z dosiahnutého výsledku tešíme."

Aké bude počasie na Veľkú noc?

Pozrite si náš nový Magazín !

Video Najstrašidelnejší a najzáhadnejší les v Česku

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.