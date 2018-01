Video: Southampton remizoval s „kohútmi“, góly padli v priebehu troch minút

LONDÝN 21. januára (WebNoviny.sk) - V jedinom nedeľňajšom zápase 24. kola anglickej futbalovej Premier League Tottenham remizoval 1:1 na ihrisku Southamptonu. Domáci išli do vedenia v 15. min, keď si center Ryana Bertranda do pokutového územia zrazil do vlastnej siete kolumbijský obranca Davinson Sánchez.





O tri minúty vyrovnal po rohovom kope hlavičkou kanonier Tottenhamu Harry Kane, obrat však neprišiel a "kohúti" majú dvojbodové manko na štvrtú priečku, ktorá zaručí účasť v Lige majstrov. Štvrtý Liverpool navyše má k dobru pondelkový zápas na ihrisku Swansea.

Premier League - 24. kolo

výsledok nedeľňajšieho zápasu

Southampton - Tottenham 1:1 (1:1)

Góly: 15. D. Sánchez (vlastný) - 18. H. Kane

Tabuľka Premier League:

1. Manchester City 24 21 2 1 70:18 65

2. Manchester United 24 16 5 3 49:16 53

3. Chelsea 24 15 5 4 45:16 50

4. Liverpool 23 13 8 2 54:28 47

5. Tottenham 24 13 6 5 47:22 45

6. Arsenal 24 12 6 6 45:31 42

7. Leicester 24 9 7 8 36:32 34

8. Burnley 24 9 7 8 19:21 34

9. Everton 24 7 7 10 26:39 28

10. Watford 24 7 5 12 33:44 26

11. West Ham 24 6 8 10 30:42 26

12. Bournemouth 24 6 7 11 25:36 25

13. Crystal Palace 24 6 7 11 22:37 25

14. Huddersfield 24 6 6 12 19:41 24

15. Newcastle 24 6 5 13 22:34 23

16. Brighton 24 5 8 11 17:33 23

17. Stoke City 24 6 5 13 25:50 23

18. Southampton 24 4 10 10 24:35 22

19. West Bromwich 24 3 11 10 19:31 20

20. Swansea 23 4 5 14 14:35 17

