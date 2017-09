Video: Slovinci zdolali Srbov a premiérovo sa stali majstrami Európy v basketbale

ISTANBUL 17. septembra (WebNoviny.sk) - Basketbalisti Slovinska zvíťazili v nedeľnom finále v istanbulskej Sinan Erdem aréne nad reprezentantmi Srbska 93:85 (56:47) na 40. majstrovstvách Európy vo Fínsku, Turecku, Rumunsku a Izraeli a historicky prvýkrát zasadli na európsky trón. Najlepším strelcom víťazného mužstva bol s 35 bodmi kapitán Goran Dragič. Srbi sa museli uspokojiť len so striebrom, napriek tomu je to ich prvá medaila na ME od roku 2009.

Dramatické finále

Srbi vstúpili do zápasu o čosi lepšie. Na konci prvej štvrtiny viedli o dva body 22:20. V druhej si však vypracovali náskok Slovinci, ktorí po polčase viedli 56:47. V istanbulskej Sinan Erdem aréne panovala búrlivá balkánska atmosféra, prevahu však mali fanúšikovia Slovinska.

Srbskí basketbalisti sa napriek tomu dokázali na súpera do konca tretej desaťminútovky dotiahnuť na rozdiel 2 bodov. V poslednej štvrtine to bola ešte dráma. Oba tímy sa doťahovali o každý bod. V záverečnej minúte však Slovinci definitívne zlomili odpor Srbov a stali sa historicky prvýkrát majstrami Európy.

Bronz získali Španieli

Bronzové medaily získali neúspešní obhajcovia titulu zo Španielska, ktorí si popoludní poradili s hráčmi Ruska 92:85. S národným dresom sa rozlúčil španielsky basketbalista Juan Carlos Navarro.

"Som na svoj tím hrdý, že sa po prehre v semifinále dokázal dať dokopy a získať aspoň bronz. Teší ma, že sa som sa s národným mužstvom rozlúčil medailou. Cítim sa smutný a šťastný zároveň. Víťazstvo na majstrovstvách sveta v roku 2006 bol pravdepodobne môj najväčší úspech, ale každý rok bol dôležitý a niečo ma naučil," povedal po zápase kapitán Španielov.

ME basketbalistov 2017:

vo Fínsku, Turecku, Rumunsku a Izraeli

hralo sa v Istanbule:

Slovinsko - Srbsko 93:85 (20:22, 36:25, 15:20, 22:18)

Zostava a body Slovinska: Dragič 35 (7 doskokov), Dončič 8 (7 doskokov), Blažič 7, Murič 5, Vidmar 2 (Prepelič 21, Randolph 11, Nikolič 4, Zagorac, Dimec, Čančar všetci 0)

Zostava a body Srbska: Bogdan Bogdanovič 22 (5 asistencií), Mačvan 18 (5 doskokov), V. Lučič 9 (8 doskokov), Kuzmič 6, Jovič 2 (Birčevič 8 (5 doskokov), Gudurič, Marjanovič po 6, Micič 4, Stimač, Milosavljevič po 2)

TH: 32/27 – 15/13, fauly: 20 – 28, trojky: 8 – 8, rozhodovali: Maranho (Braz.), Sahin (Tal.), Conde (Špan.)

hralo sa v Istanbule

Španielsko - Rusko 93:85 (21:13, 24:15, 21:27, 27:30)

Najviac bodov: P. Gasol 26 (10 doskokov), M. Gasol 25, S. Rodríguez 16 (9 asistencií) – Šved 18 (5 trojok), Mozgov 14 (10 doskokov), Voroncevič a D. Kulagin (7 asistencií) po 10

TH: 37/26 – 12/9, fauly: 19 – 31, trojky: 3 – 14

Konečné poradie šampionátu:

1. Slovinsko, 2. Srbsko, 3. Španielsko, 4. Rusko, 5. Lotyšsko, 6. Taliansko, 7. Nemecko, 8. Grécko, 9. Litva, 10. Chorvátsko, 11. Fínsko, 12. Francúzsko, 13. Čierna Hora, 14. Turecko, 15. Maďarsko, 16. Ukrajina, 17. Gruzínsko, 18. Poľsko, 19. Belgicko, 20. Česko, 21. Izrael, 22. Veľká Británia, 23. Rumunsko, 24. Island

