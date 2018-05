Video: Slovensko starne a rodí sa málo detí, OĽaNO navrhuje niekoľko opatrení pre podporu rodiny

BRATISLAVA 15. mája (WebNoviny.sk) - Štát by mal rodiny s deťmi podporovať rozšírením daňových a finančných zvýhodnení. Na utorkovej tlačovej besede to uviedol expert hnutia OĽaNO Peter Kremský.

Opozičné hnutie podľa neho navrhuje zaviesť progresívny daňový bonus na dieťa, ktorý by bol pri druhom dieťati v dvojnásobnej výške a pri treťom a ďalšom dieťati v trojnásobnej výške oproti súčasnosti. Takéto opatrenie by si vyžiadalo ročne 170 mil. eur.

Rodinné zdaňovanie

"Štát by mal rodinám viac nechať z daní," povedal. OĽaNO tiež navrhuje zvýšiť príjmy rodičov počas rodičovskej dovolenky o približne 100 eur mesačne, čím by rodičovský príspevok dosahoval polovicu sumy materskej dávky. Takýto krok by verejné financie podľa Kremského stál ročne 200 až 230 miliónov eur.

Jedným z navrhovaných opatrení je aj zavedenie rodinného zdaňovania, pri ktorom by si rodič uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na svoje deti. Opozičné hnutie tiež presadzuje rozvoj nájomného bývania, zaviesť pre rodiny s deťmi prerušenie splácania úverov bez postihu, ako aj odpočítateľnú položku pri splácaní úverov.





Poslankyňa NR SR Soňa Gaborčáková navrhuje podporiť rozvoj služieb pre pomoc rodinám, ako aj rozšíriť služby pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých. Podľa nej by však mali vznikať aj nové služby pre rodiny.

Populácia na Slovensku rýchlo starne

Podľa poslankyne NR SR za hnutie OĽaNO Anny Verešovej by mala byť rodinná politika štátu taká, aby rodičia po narodení detí nechudobneli. Poukázala na to, že populácia na Slovensku veľmi rýchlo starne a rodí sa málo detí.





Poslankyňa NR SR Veronika Remišová upriamila pozornosť na rodiny s deťmi, v ktorých jeden z rodičov nepracuje. Tieto rodiny podľa nej najviac trpia chudobou. Za výzvy v oblasti rodinnej politiky považuje demografiu, stabilitu rodín a prehlbujúcu sa chudobu rodín s viacerými deťmi. "Žiadny sociálny systém nevie ochrániť človeka tak, ako fungujúca rodina," dodala.

