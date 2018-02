Video: Slováci v NHL s mínuskami a bez víťazstiev, Kučerov ako prvý v sezóne získal 80 bodov

NEW YORK 23. februára (WebNoviny.sk) - Vo štvrtkových stretnutiach severoamerickej NHL sa predstavili štyria slovenskí hokejisti, no ani jeden z nich sa netešil z triumfu.

Najbližšie k víťazstvu mal brankár Jaroslav Halák v službách New Yorku Islanders, ktorý nezabránil prehre v Toronte s domácimi Maple Leafs 3:4 po samostatných nájazdoch. Rodák z Bratislavy absolvoval celé stretnutie a zastavil 28 z 31 striel súpera.

Islanders v Toronte viedli o dva góly

Rozhodujúci nájazd Toronta premenil Tyler Bozak. Islanders viedli v 12. min už o dva góly, ale domáci v tretej tretine vyrovnali. "Ostrovania" sa v treťom dejstve opäť dostali do vedenia, Toronto znovu vyrovnalo a v nájazdoch bolo úspešnejšie.





"Zvíťazili sme a to je dôležité. Dostali sme sa do zápasu pomerne neskoro, ale v závere sme hrali dobre. Na ľade sme sa naozaj snažili, aby sa nám podarilo získať body a to je správne. Dnes sme triumfovali, ale zajtra je nový deň a treba sa skoncentrovať na ďalší zápas. Chcem, aby do našej arény chodili súperi s vedomím, že to bude ťažký zápas. Väčšinou tak hráme, ale dnes to nebolo celkom podľa našich predstáv," uviedol podľa nhl.com tréner Toronta Mike Babcock.

Gáborík pálil slepými

Až po predĺžení podľahol Detroit Red Wings s Tomášom Tatarom na domácom ľade Buffalu Sabres 2:3. Slovenský krídelník odohral 18:04 min a do štatistík si pripísal jeden mínusový bod.

O triumfe Sabres rozhodol iba dve sekundy pred koncom predĺženia Marco Scandella. Buffalo triumfom ukončilo sériu troch nezdarov. "Myslím si, že sme odviedli veľmi dobrý kus práce, okrem úvodu druhej tretiny," zhodnotil kouč Buffala Phil Housley.

Hokejisti Ottawy Senators i s Mariánom Gáboríkom podľahli doma Tampe Bay Lightning tesne 3:4. Slovenský veterán absolvoval 10:56 min a na súperovho brankára vyslal 4 strely. Na víťazstve Tampa Bay sa dvoma asistenciami podieľal aj ruský útočník Nikita Kučerov a ako prvý hráč v sezóne pokoril hranicu 80 bodov.

Tampa sa triumfom dostala naspäť na čelo celej súťaže pred Vegas Golden Knights. "Teraz, keď bojujeme o play-off, musíme hrať zodpovednejšie. Dosiaľ sme to väčšinou robili, ale v poslednom čase sme z nejakého dôvodu prestali," povedal tréner Tampy Bay Jon Cooper.

Sumáre NHL&

štvrtok



Toronto – New York Islanders 4:3 po sam. nájazdoch (1:2, 0:0, 2:1 – 0:0, 1:0)

Góly: 18. Marner (Kadri, Marleau), 42. Rielly (Connor Brown, J. Van Riemsdyk), 57. Matthews (Gardiner, Hyman), rozhod sam. nájazd: Bozak – 9. Pulock (Hickey, Barzal), 12. Barzal (Beauvillier, Aho), 44. Eberle (Barzal, Beauvillier)

Jaroslav Halák (Islanders) odchytal celý zápas a zastavil 28 z 31 striel súpera



Philadelphia – Columbus 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Góly: 43. Giroux (Couturier, Gostisbehere), 50. Patrick (Gostisbehere, Giroux) – 33. Panarin



New Jersey – Minnesota 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

Góly: 11. Hall (Vatanen S., Palmieri K.), 25. Noesen (Zajac, Wood) – 28. Reilly (Niederreiter, Dumba), 33. J. Eriksson Ek (Winnik, Mikael Granlund), 34. Stewart, 59. E. Staal (Coyle)



Montreal – New York Rangers 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Góly: 7. Plekanec (Byron, Gallagher), 24. Petry (Hudon, Deslauriers), 59. Danault (Plekanec) – 58. K. Hayes (DeAngelo, Desharnais)



Ottawa – Tampa Bay 3:4 (1:2, 0:2, 2:0)

Góly: 15. Dzingel (Mark Stone, Brassard), 49. Borowiecki (B. Ryan, Ceci), 58. Brassard (Mark Stone, E. Karlsson) – 10. T. Johnson (Kunitz, Gourde), 17. Hedman (Kučerov, Namestnikov), 24. Namestnikov (Kučerov, Stamkos), 40. B. Point (Gourde, Killorn)

Marián Gáborík (Ottawa) 10:56 min, 4 strely na bránku, zablokoval 1 strelu súpera



Detroit – Buffalo 2:3 po predĺžení (0:1, 1:1, 1:0 – 0:1)

Góly: 24. Ericsson, 59. Abdelkader (Nielsen, Zetterberg) – 4. Ristolainen (Beaulieu, Johan Larsson), 34. E. Kane (S. Reinhart, Ristolainen), 65. M. Scandella (Johan Larsson)

Tomáš Tatar (Detroit) 18:04 min, -1, 2 strely na bránku



Florida – Washington 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Góly: 5. Mamin (McCoshen, McCann), 57. Bjugstad (Barkov, Dadonov), 60. Trocheck (Huberdeau, Yandle) – 19. Eller (Burakovsky, Orpik), 30. Burakovsky (Ovečkin)



Nashville – San Jose 7:1 (2:0, 1:1, 4:0)

Góly: 2. Bonino (Josi, Ellis), 20. Hartnell (Bonino, Järnkrok), 36. Fiala (P. K. Subban, Johansen), 44. Arvidsson (P. K. Subban, C. Smith), 47. Johansen (Josi), 51. Ekholm (F. Forsberg, Arvidsson), 58. Järnkrok – 29. Couture (Labanc, Braun)



Arizona – Calgary 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Góly: 1. Stepan (Ekman-Larsson, Demers), 58. Connauton (Cousins, Martinook) – 12. S. Bennett (J. Gaudreau, Giordano), 14. J. Gaudreau (Monahan, S. Bennett), 29. Monahan (D. Hamilton, J. Gaudreau), 46. Jankowski, 52. Tkachuk (D. Hamilton, Giordano)

Richard Pánik (Arizona) 16:07 min, -2, 1 strela na bránku, zablokoval 1 strelu súpera



Edmonton – Colorado 3:2 po predĺžení (0:0, 2:1, 0:1 – 1:0)

Góly: 23. Draisaitl (Benning, McDavid), 35. Kassian (Letestu), 63. McDavid (Draisaitl, Klefbom) – 40. Girard (Söderberg), 41. C. Wilson (Jost, Kerfoot)



Los Angeles – Dallas 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Góly: 52. Seguin (Pateryn), 59. A. Radulov

Prichádza neobvyklé studené počasie, najstudenejšie obdobie tejto zimy

Pozrite si náš nový Magazín !

Úžasný efekt stál takmer rok práce a spotreboval 42 tisíc zápaliek

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.