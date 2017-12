Video: Slováci na MS v hokeji do 20 rokov senzačne zdolali obhajcov titulu Američanov

BUFFALO 29. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov po hladkej prehre s Kanaďanmi šokujúco získala vo štvrtok tri body v súboji proti domácim Američanom na juniorských majstrovstvách sveta v Buffale.

Slováci v zápase základnej A-skupiny zdolali veľkého favorita 3:2.





MS v hokeji do 20 rokov

A-skupina

USA „20“ – Slovensko „20“ 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)



Góly: 32. B. Tkachuk (Poehling, J. Anderson), 57. Mittelstadt – 25. Krivošík (Buček), 56. Krivošík (Buček), 58. Buček

Vylúčení: 1:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Kulev (Rus.), Sjöqvist – Yletyinen (obaja Švéd.), Hageström (Fín.), 8188 divákov



Zostavy:

USA: Woll – Fox, Samberg, Lindgren, Perunovich, Peeke, M. Anderson, Hughes – Poehling, J. Anderson, B. Tkachuk – Mittelstadt, Harper, Tufte – Bellows, Yamamoto, L. Brown – Lockwood, Frederic, M. Jones

Slovensko: Durný – Hedera, Korenčík, Bodák, M. Ivan, Fehérváry, Zeleňák, Matejovič, Fereta – Smolka, Kundrik, Kelemen – Miloš Roman, Studenič, Tamáši – Buček, Ružička, Krivošík – Čacho, Liška, Solenský









Tabuľka A-skupiny:



1. Kanada 2 2 0 0 0 10:2 6

2. USA 2 1 0 0 1 11:3 3

3. Fínsko 2 1 0 0 1 6:5 3

4. Slovensko 2 1 0 0 1 3:8 3

5. Dánsko 2 0 0 0 2 1:13 0

I. tretina

Favorizovaní Američania boli od úvodu aktívnejší, ale Slováci bojovnosťou v defenzíve nepúšťali súpera do vyložených šancí.

S pribúdajúcim časom sa smerom dopredu osmelili aj hokejisti spod Tatier a niekoľkokrát "podkúrili" domácej obrane. V jedenástej minúte slovenskému gólmanovi Durnému pomohla žŕdka pri pokuse B. Tkachuka.

Na opačnej strane Miloš Roman tečoval strelu obrancu Michala Ivana, no puk letel tesne vedľa súperovej bránky. Pred prvou sirénou sa po chybnej rozohrávke Američanov natlačil pred Wolla útočník Buček, ale domáci ho pri koncovke a zásahu brankára odstavili od puku.

II. tretina

Na začiatku druhej dvadsaťminútovky musel zasahovať Durný pred dobiedzajúcim Bellowsom. Na opačnej strane pohrozil v 25. min Buček, o niekoľko sekúnd neskôr dokonca prišiel šok na úkor obhajcu titulu v tejto vekovej kategórii. o prvý slovenský gól na tomto šampionáte sa v prečíslení postaral Krivošík, ktorý z pravého krídla trafil medzi betóny Wolla – 0:1.

Slováci potom nevyužili presilovku, najväčšiu možnosť na gól mal počas nej Studenič. V 30. min nebezpečne vystrelil Miloš Roman, jeho pokus v poslednej chvíli lapačkou vytesnil Woll.

V 32. min sa dočkali aj domáci. Poehling poslal z pravého krídla presnú prihrávku na hokejku B. Tkachuka a ten usmernil puk medzi Durného betóny – 1:1. Pred druhou prestávkou ešte pohrozili Solenský či Smolka, tím SR sa navyše ubránil početnej výhode súpera.

III. tretina

Slovenskí reprezentanti v tretej tretine nemysleli len na ubránenie priaznivého stavu, občas poriadne pohrozili favoritovi. Omnoho aktívnejší však boli Američania, brankár Durný mal dosť práce pri šanciach súpera a viackrát previedol výborné zákroky. Pomáhali mu aj korčuliari, ktorí nebojácne blokovali pokusy domácich.

V 56. min však opäť udreli Slováci po rýchlej kontre – Buček spoza bránky našiel Krivošíka a ten bekhendom prekonal Wolla – 1:2. Zverenci trénera Bokroša potom zaváhali v rozohrávke, čo využil Mittelstadt a bolo 2:2.

Vzápätí sa však prezentoval krásnou individuálnou akciou Buček, obkorčuľoval si bránku súpera a dorážkou vlastnej strely pridal tretí gól tímu SR – 2:3. V závere domáci siahli k hre bez brankára, vytvorili si tlak, ale vyrovnať sa im už nepodarilo.

Hlasy

zdroj: IIHF, SZĽH



Ernest Bokroš (tréner SR „20“): „Toto víťazstvo si veľmi cením, pretože bolo po vydretom výkone všetkých hráčov vrátane brankára. Zdolať domáci tím, lídra skupiny na ich ľade, to sa nestáva často. Všetci hráči si zaslúžia pochvalu.“



Samuel Buček (útočník SR, autor víťazného gólu): „Nakorčuľoval som si do priestoru a naznačil strelu, čím som sa zbavil obrancu. Obišiel som bránku a oju prvú strelu zneškodnil brankár, no všimol som si voľný puk a poslal ho do bránky. Spomínam si na posledný triumf Slovákov nad Američanmi v januári 2009. Ako chlapec som zápas pozeral s rodičmi, motivovalo ma to. Rád by som v budúcnosti podieľal na tom, aby Slovensko zopakovalo seniorský úspech z mája 2002 a získalo zlato na MS. Dnes sa nám podarilo niečo podobné, je to veľký okamih pre celú krajinu a náš hokej.“



Roman Durný (brankár SR, najlepší hráč SR v zápase): „Bol to najväčší zápas v mojom živote. Všetci si teraz musíme užiť víťazstvo, ale už zajtra počas dňa voľna sa musíme pripraviť na ďalší duel.“



Marián Studenič (útočník SR): „Je to neskutočné. Niečo ako sen. Prvýkrát v kariére som v tíme, ktorý zdolal silného súpera, ktorým tím USA je. Pre našu malú krajinu je tento výsledok niečo ako zisk Stanleyho pohára v NHL. Som veľmi hrdý na všetkých chlapcov v tíme. Previedli sme kolektívny výkon a vybojovali si ním veľké víťazstvo. “



Casey Mittelstadt (útočník USA): „Sme veľmi sklamaní, no musíme zdvihnúť hlavy a kráčať ďalej. Tento duel nám ukázal, že nič nie je samozrejmé, o každé víťazstvo je potrebné bojovať.“

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.