Video: Slováci do 23 rokov úplne rozdrvili Angličanov a obhájili triumf v Challenge Trophy (aktualizované)

ŽIAR NAD HRONOM 8. novembra (WebNoviny.sk) - Slovenská reprezentácia do 23 rokov zvíťazila nad anglickým "C" tímom 4:0 (1:0) vo finále Challenge Trophy a obhájila prvenstvo v tejto dlhodobej futbalovej súťaži pôvodne zriadenej pre poloprofesionálne tímy.

Zverenci trénera Pavla Hapala rozhodli o svojom triumfe skvelou pätnásťminútovkou na rozhraní prvého a druhého polčasu, keď strelili tri góly. V slovenskom tíme sa predstavili ôsmi futbalisti, ktorí počas letného európskeho šampionátu do 21 rokov v Poľsku dobrými výkonmi "pobláznili" celé Slovensko a len tesne nepostúpili do semifinále.

Černák len opečiatkoval žrď

Úvodný gól zápasu hraného v stredu podvečer na vypredanom štadióne v Žiari nad Hronom strelil v 37. min Filip Oršula, útočník Slovana Bratislava poslal loptu do siete s prispením jedného z obrancov Anglicka. O tri minúty neskôr Jakub Paur nepremenil pokutový kop po faule na Lukáša Skovajsu (lopta sa odrazila od brvna nad bránku), ale tento moment nezanechal negatívne stopy na výkone Slovákov.

Od 42. min hrali Angličania bez vylúčeného Andrewa Cartwrighta, ktorý fauloval Dávida Ivana. Hneď po zmene strán sa po peknej kombinácii presadil práve stredopoliar Sampdorie Janov Ivan a v 52. min pridal tretí zásah do siete Anglicka, ktorého výber tvorili hráči z nižších súťaží, striedajúci Michal Faško (Grasshoppers Zürich).

Keď v 69. min hlavou zvýšil Christián Herc na 4:0 pre slovenský tím, o víťazovi zápasu bolo predčasne rozhodnuté. Domáci mohli vyhrať aj 5:0, ale striedajúci Roland Černák peknou strelou opečiatkoval iba žrď.

Slováci aj v minulej edícii Challenge Trophy dokázali vybojovať celkové prvenstvo, keď 2. mája 2015 zvíťazili po veľkej dráme v Myjave nad rovesníkmi z Turecka 3:2. v rozstrele z 11 m, stretnutie sa v riadnom hracom čase i v predĺžení skončil deľbou bodov 2:2. Aj vtedy úspešný slovenský výber do 23 rokov viedla dvojica Pavel Hapal - Oto Brunegraf.













Challenge Trophy



Slovensko „23“ – Anglicko „C“ 4:0 (1:0)

Góly: 37. Oršula, 46. Ivan, 52. Faško, 68. Herc, ŽK: Skovajsa (SR), ČK: 42. Cartwright (Angl.), rozhodovali: Jónasson – Tryggvason, Árnason (všetci Isl.), 2 215 divákov



Zostava SR „23“: Jakubech (46. Greif) – Skovajsa, Valjent, Niňaj, Šatka – Huk – Oršula (46. Faško), Chrien (58. Herc), Ivan (75. Černák), Paur – Šafranko (66. Tupta)



Hlas po zápase:



Pavel Hapal (tréner SR „23“): „Bol to pekný zápas. My sme boli v celom súboji lepší, no Angličania boli v úvode nepríjemní. Hrali klasický dynamický anglický futbal s množstvom osobných súbojov, bez tej ich červenej karty by sme to mali zložitejšie. Mali sme však dosť príležitosti, dali sme aj pekné góly a zaslúžene zvíťazili. Táto partia chlapcov si futbalovo vyhovuje a aj na ihrisku to je vidieť. Nosnými hráčmi v tomto zápase boli tí, ktorí s nami absolvovali celú kvalifikáciu a aj záverečný turnaj majstrovstiev Európy do 21 rokov. Je pekné, že sme túto trofej obhájili, ale asi aj naposledy, keďže ďalej sa tento formát už hrať nebude.“



Filip Oršula (stredopoliar SR „23“, autor gólu): „Som rád, že ma tréner Hapal zavolal do tohto tímu a ešte radšej, že som gólom mohol pomôcť k víťazstvu. Celkovo sme dnes podali kvalitný výkon. S týmto mužstvom som bol iba pár dní, ale ide z neho pozitívna energia. Na ihrisku vidno, že partia je veľmi silná aj mimo neho.“



Jakub Paur (stredopoliar SR „23“): „Moja nepremenená penalta je minulosť, lebo trofej je doma. Samozrejme, že ma to trochu trápi, ale potom prišli ďalšie naše góly. Ktovie, ako by sa zápas vyvíjal, keby tam nebola červená karta na strane hostí. Na keby sa však nehrá. Po druhom góle nám narástli krídla. Zápas sme si sami uhrali, v závere ´ukontrolovali´ a zaslúžene zvíťazili.“

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.