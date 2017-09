Video: Sloane Stephensová zdolala Keysovú a vyhrala US Open

NEW YORK 10. septembra (WebNoviny.sk) - Domáca tenistka Sloane Stephensová sa stala 47. jednotlivou grandslamovou šampiónkou v singli v otvorenej ére trvajúcej od roku 1968, dvanástou z USA: v sobotu zdolala Madison Keysovú nasadenú ako pätnástu v americkom derby debutantiek vo veľkom finále za 60 minút 6:3, 6:0 na záverečnej položke veľkej štvorky 2017 - US Open v New Yorku (28. augusta - 10. septembra, celková dotácia 50,4 milióna USD, tvrdý povrch Deco Turf II).

Stephensová predviedla na hlavnom dvorci Arthur Ashe Stadium účelnejší, pokojnejší a istejší výkon. Keysová priebežne dávala tušiť väčší potenciál, ale zrážala sa chybami a postupne sa jej frustrovaná bezradnosť stupňovala.

Stephensová odvrátila hrozby

Stephensová mala striedmy pomer "winnerov" a nevynútených chýb 10:6, Keysová skončila na výrazne neproporčnejších hodnotách 18:30. Víťazka si pripísala 73 % fiftínov rozohraných svojím prvým podaním, zdolaná iba 50 %, po druhom servise to bolo 64 %, resp. 40 %. Stephensová zvládla všetky štyri zákroky pri sieti a premenila 5 z 12 brejkbalov, sama odvrátila všetky tri hrozby, ktorým čelila. Na loptičky to bolo 60:39.

Stephensová si pripísala svoj piaty singlový primát na hlavnej profesionálnej úrovni po Washingtone 2015 a Aucklande, Acapulcu a Charlestone 2016. Keysová zostáva na troch (Eastbourne 2014, Birmingham 2016, Stanford 2017).

Veľké kamarátky

Protagonistky finále, zároveň veľké kamarátky, po mečbale dlho stáli v objatí pri sieti a neskôr spoločne sedeli na lavičke pred slávnostným ceremoniálom. "Už by som mohla aj skončiť. Neviem totiž, ako by sa mi ešte mohlo podariť prevýšiť tento okamih... Je to neskutočné. Presne 23. januára som podstúpila operáciu a ak by mi niekto povedal, že v tejto sezóne triumfujem na US Open, označila by som to za nemožné. Mám teda za sebou púť z onoho bodu, návrat, všetko som to zvládla aj zásluhou môjho skvelého tímu. Nemenila by som to za nič na svete," vyhlásila Stephensová.

"Maddie je jednou z mojich najlepších priateliek na okruhu, ak nie tou úplne naj. Dnešok bol teda aj v tomto smere výnimočný, neželala by som si inú súperku vo finále. Povedala som jej, že by som brala remízu, ak by to bolo možné. Viem, že ona by sa rovnako zachovala voči mne. O tom je priateľstvo," skonštatovala Stephensová a upriamila pozornosť aj na svoju mamu Sybil: "Je za nami taká dlhá cesta... Pre rodičov nikdy niet vyzdvihnutia, ktoré by dostatočne vyjadrilo ich zásluhy. Keď som mala 11 rokov, jeden tréner mame povedal, že budem rada, ak sa dostanem do druhej divízie. Mladých adeptov teda v tejto chvíli chcem povzbudiť, že sa vždy napokon môžu stať mnou, a rodičov vyzývam, aby podporovali svojich potomkov."

Stepehnsovej sa pripisuje 2000 bodov

Keysová uviedla: "Sloane je jednou z mojich najobľúbenejších osôb. Bolo mimoriadne zahrať si práve s ňou. Ja som nepochybne nepredviedla môj najkvalitnejší tenis a po zápase ma premohlo obrovské sklamanie, ale ona ma nesmierne vzpružila. Ak som musela s niekým prehrať, som rada, že to bola práve ona. Som uprostred veľmi zaujímavého roka s tvrdým začiatkom, operáciou. Neustále som však bola obklopená úžasným zázemím, ktoré stálo za mnou a pomohlo mi dostať sa až sem. Ak by ste mi pred dvoma mesiacmi povedali, že budem finalistkou US Open, bola by som fakt šťastná a hrdá na čosi takéto."

Stephensová si odnáša 2000 bodov do singlového renkingu WTA a prémiu 3,7 milióna USD pred zdanením. Keysovú uteší 1300 bodov a šek na 1,825 milióna amerických dolárov brutto. Rodáčka z Fort Lauderdale Stephensová nadviazala proti Keysovej pochádzajúcej z Rock Islandu na triumf 6:4, 6:2, ktorý dosiahla predvlani v 2. kole na "harde" v americkom Miami na Floride. Obe nastúpili so zápasovou bilanciou 14:5 na tomto podujatí.

Najnižšie postavená finalistka

Niekdajšia jedenástka počítačového poradia Stephensová sa postarala o 94. takto významný titul pre USA na domácom šampionáte, prvý po troch rokoch (Serena Williamsová). Iba siedmy raz na GS v tzv. Open Ere, druhýkrát v New Yorku, sa stalo, že vo finále nastúpili dve debutantky na takejto scéne. Predvlani práve na US Open Flavia Pennettová v talianskom derby prekonala Robertu Vinciovú.





Stephensová bola najnižšie renkingovo postavenou finalistkou US Open, odkedy v roku 1975 zaviedli hodnotenie. Dosiaľ ňou bola legendárna krajanka Venus Williamsová, v sezóne 1997 v okamihu prieniku do boja o titul 66. v systéme. Pravda, v roku 2009 šampiónka Kim Clijstersová z Belgicka bola úplne mimo rebríčka. Stephensová bola len 14. nenasadenou finalistkou grandslamovej akcie v otvorenej ére, štvrtou na US Open v danom období po V. Williamsovej (1997), Clijsterovej (2009) a Vinciovej (2015). Iba Clijstersová zo spomenutej trojice získala titul.

Patrí jej 17. miesto

Na začiatku letnej šnúry US Open Series figurovala Stephensová na 957. priečke v hierarchii, v pondelok pôjde na 17. miesto, bývalá sedmička rebríčka Keysová bude na 12. pozícii.

Kamauom Murraym trénersky vedená Stephensová bola na medzinárodných otvorených majstrovstvách Spojených štátov amerických v osemfinále ročníka 2013, takže si o štyri zápasové úspechy zlepšila rekord v areáli USTA Billie Jean King National Tennis Center v Corona Parku vo štvrti Queen´s. Minulý rok chýbala pre zranenie ľavej nohy. Teraz hrala na základe tzv. chráneného renkingu v podobe 26. priečky.

Víťazka aj napriek operácii

Stephensová bola mimo diania od vlaňajších augustových OH v brazílskom Riu de Janeiro až do júlového Wimbledonu 2017 a na ňom aj vo Washingtone prehrala už v 1. kole, ale medzičasom sa blysla prienikom do semifinále v Toronte a Cincinnati. Uspela v 15 z ostatných 17 duelov. Operáciu podstúpila až v januári po tom, ako sa ukázalo, že konzervatívna liečba nebude stačiť.

Stephensová v 2. kole US Open 2017 premohla Slovenku Dominiku Cibulkovú, vo štvrtkovom semifinále spomenutú Venus (6:1, 0:6, 7:5). Keysová si medzi najlepšími štyrmi poradila s krajankou CoCo Vandeweghovou (6:1, 6:2). Len Američanky boli v semifinále dvojhry žien v New Yorku prvý raz od roku 1981. Vtedy sa o takúto prevahu USA postarali neskoršia šampiónka Tracy Austinová, finalistka Martina Navrátilová, Chris Evertová a Barbara Potterová.

Posunutie osobného maxima

Do US Open 2017 posledné semifinále na veľkej štvorke v dokonalej americkej réžii bolo na Wimbledone 1985: Navrátilová v boji o trofej na londýnskej tráve prekonala Evertovú, vo štvorke si poradili so Zinou Garrisonovou, resp. s Kathy Rinaldiovou. Štyri tenistky z USA boli v semifinále na jednom podujatí v otvorenej ére okrem aktuálneho turnaja a dvoch spomenutých aj na US Open 1979 a Australian Open 1982 a 1983.

Pre 22-ročnú šestnástku počítačového poradia Keysovú bolo pred týmto turnajom maximom na vrcholnom fóre semifinále melbournských Australian Open 2015. Priamo v lokalite Flushing Meadows bola najďalej v osemfinále edícií 2015 a 2016, zlepšila sa teda o tri kolá. Dvadsaťštyriročná Stephensová, aktuálne 83. v renkingu, si o dva úspechy posunula semifinálové osobné maximum na Majors z melbournských Australian Open 2013.

Zaujímavé kuriozity

Dosiaľ posledné finále iba v americkej réžii na Majors bolo značne čerstvé: na AO 2017 Venus prehrala so svojou mladšou sestrou Serenou. Presne takáto informácia sa týka aj posledného čisto domáceho finále US Open z roku 2002. Teraz sa dve Američanky stretli vo finále v New Yorku jubilejný 10. raz.

Sprievodnou kuriozitou bolo, že na Australian Open 2017 okrem Stephensovej absentovala aj Keysová: krátko po októbrovom výberovom šampionáte WTA Finals v Singapure, na ktorom v základnej skupine zdolala Cibulkovú, podstúpila operáciu zápästia nedominantnej ľavej ruky. Vrátila sa až v marci v kalifornskom Indian Wells a problémová partia ju odvtedy opakovane potrápila. Keysová ani Stephensová sa na predchádzajúcich tohtoročných grandslamových turnajoch ani raz nedostali za 2. kolo.

Finále mužov

Už od osemfinálového nezdaru úradujúcej wimbledonskej šampiónky Garbine Muguruzovej-Blancovej zo Španielska, napriek prehre novej líderky renkingu k 11. septembru, bolo isté, že prvý raz od roku 2014 vynikne na každej položke veľkej štvorky iná hráčka. Australian Open patrili S. Williamsovej, aktuálne už mamičke, Roland Garros Lotyške Jelene Ostapenkovej.

V nedeľu o 22.00 h SELČ sa vo finále dvojhry mužov stretnú španielsky líder singlového renkingu Rafael Nadal a juhoafrická dvadsaťosmička žrebu Kevin Anderson. Miestny šampión 2010 a 2013 Nadal vedie v štatistike zo vzájomných duelov 4:0. Anderson v minulosti najďalej bol v grandslamovom štvrťfinále.

FINÁLE US OPEN:

Sloane Stephensová (USA) – Madison Keysová (USA-15) 6:3, 6:0 za 60 minút (30, 30)

Keysová dala v úvodnom geme dve esá a zakončila ho razantnou forhendovou masážou. Stephensová na nulu kontrovala na 1:1. Keysová na servise síce znova prehrala otvárací fiftín, ale opäť nepripustila zápletku - 2:1. Stephensová predviedla ďalší dokonalý servis-gem - 2:2. Razantnejšia, ale úderovo neistejšia Keysová tentoraz klesla divokým obehnutým forhendom až na 0:30 a prehnane ambicióznym bekhendom na 15:40. Následne sa unáhlila z forhendu, ofenzívne chúťky nepodkladala potrebnou presnosťou - 2:3. Na nevynútené chyby to v tej chvíli bolo 8:0.

Disciplinovaný tenis

Stephensovej disciplinovaný tenis naďalej platil napriek submisívnosti, lebo Keysová kopila chyby: z nádejných 30:15 na príjme nimi spadla na 2:4. Nervóznejšie pôsobiaca Keysová sa cez 30:30 dostala do kontaktu - upravila na 3:4. Keysová sa potom vďaka famóznemu forhendovému returnu presne do rohu vyškriabala na 30:40 z pôvodných 0:40, ale nezvládla bekhendový príjem, stále jej chýbala konzistentnosť - 3:5.

Následne to pri skóre 30:15 vyzeralo na aspoň dočasné udržanie sa Keysovej v tomto dejstve, lenže Stephensová si bekhendom na čiaru (potvrdilo to Jastrabie oko) dopriala setbal. Pokazila pri ňom defenzívny bekhend. Keysová potom mala gembal, ale nedala a prepálený krížny bekhend navodil nevýhodu, súperka už neváhala.

Odvrátila dva brejkaly

Stephensová mala tzv. momentum, cez zhodu išla na 1:0 v druhom sete. Keysová si zdráhavým nábehom vypýtala bekhendové obhodenie na 0:40. Odvrátila dva brejkaly, ale bola bez nároku na forhendové krížne obhodenie, aj v tejto fáze pôsobila premotivovane a často chcela priveľa - 0:2. Vzápätí sa Stephensová cez nepríjemných 15:30 posunula na 3:0, súperke zúfalo chýbal povzbudzujúci záchytný bod.

Stephensová si efektívnou forhendovou kombináciou dodala náskok 40:0 na returne vo štvrtej hre a pri tretej možnosti kvitovala Keysovej dvojchybu, viedla už 4:0. Keď sa v piatej hre vymanila z 0:40 na podaní, bolo v podstate hotovo. Zmar Keysovej pokračoval, keď čelila mečbalu za stavu 30:40 v šiestom geme. Stephensová pokazila bežný forhend, ale Keysová vyhodila bekhend. V 19-úderovej výmene sa zachránila odvážnym forhendovým krosom - zhoda, ba aj výhoda, ale nič z nej, súperka si prísnym krížnym forhendom dopriala tretí mečbal a Keysová poslala forhend do siete.

CESTA STEPHENSOVEJ ZA TITULOM

1. kolo: Roberta Vinciová (Tal., 47. vo svetovom rebríčku WTA vo dvojhre) 7:5, 6:1 za 81 minút

2. kolo: Dominika Cibulková (SR-11/10.) 6:2, 5:7, 6:3 za 161 minút

3. kolo: Ashleigh Bartyová (Aus./43.) 6:2, 6:4 za 77 minút

4. kolo (osemfinále): Julia Görgesová (Nem.-30/33.) 6:3, 3:6, 6:1 za 101 minút

Štvrťfinále: Anastasija Sevastovová (Lot.-16/17.) 6:3, 3:6, 7:6 (4) za 148 minút

Semifinále: Venus Williamsová (USA-9/9.) 6:1, 0:6, 7:5 za 127 minút

Finále: Madison Keysová (USA-15/16.) 6:3, 6:0 za 60 minút

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.