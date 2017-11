Video: Šláger Chelsea s Liverpoolom skončil nerozhodne, Manchester United uspel proti Brightonu

LONDÝN 25. novembra (WebNoviny.sk) - Futbalisti londýnskej Chelsea remizovali v sobotňajšom šlágri 13. kola Premier League na pôde FC Liverpool 1:1.

Domáci "The Reds" viedli od 65. min gólom Egypťana Mohameda Salaha, no bod pre "The Blues" zachránil päť minút pred koncom striedajúci Brazílčan Willian, iba dve minúty po svojom príchode na ihrisko.

Hráči tímu Manchester United zvíťazili tesne 1:0 nad Brightonom. V tabuľke im patrí druhá pozícia so ziskom 29 bodov, Brighton je aktuálne deviaty

PREMIER LEAGUE

13. kolo



Crystal Palace – Stoke 2:1 (0:0)

Góly: 56. Loftus-Cheek, 90.+ Sakho – 53. Shakiri











Manchester United – Brighton 1:0 (0:0)

Gól: 66. A. Young











Newcastle – Watford 0:3 (0:2)

Góly: 19. W. Hughes, 45. Yedlin (vlastný), 62. A. Gray



Swansea – Bournemouth 0:0











Tottenham – West Bromwich 1:1 (0:1)

Góly: 74. Kane – 4. Rondón











Liverpool – Chelsea 1:1 (0:0)

Góly: 65. Salah – 85. Willian









TABUĽKA PREMIER LEAGUE



1. Manchester City 12 11 1 0 40:7 34

2. Manchester United 13 9 2 2 28:6 29

3. Chelsea 13 8 2 3 24:11 26

4. Tottenham 13 7 3 3 21:10 24

5. Liverpool 13 6 5 2 25:18 23

6. Arsenal 12 7 1 4 22:16 22

7. Burnley 12 6 4 2 12:9 22

8. Watford 13 6 3 4 22:21 21

9. Brighton 13 4 4 5 13:14 16

10. Huddersfield 12 4 3 5 8:17 15

11. Leicester 13 3 5 5 17:19 14

12. Bournemouth 13 4 2 7 11:14 14

13. Newcastle 13 4 2 7 11:17 14

14. Southampton 12 3 4 5 9:14 13

15. Stoke 13 3 4 6 16:26 13

16. Everton 12 3 3 6 12:24 12

17. West Bromwich 13 2 5 6 10:19 11

18. West Ham 13 2 4 7 12:26 10

19. Swansea 13 2 3 8 7:15 9

20. Crystal Palace 13 2 2 9 8:25 8

