Video: Skvelý Sagan skončil tretí v úvodnej etape Tour Down Under

LYNDOCH 16. januára (WebNoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan skončil tretí v šprintérskej koncovke prvej etapy Tour Down Under, úvodného podujatia prestížnej série WorldTour v sezóne 2018, ktoré sa odohráva v Južnej Austrálii.

Greipel v oranžovom drese

Trojnásobný a úradujúci majster sveta Sagan (Bora Hansgrohe) v záverečnom špurte 145 km dlhej etapy z Port Adelaide do Lyndochu nestačil na Nemca Andrého Greipela a Austrálčana Caleba Ewana.





Skúsený nemecký šprintér stajne Lotto-Soudal Greipel potvrdil svoju prezývku Mr. Tour Down Under, keďže na týchto pretekoch počnúc rokom 2008 si pripísal už sedemnásty etapový triumf. Ako prvý sa zároveň oblečie do oranžového trička tohtoročnej edície TDU.

Sagan mal pomáhať Bennettovi

Peter Sagan pôvodne mal pomáhať v závere 1. etapy rovnako ako pred rokom tímovému kolegovi Írovi Samovi Bennettovi, ale ten približne 5 km pred koncom nedobrovoľne vycúval z boja o víťazstvo pre spadnutú reťaz na bicykli.

V záverečnom kilometri sa vpredu sformovali "vláčiky" niekoľkých šprintérskych tímov. Ako prvý šiel do rýchlej koncovky domáci Ewan, ale Greipel si skúsene počkal na správny okamih a mladého Austrálčana prešprintoval. Sagan zrýchlil na maximálku pomerne neskoro a napokon to stačilo "iba" na tretie miesto.

Slovenský rýchlik nezopakoval triumf z nedeľňajšieho kritéria People´s Choice Classic, ktoré bolo pre neho vstupom do novej sezóne. Tam zdolal Greipela aj Ewana na rozdiel od utorka.

Lídrovi tímu Bora-Hangrohe patrí štvrtá priečka v priebežnom celkovom poradí TDU s mankom 6 sekúnd na lídra Greipela. Vďaka bonifikačným sekundám z úniku ho predstihol Austrálčan William Clarke (Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale). Sagan zároveň figuruje na tretej priečke v bodovacej súťaži vďaka 13 bodom za tretie miesto v koncovke etapy. Na čele je 15-bodový Greipel.

Druhá etapa má tzv. klasikársky záver

Vlani sa tím Bora-Hansgrohe na TDU nedočkal etapového triumfu, keďže Peter Sagan trikrát finišoval na druhom mieste za Austrálčanom Calebom Ewanom, ale Jay McCarthy skončil tretí v konečnom poradí.

Vzhľadom na kvalitu kádra Bora-Hansgrohe by mala tento rok na TDU konkurovať tímu BMC Racing, ktorý má vo svojom družstve troch Austrálčanov, niekdajších šampiónov z týchto pretekov, Rohana Dennisa, Simona Gerransa a obhajcu spred roka Richieho Porteho. Sagan má po svojom boku okrem spomenutých McCarthyho a S. Bennetta aj Poliaka Macieja Bodnara, Brita Petera Kennaugha, Taliana Daniela Ossa a Nemca Rüdigera Seliga.

Podujatie Santos Tour Down Under pozostáva zo šiestich etáp, cyklisti v regióne Južnej Austrálie dovedna absolvujú 862 km. Druhá etapa v stredu 17. januára z Unley do Stirlingu (148,6 km) bude mať mierne zvlnený charakter s tzv. klasikárskym záverom. TDU uzatvorí 6. etapa s dĺžkou 90 km v Adelaide v nedeľu 21. januára. Preteky sú prvým podujatím prestížneho seriálu WorldTour v sezóne 2018. Vo WorldTour 2018 bude dovedna 37 pretekov.

Tour Down Under 2018 – 1. etapa

Port Adelaide – Lyndoch, 145 km



1. André Greipel (Nem.) Lotto Soudal 03:50:21 h, 2. Caleb Ewan (Aus.) Mitchelton-Scott, 3. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe, 4. Elia Viviani, Quick-Step Floors, 5. Simone Consonni (obaja Tal.) UAE Team Emirates, 6. Phil Bauhaus (Nem.) Team Sunweb – všetci v rovnako čase ako víťaz.



Poradie po 1. etape: 1. André Greipel (Nem.) Lotto Soudal 3:50:11 h, 2. Caleb Ewan (Aus.) Mitchelton-Scott +4 s, 3. William Clarke (Aus.) Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale) +4, 4. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +6, 5. Nickolas Dlamini (JAR) Dimension Data +6, 6. Nathan Haas (Aus.) Kaťuša-Alpecin +9.



Bodovacia súťaž po 1. etape: André Greipel (Nem.) Lotto Soudal 15 bodov, 2. Caleb Ewan (Aus.) Mitchelton-Scott 14, 3. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe 13

