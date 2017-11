Video: Skvelý Halák strojcom triumfu Islanders, Tampa Bay po tretí raz prehrala (aktualizované)

MONTREAL 26. novembra (WebNoviny.sk) - Jaroslav Halák 31 zákrokmi priviedol k víťazstvu hokejistov New Yorku Islanders na ľade Ottawy (2:1) v sobotňajšom zápase NHL. "Ostrovania" vyhrali tretíkrát v sérii a po šiesty raz z ostatných siedmich meraní síl. Halák predviedol úspešnosť zákrokov 96,9% a po zápase si vyslúžil pochvalu od trénera Douga Weighta.

"Bol veľmi dobrý. Predviedol niekoľko veľkých zákrokov. Sršalo z neho sebavedomie a niekoľkokrát nás zachránil. Museli sme hrať často v oslabení a on bol v početnej nevýhode naším najlepším hráčom," povedal Weight o Halákovi, cituje ho portál NHL.

Hral len v treťom zápase

Tridsaťdvaročný odchovanec ružinovského hokeja Halák k svojmu výkonu na webe newsday.com poznamenal: "V predchádzajúcich zápasoch nám súper rýchlo ušiel na 1:0 či 2:0. Chcel som teda, aby sme prečkali prvú tretinu bez ujmy a potom na tom mohli stavať. Veľa sme im v prvej tretine nedovolili."





Halák sa v bránke Islanders objavil len tretíkrát z ostatných desiatich zápasov, víťazstvo okúsil premiérovo od 30. októbra. Preferovanie Nemca Thomasa Greissa na úkor Haláka tréner Weight vysvetlil takto: "Naši brankári sú možno obeťami čísel, ktoré si ani nezaslúžia. Jaro dosiaľ nemal toľko šťastia ako Thomas, ktorý vybojoval víťazstvá. Dnes to však bol veľký Jarov zápas, bol náš najlepší hráč."

Crosby predstihol Jágra v počte štartov

V sobotu bol v akcii aj druhý slovenský brankár v NHL Peter Budaj. Jeho Tampa Bay však podľahla na ľade Pittsburghu 2:5. Budaj chytil 29 z 34 striel, ktoré na neho smerovali. Hráči obhajcu Stanleyho pohára ho trikrát prekonali v presilovke a raz dokonca aj v oslabení. Po dva góly strelili najväčšie hviezdy "tučniakov" Sidney Crosby a Phil Kessel. Crosby odohral 807. zápas v drese Penguins, čím predstihol Jaromíra Jágra na druhej priečke v počte štartov. Klubovým rekordérom je legendárny Mario Lemieux s 915 zápasmi za Pittsburgh.





Hokejisti Tampy vinou prehry prišli o líderskú pozíciu v NHL, predstihli ich hráči St. Louis, ktorí si doma poradili so súpermi z Minnesoty 6:3. "Blesky" s najúdernejším ofenzívnym duom súťaže Steven Stamkos - Nikita Kučerov prehrali tretíkrát z ostatných štyroch stretnutí a prežívajú menšiu krízu.

"Musíme sa vrátiť k tomu, čo sme hrali od začiatku tréningového kempu a zabudnúť na naše posledné štyri zápasy. Dnes sme narazili na rýchlosť, v šatni máme zopár veteránov," glosoval tréner Lightning Jon Cooper.

Slovenskí útočníci nebodovali

V sobotu boli v hre aj slovenskí útočníci Tomáš Tatar a Richard Pánik, ale ani jeden nebodoval. Zatiaľ čo strelecky čoraz menej efektívny Pánik sa s Chicagom radoval z triumfu nad Floridou na jej ľade 4:1, Detroit opäť prehral.

Tentoraz doma nestačil na New Jersey po predĺžení 3:4, hoci sa dotiahol z 1:3 na 3:3. Tatar si pripísal štyri strelecké pokusy, ale gól nie. "Bol to vyrovnaný zápas, je mrzuté opäť prehrať v predĺžení," skonštatoval kapitán Detroitu Henrik Zetterberg na webe NHL.

Gáborík skončil zápas s pluskou

V záverečnom zápase sobotňajšieho programu hráči Los Angeles do 59. min doma prehrávali so súpermi z Anaheimu 0:1. Potom Dustin Brown vyrovnal a poslal zápas do prredĺženia a aj nájazdov. V nich o 2 bodoch pred Kings rozhodol Trevor Lewis. Marián Gáborík sa v druhom zápase po návrate na súťažný ľad z troch striel gólovo nepresadil, ale odohral solídnu porciu 20 minút a skončil zápas s pluskou.

V zápase Toronto - Washington (2:4) zažiaril hosťujúci kapitán Alexander Ovečkin. Ruský "snajper" predviedol hetrik a bol to najmä jeho večer v Air Canada Centre. Prvým gólom (574. v kariére NHL) sa dostal pred Mika Bossyho na 21. priečku historickej tabuľky najlepších kanonierov.





Za Marcom Recchim aktuálne zaostáva o 1 gól. Zároveň strelil 217. gól v početnej výhode, v tomto smere sa zasa vyrovnal Mikovi Gartnerovi a Jaromírovi Jágrovi na desiatom mieste severoamerickej profihistórie. Dovŕšením dvadsiateho hetriku v kariére 9 sekúnd pred koncom tretej tretiny do prázdnej bránky sa 32-ročný Rus dostal na métu 18 gólov v tejto sezóne a symbolicky prevzal žezlo topkanoniera sezóny po krajanovi Nikitovi Kučerovovi z Tampy Bay.

"Áno, je to história. Dostať sa pred Mika Bossyho je niečo výnimočné. Moja rodina je na mňa hrdá, ale ja mám pred sebou ešte dlhú cestu," vravel Ovečkin na webe NHL.

"Mal som pocit, že má zasa 19 rokov. Verím, že čo najdlhšie zostane 19-ročný... Keď Alex korčuľuje, je to veľký a silný muž na ľade a jeho strela? To je explózia z hokejky, strelecký výbuch," nešetril chválou na Ovečkina tréner Capitals Barry Trotz.

NHL

sobota:



Toronto – Washington 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Góly: 42. Gardiner (Matthews), 47. Zajcev (Nylander, Moore) – 13. Ovečkin (Bäckström), 20. Ovečkin (Oshie), 32. Vrána (Oshie, Niskanen), 60. Ovečkin (Oshie, Bäckström)



Montreal – Buffalo 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Góly: 13. Petry (Drouin, Galchenyuk), 34. Galchenyuk (Byron, Drouin), 49. Byron



Ottawa – New York Islanders 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Góly: 56. Duchene (Mark Stone, Hoffman) – 29. Lee (Bailey, Leddy), 55. Eberle (Leddy, Barzal)

Jaroslav Halák (NY Islanders) odchytal 59:58 min, kryl 31 z 32 striel, úspešnosť 96,9%



Detroit – New Jersey 3:4 po predlž. (1:2, 0:0, 2:1 – 0:1)

Góly: 1. Booth (Glendening, Ouellet), 47. Mantha (Larkin), 49. Booth (Zetterberg, Abdelkader) – 10. Boyle (Santini, Wood), 14. Hall (Butcher), 47. Hischier (Hall, Henrique), 63. Gibbons

Tomáš Tatar (Detroit) odohral 17:29 min, 4 strely, 1 „hit“



Florida – Chicago 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

Góly: 22. McCann (Dadonov, Huberdeau) – 10. Hayden (Wingels), 15. Saad (Toews, Keith), 28. P. Kane (Toews, Saad), 38. Toews

Richard Pánik (Chicago) odohral 16:38 min, 1 strela, 2 plusky



Arizona – Vegas 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)

Góly: 41. Ekman-Larsson (Stepan), 51. Perlini (Stepan, Domi) – 28. Nosek, 28. W. Karlsson (Marchessault), 30. Haula (Marchessault, Theodore), 60. Marchessault (W. Karlsson, R. Smith)



Pittsburgh – Tampa Bay 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Góly: 15. Rust (Jarry), 19. P. Kessel (Crosby, Hörnqvist), 20. Crosby (P. Kessel, Schultz), 23. P. Kessel (Sheahan), 45. Crosby (P. Kessel, Schultz) – 27. Palát (Sergačov, Gourdie), 54. Conacher (Killorn, T. Johnson)

Peter Budaj (Tampa Bay) odchytal 60 minút, kryl 29 z 34 striel, úspešnosť 85,3%



St. Louis – Minnesota 6:3 (3:0, 0:1, 3:2)

Góly: 7. Stastny (Sobotka, Steen), 12. Jaškin (Thorburn), 17. Schwartz (Tarasenko), 43. Brodziak, 52. Schwartz (Parayko, Tarasenko), 55. Blais (Steen, Parayko) – 36. Coyle, 44. Mitchell (Winnik, Ennis), 49. E. Staal (Dumba, Zucker)



Colorado – Calgary 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Góly: 35. Rantanen (MacKinnon), 58. Zadorov (Barberio) – 18. Hamilton (Tkachuk, Backlund), 40. Ferland (Monahan), 40. Backlund (Hamonic, Frolík)



Los Angeles – Anaheim 2:1 po sam. nájazdoch (0:1, 0:0, 1:0 – 0:0, 1:0)

Góly: 11. N. Ritchie (Perry, Fowler)



San Jose – Winnipeg 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Góly: 12. Heed (Labanc, Thornton), 20. Couture (Braun, Vlasic), 34. Couture (Hertl, Vlasic), 57. Hertl (Pavelski, Burns)

