Video: Sekerov Edmonton prehral u „kráľov“, Chára skóroval aj asistoval a bol hviezdou zápasu

NEW YORK 8. februára (WebNoviny.sk) - Hokejisti Bostonu Bruins zvíťazili 6:1 nad hráčmi New Yorku Rangers v stredajšom stretnutí zámorskej NHL.

Slovenský obranca medveďov Zdeno Chára prispel k triumfu svojho tímu víťazným gólom a asistenciou. Celkovo v dueli odohral 18:34 min a napočítali mu aj dve plusky, päť striel a jeden hit. Vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu

Bruins strácajú na Tampu iba bod

Okrem Cháru sa presadili jeho spoluhráči Patrice Bergeron, Riley Nash, Tim Schaller a Sean Kuraly, pričom Bergeron skóroval dvakrát.





Jediný presný zásah "jazdcov" strelil útočník Rick Nash, ktorému do 800. bodu v NHL chýbajú už len tri. Bruins vďaka triumfu nad Rangers strácajú na Tampu Bay na čele Atlantickej divízie už iba jeden bod. Zvíťazili v štvrtom dueli po sebe a v deviatom z posledných desiatich.

Gáborík chýbal v zostave "kráľov"

Toronto zdolalo Nashville až v samostatných nájazdoch. K víťazstvu "javorových listov" 3:2 významne prispel gólman Frederik Andersen, ktorý zneškodnil 44 striel a 6 zo 7 nájazdov "predátorov".

"Bol to pre nás ťažký zápas. Hrali dobrý hokej s pevnou obranou. My sme síce nemali veľa priestoru, ale myslím si, že sme tiež hrali dobre. Ich góly prišli po dorážkach, taký býva hokej. Bol to pre nás dobrý test, myslím si, že sme ho zvládli," uviedol dánsky brankár pre nhl.com.

Útočník Maple Leafs James van Riemsdyk sa podieľal na triumfe svojho tímu gólom a víťazným samostatným nájazdom. Okrem neho skórovali aj Kasperi Kapanen (Toronto) a Colton Sissons s Viktorom Arvidssonom (Nashville). "Javorové listy" ukončili víťaznú sériu gólmana Predators Pekku Rinneho na čísle osem.

Los Angeles triumfovalo nad Edmontonom 5:2. Kings rozhodli o svojom víťazstve v tretej tretine, po rozdielovom zásahu Paula LaDueho pridali ešte dva do prázdnej bránky. V meraní síl sa predstavil jeden Slovák, obranca Edmontonu Andrej Sekera, ktorý nebodoval. Útočník "kráľov" Marián Gáborík opäť nenastúpil.

Sumáre NHL

streda:



Toronto – Nashville 3:2 po sam. nájazdoch (1:0, 1:1, 0:1 – 0:0, 1:0)

Góly: 17. J. Van Riemsdyk (Connor Brown, Dermott), 30. Kapanen (D. Moore, Hainsey), rozhodujúci sam. nájazd: J. Van Riemsdyk – 39. Sissons (Aberg, Ellis), 41. Arvidsson



New York Rangers – Boston 1:6 (1:2, 0:3, 0:1)

Góly: 5. Rick Nash – 8. Riley Nash (Backes, Heinen), 17. CHÁRA (DeBrusk), 24. Bergeron (Pastrňák, Krug), 28. Schaller (Grzelczyk, Chudobin), 30. Bergeron (Marchand, CHÁRA), 47. Kuraly (Czarnik, Grzelczyk)

Zdeno Chára (Boston) odohral 18:34 min, 1+1, +2, 5 striel, 1 hit, 2. hviezda zápasu



Los Angeles – Edmonton 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

Góly: 2. Clifford (Lewis), 21. A. Kempe (Doughty), 55. LaDue (Lewis, Gravel), 59. Iafallo (Kopitar, Doughty), 59. Kopitar (D. Brown) – 24. Draisaitl (McDavid, Klefbom), 31. McDavid (Cammalleri)

Andrej Sekera (Edmonton) 15:36 min, 0+0

