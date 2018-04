Video: Sekera nedohral zápas, Edmonton podľahol Minnesote

ST. PAUL 3. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejista Andrej Sekera nedohral pondelňajšie stretnutie Edmontonu Oilers na ľade Minnesoty Wild v severoamerickej NHL. Pri prehre 0:3 absolvoval 31-ročný obranca v úvodných dvoch tretinách 12:47 min., v tretej časti hry už nenastúpil. Pripísal si jeden mínusový bod. Hokejisti Minnesoty sa víťazstvom priblížili k istote postupu do play-off. "Olejári" neuspeli v piatom vystúpení po sebe.

Dubnyk nedal súperom šancu

Za "divochov" sa dvoma gólmi blysol skúsený útočník Zach Parise a natiahol svoju bodovú sériu už na sedem zápasov. Konečný výsledok stanovil zásahom do prázdnej bránky Joel Eriksson Ek. Čisté konto vychytal vo svojom 400. zápase v zámorskej profilige brankár Devan Dubnyk, ktorý zastavil všetkých 22 striel hráčov súpera.





"Zostáva nám do konca základnej časti iba zopár zápasov a chceme v nich triumfovať. Teraz sme začali a uvidíme, ako sa nám bude dariť ďalej," povedal 31-ročný Dubnyk podľa nhl.com.

Zásadné chyby v defenzíve

Ottawa v jedenásťgólovej prestrelke podľahla na vlastnom ľade Winnipegu tesne 5:6. "Letci" síce viedli v 13. min. už 3:0 a vyzeralo to na jasnú záležitosť, "senátori" sa však vrátili do zápasu. Postarali sa o to najmä útočníci Mike Hoffman (nazbieral štyri asistencie) a Matt Duchene (2+1).

Troma asistenciami sa prezentoval kapitán Erik Karlsson a dva góly strelil jeho partner z obrany Thomas Chabot. Za víťazný tím dvakrát skóroval kapitán Blake Wheeler, dva body získali aj Mark Scheifele, Adam Lowry (obaja 0+2), Kyle Connor a Andrew Copp (obaja 1+1).

"Bolo to tak trochu ako pingpongový zápas," uviedol posledný menovaný. Marián Gáborík nehral za Senators pre zranenie. "Ukázali sme charakter, keď sa nám podarilo vrátiť sa do zápasu, ale urobili sme niekoľko zásadných chýb v defenzíve a to nás stálo víťazstvo," zhodnotil tréner Ottawy Guy Boucher.

Sumáre NHL

pondelok:

Toronto - Buffalo 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

Góly: 6. A. Johnsson (Plekanec, R. Polák), 26. Matthews (Rielly, A. Johnsson), 28. W. Nylander (Matthews), 31. W. Nylander (Hyman), 47. Matthews (W. Nylander, Gardiner) - 23. S. Reinhart (Ristolainen, R. OReilly), 43. Pominville (Baptiste, M. Scandella)

Florida - Carolina 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Góly: 5. Weegar (McCann, Malgin), 20. Dadonov (V. Trocheck, Barkov), 53. Petrovic - 4. T. Van Riemsdyk (B. McGinn, J. Williams), 34. D. Ryan (Stempniak, Dahlbeck)

Ottawa - Winnipeg 5:6 (1:3, 2:2, 2:1)

Góly: 19. Chabot (Duchene, E. Karlsson), 22. Duchene (E. Karlsson, Hoffman), 32. Chabot (White, Hoffman), 45. Wolanin (Dzingel, Hoffman), 59. Duchene (Chabot, E. Karlsson) - 3. Copp (Lowry, Trouba), 12. Morrissey (Lowry, Copp), 12. Wheeler (Scheifele, Connor), 27. B. Tanev, 33. Wheeler (Scheifele), 55. Perreault (Ehlers, T. Myers)

Minnesota - Edmonton 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Góly: 4. Parise, 29. Parise (Brodin, M. Koivu), 60. J. Eriksson Ek (C. Coyle, Winnik)

Andrej Sekera (Edmonton) 12:47 min, -1, 1 strela na bránku, 1 "hit"

St. Louis - Washington 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

Góly: 4. Tarasenko (Brodziak, Pietrangelo), 32. Berglund (Brodziak, Bortuzzo) - 21. Bäckström (Connolly), 23. Chiasson (Jeřábek), 28. Burakovsky (Bäckström, Orpik), 59. Ovečkin (Kuznecov)

Los Angeles - Colorado 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Góly: 10. T. Mitchell (N. Thompson, Doughty), 13. D. Brown (Kopitar, Martinez), 42. Clifford (Lewis, Kempe) - 25. Kerfoot (Andrighetto, C. Wilson)

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.