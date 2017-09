Video: Sagan vyhral každý titul iným spôsobom. Pozrite si, ako sa zrodil historický zlatý hetrik

BRATISLAVA 25. septembra (WebNoviny.sk) - Už tri roky píše Peter Sagan zlatý príbeh slovenskej aj svetovej cyklistiky a zakaždým sa k víťazstvu na majstrovstvách sveta dopracoval iným spôsobom.





Aj tento fakt vyzdvihol bývalý skvelý cyklista Milan Jurčo v reakcii na Saganov historický zlatý hetrik a jeho dovŕšenie v Bergene.

Richmond, Doha, Bergen

Na pripomenutie: pred dvoma rokmi v americkom Richmonde sólom v záverečných dvoch kilometroch omráčil konkurenciu a v posledných 100 m už nemusel šprintovať.

Vlani v suchu a teple katarskej Dauhy to zasa v hromadnom dojazde na rovine natrel klasickým šprintérom na čele s Markom Cavendishom.

Hetrik dokončil v málo predvídateľných pretekoch so zvlneným profilom v Bergene, kde sa ešte kilometer pred cieľom nevedelo, či sa vydarí únik alebo sa bude v závere hromadne šprintovať.

"Nie je to v podstate nič nové vo svetovej cyklistike, ale je to tak, že Sagan predviedol tretí spôsob ako sa dopracovať k celkovému triumfu. Dosiahol ho inak ako predtým v Richmonde a Dauhe. V tom je jeho veľkosť, že dokáže vyhrávať rôznymi spôsobmi. Jeho súper Kristoff trochu doplatil aj na to, že doma v Nórsku veľmi chcel zvíťaziť. Saganovi vlastne perfektne rozbehol špurt a nakoniec smútil," vyslovil sa Milan Jurčo pre SITA.

Výpadok televízneho signálu

Čerstvý šesťdesiatnik bol pred 30 rokmi prvým Slovákom, ktorý sa postavil na štart slávnej Tour de France. V drese bývalého Československa získal striebro aj bronz na majstrovstvách sveta v dnes už neexistujúcej disciplíne - časovke družstiev na 100 km.





Pred pretekmi v Bergene Jurčo považoval Sagana za favorita, ale nie jediného a najväčšieho. Keď po hektickom závere "okorenenom" výpadkom signálu nórskej televízie Sagan po tretí raz vystúpil na najvyšší stupienok a zahrali mu slovenskú hymnu, Jurčo sa šiel odreagovať - jazdou na bicykli.

"Peter patril do úzkeho okruhu 5-6 cyklistov, ktorí boli favoritmi. Podľa mňa vyťažil najmä z toho, že do cieľa prišla väčšia skupina, v ktorej neboli len rýdzi špurtéri, ale aj tí, ktorí dokážu rýchlo prejsť menšie kopce. V tejto zostave mal veľkú šancu, ktorú aj využil," skonštatoval Milan Jurčo.





A opäť ešte vyzdvihol Saganovu univerzálnosť, ktorá z neho urobila v 27 rokoch trojnásobného majstra sveta a zároveň víťaza 101 pretekov v profesionálnom pelotóne na ceste. "Sagan si vie perfektne pripraviť pozíciu na špurt nielen tesne pred cieľom, ale aj 200 m pred ním či v poslednej zákrute. Túto svoju danosť v Bergene fantasticky využil," dodal Milan Jurčo.

