Video: Sagan nepridal 101. víťazstvo v profikariére, v Montréale skončil na 9. mieste

MONTRÉAL 10. septembra (WebNoviny.sk) - Druhá z dvojice kanadských prestížnych cyklistických klasík Grand Prix Cycliste de Montréal (205,7 km) sa skončila víťazstvom Taliana Diega Ulissiho z tímu UAE Emirates.

Víťaz absolvoval náročnú klasikársku trať na pretekoch zaradených do vrcholnej kategórie UCI WorldTour v čase 5:22:29 h. Druhý skončil Španiel Jesús Herrada z tímu Movistar a tretí finišoval Holanďan Tom-Jelte Slagter (Cannondale-Drapac).





Dvojnásobný a úradujúci majster sveta Peter Sagan skončil na deviatom mieste s odstupom 16 sekúnd na víťaza. Sagan došpurtoval na tretej priečke v skupine favoritov za šiestimi cyklistami v úniku. Sagana tentoraz tesne zdolali Belgičan Greg van Avermaet (BMC Racing) aj Austrálčan Michael Matthews (Sunweb). Slovenský cyklista bol pred štyrmi rokmi v Montréale víťazom.

Peter Sagan zatiaľ nepridal stoprvé víťazstvo v profikariére na ceste. Jubilejné sté dovŕšil v piatok na pretekoch GP Cycliste de Québec. V tejto sezóne už má 11 triumfov, z toho desať na podujatí World Tour. Pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta v Nórsku žilinský rodák v Québecu aj Montréale potvrdil, že forma mu nechýba.

17 okruhov po 12,1 km

Na trase montrealskej mestskej klasiky sa jazdili okruhy 17-krát po 12,1 km, boli tam dve stúpania: Cote de Polytechnique (dĺžka 780 m, priemer 6%) a Avenue du Parc (560 m, 4%) s celkovo štyrmi tisíckami výškových metrov. Päťdesiat kilometrov pred cieľom bola vpredu dvojica Ian Boswell (Sky) a Natnael Berhane (Dimension Data), mala polminútový náskok pred pelotónom.

Krátko na to bola čelná skupina už štvorčlenná, keď sa k nej pridali Michael Albasini (Orica Scott) a Edward Ravasi (UAE), ale spojenie s pelotónom bola len otázka času. Po opätovnom spojení sa ako prvý odtrhol Alberto Bettiol (Cannondale-Drapac) a za ním sa vydala silná osmička cyklistov, v ktorej nechýbali Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), Gianluca Brambilla (Quick-Step Floors), či Roman Kreuziger (Orica-Scott).

Na 175. km mali tridsaťsekundový náskok pred pelotónom. zaujímavý pokus deviatky sa skončil na cieľovej čiare dve kolá pred koncom pretekov, čiže 34 km pred páskou.

Gallopinovi útok nevyšiel

Neskôr sa dopredu vydalo šestnásť cyklistov, do posledného okruhu vstupovali so solídnym náskokom 35 sekúnd. Na čele vtedy pracoval najmä Holanďan Bauke Mollema (Trek-Segafredo), bol tam aj Talian Diego Ulissi (UAE Emirates), vlani tretí v Montréale. Vzadu sa začalo poriadne pretekať, Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) a Greg van Avermaet (BMC Racing) sa 6 km pred cieľom zdvihli zo sedla a začali unikať ostatným.

Náskok skupiny vpredu sa znížil na 15 sekúnd a 3 km pred cieľom už len na 10 sekúnd. Napriek tomu im to vydržalo až do konca. Jeden a pol kilometra pred páskou zaútočil Francúz Tony Gallopin (Lotto Soudal), ale bolo to predčasné. Dostihol ho Ulissi a ten si už prestížne víťazstvo nenechal ujsť.

Pre väčšinu účastníkov kanadských klasík ide o prípravu na septembrový posledný vrchol sezóny - majstrovstvá sveta na ceste v nórskom Bergene. Preteky mužov s hromadným štartom budú na programe 24. septembra.

Grand Prix Cycliste de Montréal

205,7 km

1. Diego Ulissi (Tal.) UAE Emirates 5:22:29 h, 2. Jesús Herrada (Šp.) Movistar, 3. Tom-Jelte Slagter (Hol.) Cannondale-Drapac – obaja rovnaký čas ako víťaz,… 9. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +16.

