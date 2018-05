Video: Sagan bojoval v 3. etape Okolo Kalifornie o triumf, Lotyš Skujinš si však udržal náskok

LAGUNA SECA 16. mája (WebNoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan skončil štvrtý v 3. etape na 13. ročníku cyklistických pretekov Amgen Okolo Kalifornie, ktoré sú zaradené do prestížneho seriálu WorldTour. Víťazom sa stal Lotyš Toms Skujinš z tímu Trek-Segafredo, ktorý si pripísal piate víťazstvo v profikariére, z toho tretie na pretekoch v Kalifornii.

Skujinš si v závere utorkovej etapy na motoristickom okruhu Laguna Seca udržal drobný náskok pred partnerom z úniku Seanom Bennettom (Hagens Berman Axeon). Hlavné pole doviedol do cieľa s odstupom 8 sekúnd austrálsky šprintér tímu Mitchelton-Scott Caleb Ewan.

Záver etapy na motoristickom okruhu

Hneď za ním finišoval Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) a prekvapujúco aj líder celkovej priebežnej klasifikácie Kolumbijčan Egan Bernal (Sky), ktorý si poistil svoje vedenie o 25 sekúnd pred Poliakom Rafalom Majkom (Bora-Hansgrohe). Sagan pred dvoma rokmi na rovnakom mieste v Kalifornii triumfoval, aj teraz chcel bojovať o víťazstvo, ale proti bol skvelý Skujinš.

"Až 300 m pred cieľom som si mohol dovoliť vypustiť a snívať sen o víťazstve. Dovtedy som len čakal na to, že príde niekto zozadu a prevalcuje ma. Bola to náročná etapa vo vetre a vysokom tempe," uviedol Toms Skujinš, ktorý predtým získal etapové vavríny v Kalifornii aj v rokoch 2015 a 2016. "Nie je jednoduché zvládnuť záver na okruhu. Pomohlo mi, že som to už mal zažité a vedel som ako na to," dodal Skujiňš.

"Bola to tvrdá etapa, veľmi rýchla a v závere sa jazdilo aj vo veľkom teple. Snažím sa dostať do pretekového rytmu po vysokohorskej príprave a dnes som sa cítil dobre. Veľmi sme chceli víťazstvo, ale nebolo to jednoduché. Všetci v tíme dali do toho všetko a budeme bojovať ďalej," skonštatoval Peter Sagan na webe tímu Bora-Hansgrohe.

"Som hrdý na prácu všetkých členov tímu BORA-hansgrohe v tejto náročnej etape. Vyvinuli obrovskú snahu od začiatku až do cieľa, ale, nanešťastie, v závere to nevyšlo na víťazstvo Petra Sagana. Je to súčasť cyklistiky, únik bol dnes príliš silný a nepodarilo sa nám zalepiť medzeru medzi jazdcami vpredu a našou skupinou," zhodnotil športový riaditeľ tímu Bora-Hansgrohe Patxi Vila.





Tretia etapa z King City do Monterey County mala 197 km, kopcovitý charakter a jej záver sa odohral na motoristickom okruhu Laguna Seca. Etapa zahŕňala dovedna päť horských prémií, z toho posledné tri v záverečných tridsiatich kilometroch. V úniku dňa sa ocitlo trio Američanov z tímom mimo WorldTour - Evan Huffmann, Robin Carpenter (obaja Rally Cycling) a Ian Garrison (Hagens Berman Axeon). Ich pokus sa skončil 13 km pred cieľom v nájazde do predposledného stúpania s prudkými časťami do 15% sklonu.

Vtedy sa dostali dopredu Lotyš Toms Sjukinš (Trek Segafredo) a Američan Sean Bennett (Hagens Berman Axeon), utvorili si náskok 20 sekúnd. Duo dobre spolupracovalo a v tomto zložení sa objavilo aj na okruhu Laguna Seca 2 km pred cieľom.

Pre Kaliforniu je Sagan kráľom

Za vedúcou dvojicou si už hľadal pozíciu Peter Sagan, ale dobre bol na tom aj v žltom tričku lídra pretekov jazdiaci Egan Bernal. Keď sa už zdalo, že vedúce duo pohltí pelotón, Skujinš sa ešte raz zdvihol zo sedla a sólom v záverečnom pol kilometri dosiahol cenné víťazstvo.

Slovák Peter Sagan je na podujatí Amgen Okolo Kalifornie nesmierne populárny a vďaka svojim 16 etapovým víťazstvám dostal od domácich prezývku "Kráľ Kalifornie".





Trojnásobný majster sveta tam má na konte aj 5 triumfov v bodovacej súťaži. V roku 2015 sa Sagan tešil dokonca z víťazstva v celkovom poradí, keď o 3 sekundy predstihol Francúza Juliana Alaphilippa.

Výsledky - Amgen Okolo Kalifornie utorok: 3. etapa (King City - Laguna Seca /Monterey County/, 197 km): 1. Toms Skujinš (Lot.) Trek-Segafredo 4:52:47 h, 2. Sean Bennett (USA) Hagens Berman Axeon +3 s, 3. Caleb Ewan (Aus.) Mitchelton-Scott +8, 4. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe, 5. Egan Bernal (Kol.) Sky, 6. Adam Yates (V. Brit.) Mitchelton-Scott - všetci +8. Poradie po 3. etape: 1. Egan Bernal (Kol.) Team Sky 12:09:08 h, 2. Rafal Majka (Poľ.) Bora-Hansgrohe +25 s, 3. Adam Yates (V. Brit.) Mitchelton-Scott +31, 4. Antwan Tolhoek (Hol.) LottoNL-Jumbo +40, 5. Daniel Martinez (Kol.) EF Education First-Drapac p/b Cannondale, 6. Kristijan Durasek (Chor.) UAE Team Emirates,- obaja +40 Poradie v bodovacej súťaži: 1. Egan Bernal (Kol.) 21 bodov, 2. Caleb Ewan (Aus.) 21, 3. Peter Sagan (SR) 16, 4. Toms Skujinš (Lot.) 15, 5. Fernando Gaviria (Kol.) 15 bodov, 6. Adam Yates (V. Brit.) 14.

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.