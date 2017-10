Video: Rybáriková neuspela vo finále v Linzi, z titulu sa teší Strýcová

LINZ 15. októbra (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková si nesiahla na trofej za víťazstvo na turnaji v rakúskom Linzi. V nedeľňajšom finále podujatia WTA International Ladies Open presented by Upper Austria (dotácia 226 750 USD, tvrdý povrch v hale) Rybáriková ako turnajová jednotka podľahla dvojke Češke Barbore Strýcovej za 88 minút 4:6, 1:6.





V zápase dvoch skúsených hráčok bola Strýcová o čosi agresívnejšia a Rybárikovej nevychádzala podľa predstáv jej útočná hra s prípravnou fázou v podobe čopovaných bekhendových úderov. S plynúcim časom sa 29-ročná Slovenka ťažšie pohybovala, z jej rakety pribúdali chyby a napokon sa v druhom sete len tak-tak vyhla nepopulárnemu "kanáru". Strýcová si pripísala druhý singlový titul na okruhu WTA v kariére, prvý v tomto roku. Víťazka zinkasovala prémiu 34 677 eur pred zdanením a 280 bodov do rebríčka, zdolanú hráčku uteší 17 258 eur a 180 bodov.

Zvíťazila zaslúžene

"Moja súperka hrala výborne, zaslúžene zvíťazila. Je to aj moja kamarátka, takže sa teším z jej triumfu. Ďakujem mame za podporu počas turnaja. Samozrejme, aj všetkým členom svojho tímu či fyzioterapeutke, ktorá mi pomáhala. Verím, že aj o rok sa v Linzi objavím a pokúsim sa dostať až do finále," uviedla Magdaléna Rybáriková počas slávnostného ceremoniálu na kurte v priamom prenose Eurosportu.





"Tiež chcem poblahoželať Magde k skvelému týždňu v Linzi. Poďakovať sa chcem najmä trénerovi Krupovi, ale aj všetkým, ktorí sa podieľajú na organizácii tohto turnaja. Cítila som sa v Linzi veľmi dobre, bol to pre mňa výnimočný týždeň," uviedla Barbora Strýcová v prvej reakcii na ploche.

Držiteľka voľnej karty

V siedmom finále dvojhry v kariére na hlavnom okruhu WTA Rybáriková nepridala piaty turnajový titul. Zatiaľ naposledy celkovo triumfovala v roku 2013 v americkom Washingtone. Vrcholiaca sezóna 2017 bola napriek tomu pre Rybárikovú zrejme najúspešnejšia v kariére.





Po polročnej zdravotnej absencii na kurtoch v apríli bola až na 431. priečke rebríčka WTA, ale štyri turnajové tituly na podujatiach nižšej úrovne ITF (Gifu, Fukuoka, Surbiton, Ilkley) plus skvelá trávnatá sezóna so semifinálovou účasťou na slávnom Wimbledone ju nakopli až do najlepšej svetovej tridsiatky. Už po víťaznom semifinále v Linzi sa 29-ročná Slovenka ocitla v "online" verzii rebríčka WTA vo dvojhre na 26. priečku, čo je jej kariérne maximum. Doteraz ním bolo 27. miesto z 11. septembra 2017.

Rybáriková sa štyrmi víťaznými zápasmi v Linzi priblížila k postupu na tzv. malé majstrovstvá sveta pod názvom WTA Elite Trophy v čínskom Ču-chaji s právom účasti pre hráčky na 9. - 19. mieste v poradí sezóny 2017 plus jednu držiteľku voľnej karty. Podujatie sa bude konať 30. októbra - 5. novembra 2017.

LINZ – DVOJHRA – FINÁLE:

Barbora Strýcová (ČR-2) – Magdaléna Rybáriková (SR-1) 6:4, 6:1 za 88 minút

Výhodný brejk

Slovenka nastúpila s obviazaným pravým stehnom, takto dohrávala už sobotňajšie semifinále. Hneď v úvodnom geme finále Rybáriková neuspela pri svojom podaní a jej súperka vzápätí potvrdila na 2:0.





Za stavu 3:2 si Strýcová nechala oblepiť ľavé stehno a pokračovala v stretnutí. Výhodu brejku si 31-ročná Češka udržala až do konca prvého setu. Za stavu 5:4 a 30:30 Strýcová najprv vytiahla kvalitný servis a pri setbale si pomohla skrátením hry a vzápätí Rybárikovú víťazne obhodila - 6:4.

Víťazná výmena

Aj v druhom sete Rybáriková hneď v úvode inkasovala brejk. V ďalšom geme potom predviedla víťaznú výmenu z ríše snov s loptičkou zahranou spoza chrbta aj s extrémne dobehnutým forhendom, ale Strýcová napriek tomu zvýšila na 2:0. Vzápätí po sérii chýb Slovenka po tretí raz v zápase prišla o podanie a náskok dvoch brejkov už skúsená Češka v pohode ustála.

V druhom sete napokon dominovala tak suverénne, že slovenskej súperke dovolila uhrať gem až za stavu 5:0. Vtedy Rybáriková zužitkovala prvý a zároveň posledný brejkbal v stretnutí. Potom Slovenka nevyužila vedenie 40:0 a súperku pustila k mečbalu, ktorý jej sama premenila chybou z bekhendu.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.