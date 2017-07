Video: Ružomberok v Európskej lige potrápil Everton, po tesnej prehre živí nádej na postup

LIVERPOOL 27. júla (WebNoviny.sk) - Futbalisti MFK Ružomberok prehrali 0:1 na ihrisku značne favorizovaného anglického FC Everton vo štvrtkovom prvom zápase 3. predkola Európskej ligy 2017/2018.

Jediný gól duelu strelil v 65. min kapitán a ľavý obranca liverpoolskeho klubu Leighton Baines. Najväčšiu príležitosť posledného zástupcu SR v tohtosezónnej pohárovej Európe nezužitkoval v 57. min stopér Ján Maslo, brankár Maarten Stekelenburg jeho hlavičku vytlačil na brvno. Pre útočníka Wayna Rooneyho, navrátilca z Manchestru United, bol tento súboj premiérou v drese Evertonu v rámci európskych pohárových súťaží a zároveň prvým "ostrým zápasom" za tento tím od mája 2004.



Odvetný duel odohrajú vo štvrtok 3. augusta od 20.45 h pod ružomberským Čebraťom. Na postupujúcich z 3. predkola ešte čaká pred bránami skupinovej fázy Európskej ligy dvojzápas play-off (prvé súboje 17. augusta, odvety 24. augusta). Žreb play-off sa uskutoční v piatok 4. augusta vo švajčiarskom Nyone, sídle Európskej futbalovej únie (UEFA).

EURÓPSKA LIGA - 3. PREDKOLO

65. Baines, : 54. Kupec, 79. Haskič (obaja Ružomberok), : Kabakov (Bul.)

Zostavy:

: Stekelenburg - C. Martina, M. Keane, A. Williams, Baines - Klaassen (86. T. Davies), Gueye, Schneiderlin - Calvert-Lewin (61. S. Ramírez), Rooney, Mirallas (82. Lookman)

: Macík - P. Maslo, J. Maslo, Kružliak, Kupec - D. Takáč (72. Kostadinov), Qose, Kochan - E. Daniel, Haskič (83. Lačný), Gál-Andrezly (88. Gerec)

Futbalisti Evertonu, pre ktorých to bol prvý súťažný duel novej sezóny, sa pred vlastnými fanúšikmi od úvodných minút usilovali získať kontrolu nad stretnutím, bolo však cítiť, že Koemanovo mužstvo sa ešte len rozbieha. V 8. min Kružliak vo vlastnom pokutovom území netrafil dobre loptu, tá prelobovala Macíka, no brankár Ružomberka stihol napraviť zaváhanie kapitána.

V 20. min sa prvýkrát pripomenul Rooney, tiesnený v šestnástke však vystrelil mimo priestoru troch žrdí. Vzápätí prvýkrát pohrozili hostia, Takáč zakončil protiútok nepresnou strelou z diaľky. Po polhodine hry sa Everton dostal k najväčším príležitostiam úvodnej štyridsaťpäťminútovky: najskôr Rooney v páde zblízka vyslal slabý pokus, následne si Klaassen narazil loptu s Calvertom-Lewinom a z uhla vypálil do bočnej siete. O chvíľu si Macík poradil s Gueyeho pokusom z diaľky. S blížiacim sa záverom prvého polčasu sa Ružomberčania viackrát dostali na dostrel, najviac zaujala Danielova strela spoza šestnástky po chybe stopéra Williamsa, Stekelenburg však tento pokus zneškodnil.

Päť minút po zmene strán sa Daniel v pokutovom území dostal k strele, tá mu však nesadla. Vzápätí Klaassen na opačnej strane hlavičkoval nepresne a Kružliak hlavou zblokoval Mirallasov prudký pokus. V 57. min mohol Ružomberok otvoriť skóre - Takáč odcentroval na hlavu Jána Masla, Stekelenburg však bravúrnym zákrokom vytlačil loptu na brvno.

Čo nevyšlo slovenskému tímu, to sa podarilo domácim: v 65. min Daniel odvrátil loptu po rohovom kope, ten istý hráč však následne tečoval Bainesovu strelu spoza šestnástky do protipohybu brankára Macíka a lopta skončila v sieti - 1:0 pre Everton. O päť minút neskôr Macík podržal svoj tím, skvelým zákrokom vytlačil mimo troch žrdí Mirallasovu strelu. V 85. min mohol zmazať manko Ružomberka striedajúci Lačný po tom, čo Peter Maslo vyhral hlavičkový súboj Lačný však z desiatich metrov ľavačkou vystrelil len do stredu bránky a neprekvapil Stekelenburga. Skóre sa nezmenilo ani v záverečných minútach stretnutia.

