Video: Rozhodca Chapron sa neovládol, tvrdo potrestal neúmyselné podkopnutie obrancom Carlosom

NANTES 15. januára (WebNoviny.sk) - Žltá a vzápätí červená karta pre futbalistu za neúmyselné podkopnutie či skôr ľahký dotyk s rozhodcom? K takejto bizarnej či skôr nepochopiteľnej situácii došlo v nedeľu v súboji najvyššej francúzskej súťaže Ligue 1 medzi Nantes a Paríž St. Germain.

Viac ako tesné víťazstvo neohrozeného lídra PSG (1:0) zaujala situácia z nadstaveného času, keď hlavný rozhodca Tony Chapron v miestach za poliacou čiarou prekrižoval cestu obrancovi domácich Diegovi Carlosovi a ten špičkou kopačky zavadil o jeho päty. Rozhodca sa nečakane ocitol na zemi a keď sa pozviechal, urobil dva málo pochopiteľné pohyby.

Reakcia prezidenta klubu Nantes

Najprv úmyselne podkopol Carlosa a potom mu ukázal žltú a vzápätí aj červenú kartu. Keď 24-ročný Brazílčan s nechápavým pohľadom opúšťal trávnik, prezident Nantes Waldemar Kita v hľadisku rozhadzoval rukami a po chvíli sa už len bezmocne usmieval.

"To je vtip či čo je to?," pýtal sa do kamier francúzskej televízie Kita. "K tomu sa ani nedá nič povedať, stačí sa pozrieť a všetci vidia, čo rozhodca predviedol,. Hráč, ktorý nič nespravil, dostal červenú kartu...," nechápavo dodal prezident Nantes. Pre francúzske médiá sa vyjadril aj stredopoliar Nantes Valentin Rongier. "Reakciu rozhodcu považujem za absurdnú. Diego to neurobil úmyselne."

Negatívny hrdina sociálnych sietí

Rongier si myslí, že rozhodca by mal dostať dodatočnú sankciu tak, ako sa to často deje aj v prípade hráčskych priestupkov neskôr posúdených na videu. Hráč sa prihovára za jeho suspendovanie. "Verím, že sa to celé vyšetrí. Musí sa z toho stať príklad pre budúcnosť a nenechať to len tak," dodal Rongier.





Babrák Chapron sa už stihol stať negatívnym hrdinom na sociálnych sieťach. Na twitteri ho istý užívateľ označil za bojovníka UFC, ktorý sa špecializuje na nízke kopy. Ďalší "expert" mu vytvoril vlastnú stránku ako bojovníkovi v ringu na Wikipedii a "nasimuloval" jeho kariéru so 45 víťazstvami z 56 súbojov, z toho 34 knokautom.

