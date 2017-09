Video: Ronaldo už dal 107 gólov v Lige majstrov, Real vykročil za obhajobou trofeje výhrou 3:0

MADRID 14. septembra (WebNoviny.sk) - Futbalisti Realu Madrid vykročili za obhajobou trofeje v Lige majstrov bezproblémovým domácim víťazstvom 3:0 nad APOEL-om Nikózia. Dovedna 27 streleckých pokusov pretavili zverenci Zinedina Zidana do troch gólov, autorom dvoch z nich bol Cristiano Ronaldo, tretí pridal Sergio Ramos.

Portugalský kanonier Ronaldo dosiahol 106. a 107. gól v Lige majstrov a upevnil si pozíciu topkanoniera histórie tejto najprestížnejšej futbalovej klubovej sútaže. (v poradí druhý Argentínčan Lionel Messi má na konte 96 zásahov.) Ronaldo mohol v závere dovŕšiť hetrik, ale jeho tretí gól padol z ofsajdu.

Ronaldo päť zápasov pauzoval

Portugalčan dvakrát trafil do siete proti APOEL-u aj v predchádzajúcom vzájomnom zápase v apríli 2012, Real vtedy v odvetnom súboji štvrťfinálovej fázy na San Bernabéu triumfoval 5:2. Aktuálne to bolo opäť o tri góly, keď domáci prevýšili hostí v pokusoch na bránku 6:1 a mali 63-percentné držanie lopty.





"Mohli sme streliť aj viac gólov, ale na úvod súťaže sme dosiahli potrebný výsledok. Som rád, že som po návrate gólmi pomohol mužstvu. Liga majstrov je náročná súťaž, pôjdeme v nej postupnými krokmi. Najprv skupinová fáza a potom sa uvidí. Samozrejme, naše výsledky z nedávnej minulosti nás predurčujú myslieť opäť na celkové víťazstvo," uviedol Cristiano Ronaldo, ktorý sa do zostavy "bieleho baletu" vrátil po 5-zápasovom disciplinárnom treste, podľa webu UEFA.

Domáca séria Realu bez prehry

Stále platí, že Real Madrid nenašiel premožiteľa v domácom prostredí v zápasoch Ligy majstrov od 21. októbra 2009, keď prehral 2:3 s AC Miláno. Odvtedy jeho hráči absolvovali pred vlastnými fanúšikmi v LM 22 zápasov s bilanciou 20 víťazstiev - 2 remízy. Proti cyperským tímom Madridčania vylepšili svoju stopercentnú bilanciu na 7 víťazstiev so skóre 37:3.

"Strelili sme tri góly a udržali si čistý štít. Prvý polčas nebol ideálny z našej strany, ale v tom druhom to už bolo lepšie. Získať tri body v tomto stretnutí bola pre nás povinnosť. Táto súťaž je pre nás dôležitá, pôjdeme zápas po zápase za svojím cieľom," uviedol tréner "pusiniek" Zinedine Zidane. Na adresu Ronalda dodal: "Je pre náš kľúčový hráč, na tom sa nič nemení. Vie sa dostať do situácií, odkiaľ skóruje a presne to od neho potrebujeme."

Tréner cyperského tímu Giorgos Donis po prehre 0:3 uznal kvality súpera. "Musíme byť realisti, vedeli sme, že to bude ťažké. Hráči odovzdali všetko, tvrdo pracovali a najmä za prvý polčas si zaslúžia pochvalu. Tento zápas proti Realu znamenal pre nás predovšetkým neoceniteľné skúsenosti. Verím, že veľa mojich najmä mladých hráčov má potenciál sa v budúcnosti zlepšiť. A tento zápas môže tomu len pomôcť."

