Video: Ronaldo sa blysol hetrikom, Francúzsko uspelo v šlágri a Belgičania strelili deväť gólov

Zverenci trénera Didiera Deschampsa sa dostali presvedčivým triumfom, o ktorý sa dvoma gólmi najväčšou mierou zaslúžil Thomas Lemar z AS Monako, na čelo A-skupiny so 16 bodmi. "Oranjes" ako držitelia bronzových medailí z MS 2014 si prehrou veľmi skomplikovali situáciu a je reálne, že sa nepredstavia na druhom veľkom turnaji za sebou - chýbali aj na ME 2016.