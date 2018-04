Video: Ronaldo roztlieskal fanúšikov Juventusu, Buffon sa po „nožničkách“ už len prizeral

TURÍN 4. apríla (WebNoviny.sk) - Španielsky futbalový klub Real Madrid môže naďalej pomýšľať na ďalšiu obhajobu trofeje v prestížnej Lige majstrov.

Biely balet zvíťazil v utorňajšom prvom zápase štvrťfinále na ihrisku Juventusu Turín 3:0 a pred budúcotýždňovou odvetou v Madride má k prieniku do semifinále výrazne bližšie ako taliansky súper. Bola to repríza finále z uplynulého ročníka 2016/2017. Real vtedy vo waleskom Cardiffe triumfoval 4:1.

Portugalčan nepovedal posledné slovo

Aj teraz všetko zariadil portugalský útočník Cristiano Ronaldo. Už v 3. min si nabehol na prízemnú prihrávku Isca a usmernil loptu do siete. Jeho "hviezdny" moment prišiel v 64. min. Po centri Daniho Carvajala "vystrúhal" geniálne zakončenie "nožničkami" a brankár Juventusu Gianluigi Buffon sa iba prizeral - 0:2. V tej chvíli sa neozval žiadny piskot ani bučanie.

Nastalo ticho a po chvíli veľký potlesk turínskeho publika. Portugalčan sa úctivo uklonil a ukázal divákom zdvihnutý prst. Nepovedal posledné slovo - v 72. min pripravil tretí presný zásah pre brazílskeho ľavého obrancu Marcela.

Dlhoveký 40-ročný gólman Juventusu Gianluigi Buffon dokonca 33-ročného rodáka z Madeiry Cristiana Ronalda prirovnal k dvom najväčším hráčom futbalovej histórie Pelému a Diegovi Maradonovi.

"Mohli sme ho vidieť takého ako stále, na výnimočnej úrovni. Hráča, ktorý je vynaliezavý a nemá žiadne limity. Keď máte pocit, že už vás ničím nemôže prekvapiť, príde toto. Vždy vymyslí niečo nové. Cristiano Ronaldo a Lionel Messi sú v súčasnosti jediní hráči, ktorí vedia sami vyhrať zápas. Môžeme ich pokojne porovnávať s hráčmi ako Maradona či Pelé. Môj sen o víťazstve v LM už nie je možný. Najlepší hráč mi to neumožnil," skonštatoval Buffon. "Cristiano strelil gól ako na Playstation," poznamenal turínsky stopér Andrea Barzagli.

"Bol to kompletný výkon a dôležitý krok v tomto dvojzápase. Všetko fungovalo tak, ako sme v priebehu týždňa na tréningoch nacvičovali. Pred odvetou je to skvelý výsledok. Doma musíme potvrdiť postup do semifinále. A čo dodať ku Cristianovi? Má fantastickú formu, čo je pre nás skvelé. V jeho prípade si všetci všímajú iba góly, ale treba podotknúť, že hral perfektne," povedal kapitán "Los Blancos" Sergio Ramos.

Tridsaťdvaročný stopér si v odvete nezahrá, keďže si bude musieť odpykať kartový trest. "Bolo to pravdepodobne prvýkrát, čo ma súper udrel lakťom do tváre a mne udelili žltú kartu," pousmial sa Sergio Ramos.

Zidane nezaprie svoj gól z finále z roku 2002

"Cristiano Ronaldo je iný ako ostatní hráči. Stále dokazuje svoju výnimočnosť. Stále má v sebe obrovskú túžbu dokazovať veľké veci aj v Lige majstrov, nikdy ho to neunaví. Som jeho tréner, ale aj fanúšik. Aj preto sa tak teším po každom jeho góle," vyznal sa z pocitov tréner Realu Madrid Zinedine Zidane.

Keď sa ho prítomní novinári opýtali, či bol Ronaldov zásah krajší ako ten jeho z pamätného glasgowského finále LM v roku 2002, s úsmevom odvetil: "Môj bol krajší."

Rodák z Marseille smerom k zápasu dodal: "Vyhrať 3:0 na ihrisku Juventusu sa nestáva často. Aj súper mal niekoľko nádejných situácií, ale z celkového pohľadu si myslím, že sme si tento výsledok zaslúžili a môžeme byť spokojní s dobre vykonanou prácou. Veľký výkon dnes podal Isco. Teším sa z neho, a taktiež z hry, ktorú predviedli Cristiano a Marcelo."





"Cristiano trénuje ako stroj a vždy nás niečím prekvapí. Všetci mu môžeme len tlieskať. Dnes večer bol úžasný a potvrdil, že je najlepší. Proti silnému súperovi sme podali veľký výkon. Je to neuveriteľný výsledok. Po vylúčení domáceho hráča sme to už mali jednoduchšie," pripomenul Brazílčan Casemiro červenú kartu Paula Dybalu.

Argentínsky mladík bol takto pred rokom v prvom štvrťfinálovom dueli proti FC Barcelona strojcom víťazstva 3:0, no tentoraz sa ukázal v úplne inom svetle. Na konci prvého polčasu dostal za filmovanie v šestnástke žltú kartu a v 66. min "vyfasoval" za kopanec do hrude Daniho Carvajala aj druhú.

Sizyfovská úloha v odvete proti Realu Madrid

"Stará doma" doma v LM prehrala premiérovo od apríla 2013, teda po 28 zápasoch. "Vyhral lepšie pripravený tím. My sme sa dopustili chýb v obrane, niektoré veci musíme zlepšiť. Ideme ďalej, v prvom rade sa potrebujeme sústrediť na taliansku Serie A," vyhlásil Brazílčan v službách "Juve" Alex Sandro.





"Sú dva tímy na svete, ktoré sú lepšie ako tie ostatné. Sú to Real Madrid a FC Barcelona, lebo majú Ronalda a Messiho. Tí dvaja vyhrali 10 zlatých lôpt za 10 rokov a rovnako boli najlepší strelci Ligy majstrov v rámci ostatných 10 rokov. Najmä preto majú Real Madrid a FC Barcelona výhodu pred ostatnými," povedal turínsky kouč Massimiliano Allegri.

"La Vecchia Signora" má pred sebou v odvete 11. apríla sizyfovskú robotu - vyhrať minimálne trojgólovým rozdielom a neinkasovať. "Vo futbale nikdy neviete, čo sa môže stať. Musíme sa pripraviť najlepšie ako vieme. Je to štvrťfinále a pozerá sa na nás celý svet," podotkol pred odvetou Allegri.

