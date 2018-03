Video: Roglič víťazom tretej etapy na Tirreno-Adriatico, Sagan v jej závere vpredu chýbal

"Tušil som, že musím vyštartovať skôr a nečakať až do konca. V kariére som už totiž prehral niekoľko šprintov. Tak som to skúsil a vyšlo to. Chcel som sa na týchto pretekoch zamerať na boj o celkovú klasifikáciu, ale včera sa udial pád, narazili do mňa zozadu a ja som poškodil bicykel. Musel som ho vymeniť a v tej chvíli som prišiel šancu bojovať o celkové vysoké umiestnenie. Teraz sa teda sústredím na iné ciele," povedal Primož Roglič, cituje ho web Cyclingnews.