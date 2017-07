Video: Róbert Mak absolvoval obnovenú súťažnú premiéru v drese PAOK Solún

DONECK 28. júla (WebNoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant Róbert Mak vo štvrtok absolvoval obnovenú súťažnú premiéru v drese gréckeho klubu PAOK Solún.



V úvodnom dueli 3. predkola Európskej ligy 2017/2018 proti ukrajinskému Olimpiku Doneck pobudol na trávniku do 81. min. Stretnutie v Kyjeve sa napokon skončilo remízou 1:1.



"Nehrali sme dobre. Prvý súťažný zápas v sezóne nám nevyšiel tak, ako sme chceli," uviedol prostredníctvom svojej oficiálnej stránky 26-ročný Bratislavčan, ktorý sa po ročnej anabáze v ruskom Zenite Petrohrad pred niekoľkými dňami vrátil do Solúna na 12-mesačné hosťovanie.

Účastník ME 2016 vo Francúzsku napriek nie príliš pozitívnemu dojmu zo vstupu do novej sezóny verí, že PAOK nebude chýbať v play-off kontinentálneho pohára číslo dva. "Súper sa ujal vedenia, no dokázali sme odpovedať. Bol to dôležitý gól. Všetko máme vo svojich rukách. Doma musíme hrať úplne ináč. Máme týždeň na to, aby sme sa zlepšili," doplnil Róbert Mak.





