Video: Rio de Janeiro bojuje proti organizovanému zločinu, v meste rozmiestnili tisícky vojakov

SAO PAULO 5. augusta (WebNoviny.sk) - Do faviel na severe brazílskeho mesta Rio de Janeiro nasadili viac ako 3 500 vojakov, ktorí tam majú pomôcť v boji proti vlne násilia.

Jednotky nastúpili do Complexo do Lins a susednej Camarista Meier v sobotu v skorých ranných hodinách a podľa ministra obrany Raula Jungmanna tam budú dovtedy, kým to bude potrebné. Vyjadril sa tak v rozhovore pre televíziu Globo.

Minulý týždeň nasadili do boja proti organizovanému zločinu v Riu 8 500 vojakov. Na záberoch brazílskej televízie vidieť tanky a vojakov ozbrojených automatickými zbraňami, ktorí hliadkujú v uliciach.

