Video: Rekordy bývalého špičkového šprintéra Bolta vydržia viac ako len dvadsať rokov, tvrdí Boldon

KINGSTON 8. septembra (WebNoviny.sk) - Bývalý špičkový šprintér, majster sveta 1997 na 200 m Ato Boldon spochybnil nedávnu predpoveď Usaina Bolta, že jeho svetové rekordy vydržia 15 až 20 rokov. Podľa dvojnásobného olympijského medailistu na stovke (striebro Sydney 2000, bronz Atlanta 1996) bude prekonanie Jamajčanových rekordných časov 9,58 a 19,19 trvať zrejme ešte dlhšie.

"Myslím si, že Bolt bol šprintér s výnimočnými schopnosťami. To, čo dokázal, je ako niečo ako zázrak. Nikto sa k jeho časom momentálne nepribližuje a asi ho prekoná len niekto, kto sa len nedávno narodil, alebo sa ešte len narodí. Usainove rekordy sú veľmi, ale veľmi kvalitné,“ uviedol Ato Boldon pre denník Jamaica Gleaner.





Boltov sparingpartner a svetový šampión na 100 m z roku 2011 Yohan Blake dúfa, že po svojom slávnom krajanovi prevezme štafetu a bude najlepší šprintér sveta. "Keď som vo finále stovky skončil na MS v Londýne štvrtý, Usain si ma zavolal do svojej izby a povedal: ja už viac nebudem súťažiť a jamajské úspechy závisia od teba. Povedal som mu, že som predtým na nič také nepomyslel, no on reagoval slovami, že budem musieť začať znova víťaziť," citoval Blaka denník Jamaica Gleaner.

Tridsaťjedenročný Bolt, 8-násobný olympijský víťaz, 11-násobný majster sveta a svetový rekordér na 100, 200 i 4 x 100 m, ukončil svoju dlhoročnú úspešnú kariéru na augustových atletických MS v Londýne. Rozlúčka mu však nevyšla. Na 100 m skončil až tretí a na 4 x 100 m Jamajčania pre Boltovo zranenie na záverečnom úseku súťaž nedokončili.

