Video: Real Madrid ukončil svoju čiernu sériu, tréner Zidane verí v lepšie časy

MADRID 19. januára (WebNoviny.sk) - Tréner futbalistov španielskeho klubu Real Madrid Zinedine Zidane verí, že štvrtkové víťazstvo 1:0 nad Leganés v prvom stretnutí štvrťfinále Copa del Rey by mohlo znamenať zlomový bod do zvyšného priebehu sezóny 2017/2018.

"Biely balet" ukončil trojzápasovú sériu bez víťazstva a pred budúcotýždňovou odvetou na Štadióne Santiaga Bernabéua je blízko k tomu, aby sa prebojoval medzi kvarteto najlepších tímov v Španielskom pohári premiérovo od ročníka 2013/2014, keď túto súťaž napokon aj vyhral.

Gólovým hrdinom Asensio

Stretnutie v Leganés na predmestí Madridu prinieslo dlhé minúty vyrovnaný priebeh. V drese "Los Blancos" sa neobjavili mnohé opory, chýbal brankár Keylor Navas, zadáci Sergio Ramos a Marcelo, záložníci Toni Kroos a Casemiro či útočníci Cristiano Ronaldo a Gareth Bale.





Hráči domáceho mužstva, ktoré sa do štvrťfinále Copa del Rey kvalifikovalo po 89 rokoch, niekoľkokrát podkúrili favorizovanému súperovi. Real však v druhom polčase po príchode Luku Modriča a Isca vystupňoval tlak a odmenou preňho bol víťazný zásah Marca Asensia v 89. min.

"Je to pre nás veľmi dobrý výsledok. Udržali sme si čisté konto a skórovali sme. Naša hra bola vyvážená, nechýbalo v nej odhodlanie, dobre sme bránili. Mnohí chlapci často nehrávajú, no druhý polčas už bol oveľa lepší," povedal tréner Realu Zinedine Zidane podľa webu goal.com.

Zidane hovorí o dôležitom výsledku

"Musíme sa vrátiť na víťaznú vlnu a zbierať čisté kontá. V Leganés sme k tomu urobili prvý krok. Nemôžem povedať, že to bolo z našej strany skvelé predstavenie, ale máme dôležitý výsledok z prvého zápasu tejto konfrontácie, a to je pozitívne. Dúfame, že to bude zlomový bod. Veľmi sme chceli vyhrať na mieste, kde sa nehrá ľahko. S výsledkom sme spokojní," doplnil Zidane, ktorý už v 14. min musel nútene vystriedať zraneného stredného obrancu Jesúsa Valleja. "Neviem, nakoľko je to zlé. Budeme musieť zistiť, čo sa mu stalo. Viem akurát to, že bol zranený," skonštatoval 45-ročný Francúz.

Gólový hrdina Marco Asensio ukončil svoje najdlhšie strelecké suchoty od príchodu do Realu Madrid. Skórovať sa mu nepodarilo v 10 súťažných stretnutiach po sebe. "Vedeli sme, že Leganés je skvelé a pracovité mužstvo, najmä v defenzíve. Chceli sme získať dobrú pozíciu do odvety. Naďalej musíme tvrdo trénovať a snažiť sa každodenne zlepšovať," vyhlásil na webe Realu 21-ročný krídelník.

Copa del Rey - štvrťfinále (prvý zápas)

hrá sa na odvety

Leganés - Real Madrid 0:1

Gól: 89. M. Asensio

,

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.