Video: Príchod Haláka naštartoval „ostrovanov“ k obratu v 13-gólovom zápase, Gáborík nehral

NEW YORK 10. februára (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejový gólman Jaroslav Halák pomohol New Yorku Islanders k triumfu na domácom ľade nad Detroitom Red Wings s Tomášom Tatarom v zostave 7:6 po predĺžení v piatkovom stretnutí severoamerickej NHL.

V bránke "ostrovanov" dostal príležitosť od začiatku zápasu Nemec Thomas Greiss, ale v 50. min ho za stavu 2:5 vystriedal bratislavský rodák.

Tréner Blashill soptil

Halák zastavil 6 zo 7 zvyšných streleckých pokusov súpera a prispel tak k nevídanému obratu. Jeho spoluhráči strelili štyri góly v priebehu štyroch minút v dlhej presilovej hre pri väčšom treste Tylera Bertuzziho za sekanie a dostali sa do vedenia.

Dvadsaťdeväť sekúnd pred tretím klaksónom zachránil aspoň bod pred Red Wings Mike Green. Triumf Islanders v predĺžení stanovil zavŕšením hetriku Brock Nelson. Tatar v drese "červených krídel" odohral 16:09 min.

Hokejisti Islanders strelili štyri góly počas jednej presilovky vôbec prvýkrát v histórii. "Bol to zápas ako na horskej dráhe s veľkým množstvom emócii," okomentoval podľa nhl.com útočník víťazného tímu Mathew Barzal. "Nemôžeme sa nechať vylúčiť v takejto fáze zápasu. Bolo to úplne zbytočné oplácanie," soptil kouč Detroitu Jeff Blashill. "Ľutujem to, ale nemyslím si, že by to bol faul na 5-minútový trest," kajal sa Bertuzzi.

Gáborík s Hrivíkom nehrali

Andrej Sekera po zásahu pukom do tváre nedohral neúspešné stretnutie Edmontonu Oilers s Anaheimom Ducks (2:3). Slovenský bek stihol absolvovať iba 3:30 min a do štatistík si pripísal mínusový bod - pri úvodnom góle zrazil strelu Hampusa Lindholma za chrbát svojho brankára Cama Talbota. Kanadský gólman kryl 31 z 34 pokusov súpera, jeho náprotivok John Gibson zneškodnil 30 z 32 striel hráčov Oilers.

Marko Daňo a jeho tím Winnipeg Jets podľahli pred vlastnými priaznivcami St Louis Blues 2:5. Daňo bol na ľade necelých 6 minút a prezentoval sa jedným "bodyčekom". Jets neuspeli po dvoch víťazných dueloch a prišli o osemzápasovú bodovú sériu.

Do zostavy Winnipegu sa po zranení a 16-zápasovej absencii vrátil hviezdny útočník Mark Scheifele a odohral 23:32 min, nebodoval. Dva góly v drese víťazného tímu strelil Vladimir Tarasenko. "Vo štvrtok pri triumfe v Colorade i teraz sme podali veľmi dobrý výkon. V aréne Winnipegu sa hrá veľmi ťažko a sme veľmi radi, že sme zvíťazili," uviedol 26-ročný ruský krídelník. Marián Gáborík za Los Angeles Kings a Marek Hrivík za Calgary Flames nehrali.

Sumáre NHL

piatok



New York Islanders – Detroit 7:6 po predĺžení (0:3, 1:0, 5:3 – 1:0)

Góly: 30. Eberle (Barzal), 44. B. Nelson (Hickey, Pelech), 55. B. Nelson (Barzal), 56. A. Lee (Josh Bailey), 57. Leddy (Tavares, Leddy), 59. Josh Bailey (Tavares), 64. B. Nelson (Barzal) – 3. Mantha (Zetterberg, Kronwall), 6. Frk (Tyler Bertuzzi), 15. Zetterberg (Nyquist, Green), 48. Helm (Abdelkader, Nielsen), 50. Kronwall (Zetterberg, Nyquist), 60. Zetterberg (D. Larkin)

Jaroslav Halák (NY Islanders) chytal od 50. min, absolvoval 13:21 min a zneškodnil 6 zo 7 striel hostí (85,70% úspešnosť zákrokov)

Tomáš Tatar (Detroit) 16:09 min



New York Rangers – Calgary 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

Góly: 8. K. Hayes (DeAngelo, Desharnais), 32. Grabner (J. T. Miller, K. Hayes), 47. Rick Nash (Holden, Zuccarello), 53. Zibanejad (J. T. Miller, Skjei) – 19. Kulak (Ferland, J. Gaudreau), 33. Lazar (Lomberg, Stajan), 39. M. Tkachuk (D. Hamilton, Brodie)



Washington – Columbus 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)

Góly: 6. Carlson (Kuzněcov, J. Vrána), 20. Kuznecov (Eller, Niskanen), 25. Beagle (Smith-Pelly, Stephenson), 27. Eller (Oshie) – 7. Dubois, 21. Panarin (S. Jones)



Florida – Los Angeles 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Góly: 12. Ekblad (Malgin, Matheson) – 24. N. Shore (Forbort, Andreoff), 37. Brodzinski (Forbort), 41. Kopitar (Iafallo, Forbort)



Carolina – Vancouver 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Góly: 1. Pesce (J. Staal, Aho), 15. Di Giuseppe (E. Lindholm, Hanifin), 20. Aho (Slavin, Pesce), 48. J. Williams (Skinner) – 24. Del Zotto (Biega, Bärtschi)



Winnipeg – St. Louis 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)

Góly: 38. Connor (Roslovic), 52. Laine (Connor, Wheeler) – 25. Tarasenko (B. Schenn), 31. Berglund (Bortuzzo, Schwartz), 32. A. Steen (Pietrangelo), 53. Tarasenko (Bouwmeester), 60. Schwartz

Marko Daňo (Winnipeg) 5:59 min, 1 „hit“



Dallas – Pittsburgh 4:3 po sam. nájazdoch (1:2, 0:0, 2:1 – 0:0, 1:0)

Góly: 18. Seguin (Jamie Benn, Heatherington), 43. J. Klingberg (A. Radulov, Jamie Benn), 47. Hamhuis (Pateryn, Jamie Benn), rozhod. sam. nájazd: Seguin – 10. Sheahan (Aston-Reese, Cole), 11. Hagelin, 59. J. Schultz (Malkin, Letang)



Anaheim – Edmonton 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Góly: 3. Lindholm, 36. Perry (Getzlaf), 44. Kesler (H. Lindholm, Cogliano) – 37. Slepyšev, 55. Russell (McDavid, Maroon)

Andrej Sekera (Edmonton) 3:30 min, -1

