Video: Pri havárii vrtuľníka v New Yorku zahynuli všetci pasažieri, vyslobodil sa len pilot

NEW YORK 12. marca (WebNoviny.sk) - Do newyorskej East River sa v nedeľu v noci zrútil vrtuľník so šiestimi ľuďmi na palube. Nehoda si vyžiadala smrť všetkých piatich pasažierov. Agentúre Associated Press túto informáciu potvrdil hovorca policajného zboru mesta New York. Pilotovi sa podarilo zo stroja vyslobodiť a zachránila ho okolo sa plaviaca vlečná loď.

Video zverejnené na sociálnych sieťach ukazuje, že stroj spoločnosti Liberty Helicopters tvrdo narazil na hladinu rieky a vzápätí sa prevrátil. Potápači následne vytiahli päť ľudí z kabíny vrtuľníka. Ten si posádka prenajala na fotografovanie.



Nešťastie sa stalo v blízkosti oficiálneho sídla newyorských starostov Gracie Mansion. Príčina nehody, ktorú už vyšetrujú Federálny letecký úrad aj Národná komisia pre bezpečnosť dopravy, zatiaľ nie je známa.

