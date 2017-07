Video: Preľudnený Zionský národný park zvažuje rezervačný systém

SALT LAKE CITY 23. júla (WebNoviny.sk) - Zionský národný park v americkom štáte Utah, známy charakteristickými červenými skalami, tesnými roklinami a malebnou prírodou, by sa mal stať prvým americkým národným parkom, pred návštevou ktorého si bude potrebné vybaviť rezerváciu.





Jeho predstavitelia začali tento krok zvažovať po minuloročnej sezóne, keď park navštívilo 4,3 milióna ľudí, pričom so stúpajúcim počtom návštevníkov, z ktorých drvivá väčšina sa pohybuje v parku na automobile, sa z roka na rok zvyšuje devastácia prostredia.

"Musíme s tým niečo robiť," cituje agentúra Associated Press (AP) hovorcu parku Johna Marciana. V posledných rokoch podľa neho na niektorých miestach v parku nie sú ojedinelým javom kolóny áut a preplnených autobusov, popri hlavných trasách sa množia odpadky, návštevníci ničia zeleň, spôsobujú eróziu pôdy a vyšľapali si už päťdesiat kilometrov vlastných chodníkov.





Zavedenie rezervácií by sa malo zatiaľ týkať len hlavného Zionského kaňonu, ktorý je najnavštevovanejšou časťou parku. Vedenie Zionského národného parku zvažuje, že by vstup do kaňonu povoľovalo aj návštevníkom, ktorí rezerváciu nemajú, tí by ním však mohli prejsť len autom, bez možnosti zastavenia.

