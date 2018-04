Video: Pittsburgh a Nashville sú v 2. kole play-off NHL, Guentzel štvorgólový a Rinne s nulou

NEW YORK 23. apríla (WebNoviny.sk) - Hokejisti Pittsburghu Penguins postúpili po víťazstve 8:5 nad hráčmi Philadelphie Flyers v nedeľňajšom zápase 1. kola play-off Východnej konferencie zámorskej NHL do 2. kola vyraďovacej časti.

Guentzel strelil štyri góly

Hrdinom "tučniakov" bol útočník Jake Guentzel, ktorý strelil štyri góly a pripísal si aj jednu asistenciu. Všetky štyri jeho presné zásahy padli v rozmedzí necelých 14 minút a pomohli Penguins otočiť stav stretnutia.



"Je schopný hrať najlepšie, keď je v stávke toho čo najviac. Máme v tíme veľa takých hráčov, a myslím si, že Jake je jedným z nich," uviedol kouč Pittsburghu Mike Sullivan pre nhl.com. Pittsburghu v dôležitom stretnutí zabrali najlepší hráči.

Guentzelovi spoluhráči z útoku Patric Hörnqvist a Sidney Crosby si pripísali zhodne tri body za gól a dve asistencie, obranca Kris Letang nazbieral tri body za asistencie. Pre kapitána Pittsburghu Crosbyho to bol 60. kariérny zápas v play-off, v ktorom získal viac než jeden bod. Pred ním to dokázali iba Wayne Gretzky (103 zápasov), Mark Messier (77) a Jari Kurri (60). Brankár "tučniakov" Matt Murray zneškodnil 21 striel Flyers.

Päťbodový Couturier

Útočník Philadelphie Sean Couturier bol pri každom góle svojho tímu, tri z nich strelil a pri dvoch asistoval. A to navzdory tomu, že posledné dva zápasy hral so zraneným kolenom.

"Bolo to moje rozhodnutie. Mal som podporu trénerov, organizácie aj zdravotníckeho tímu, veľmi mi pomohli. Určite sa môj stav zlepšoval, ale nebolo to ideálne," priznal center "letcov". Bol to jeho druhý hetrik v kariére vo vyraďovacej časti NHL. Prvý strelil v roku 2012, tiež do siete Penguins.

Nashville zdolal Colorado 5:0 a stal sa ďalším postupujúcim do 2. kola play-off NHL. V ňom sa vlaňajší finalisti "predátori" stretnú s hráčmi Winnipegu. Ten vyradil Minnesotu 4:1 na zápasy.

Za Predators sa v šiestom dueli série presadilo pät rôznych hráčov, brankár Pekka Rinne potreboval na čisté konto 22 úspešných zákrokov. "Je skvelé, že sme postúpili. Dostať sa medzi najlepších osem tímov je vždy náročné. Nám sa to podarilo, čo je výborné," povedal tréner Nashvillu Peter Laviolette.

Sumáre NHL - 1. kolo play-off

nedeľa

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Philadelphia - Pittsburgh 5:8 (2:2, 2:2, 1:4)

* konečný výsledok série: 2:4, Pittsburgh postúpil do 2. kola

Góly: 3. Couturier, 16. MacDonald (Provorov, Couturier), 21. Couturier (Read), 33. Laughton (Couturier), 58. Couturier (C. Giroux) - 7. Crosby (Letang, Dumoulin), 8. Hagelin (P. Kessel, Sheahan), 34. Hörnqvist (Guentzel, Crosby), 40. Guentzel (Määttä, Hörnqvist), 41. Guentzel (P. Kessel), 53. Guentzel (Crosby, Letang), 53. Guentzel (Hörnqvist, Letang), 60. Rust

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Colorado - Nashville 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

* konečný výsledok série: 2:4, Nashville postúpil do 2. kola

Góly: 8. Ekholm (Sissons, Bonino), 11. Watson (Sissons, Bonino), 21. F. Forsberg, 29. Bonino (Järnkrok, Ellis), 43. Arvidsson (P.K. Subban)





