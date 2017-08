Video: Peter Sagan už raz v Poľsku zvládol bitku so sekundami o víťazstvo

ZABRZE 2. augusta (WebNoviny.sk) - Kratšie etapové preteky bývajú v celkovom hodnotení záležitosťou niekoľkých sekúnd a to by mohla byť šanca aj pre slovenského cyklistu Petra Sagana. Dvojnásobný a úradujúci majster sveta je aj po štvrtej etape lídrom 74. ročníka Okolo Poľska, dokonca zvýšil náskok pred Belgičanom Dylanom Teunsom na 10 sekúnd. Celkový rozdiel mohol byť aj vyšší, ale v šprintérskej koncovke 238 km dlhej etapy v Zabrze ho zdolali Austrálčan Caleb Ewan a Holanďan Danny van Poppel.

"Som rád, že túto etapu mám za sebou. Bola totiž veľmi dlhá a jazdilo sa vo veľkom teple. Bola to síce iba rovina, ale v závere som bol uťahaný. Horúce počasie výrazne ovplyvnilo etapu. Ubránili sme však žltý dres a to sa ráta. Uvidíme, čo prinesie ďalšie priebeh," skonštatoval Peter Sagan aj na webe Cyclingnews.

Dvadsaťsedemročný Žilinčan žijúci v Monaku už má jednu pozitívnu, resp. víťaznú skúsenosť s pretekmi Okolo Poľska. V roku 2011, keď ešte len rozbiehal svoju unikátnu kariéru, to bola tiež do poslednej etapy bitka so sekundami a napokon sa slovenský cyklista, vtedy ešte 21-ročný mladík vo farbách tímu Liquigas-Cannondale, tešil z celkového triumfu.

Vďaka druhej priečke v záverečnej etape a získanej časovej bonifikácii zdolal Íra Daniela Martina o 5 sekúnd a Taliana Marca Marcata o 7 sekúnd.

Po šiestich rokoch by sa mohla situácia vyvinúť podobne. Sagan je dostatočne dobrý univerzál na to, aby zvládol záver pretekov v poľských kopcoch. "Sagan má pred sebou záverečné tri etapy síce s prevahou kopcov, ale napríklad stredajší dojazd v Rzeszówe v zvlnenom teréne by mu mohol vyhovovať. Mohol by sa tam zbaviť niektorých šprintérov v boji o celkový triumf. Etapa meria iba 130 km a bude to oveľa viac otvorený boj ako na rovine. Vo štvrtok potom príde na rad finiš v Zakopanom, odkiaľ má Sagan víťaznú skúsenosť z roku 2011 a položil tam základ svojmu celkovému triumfu," napísal portál Cyclingnews.

Štart 5. etapy na Okolo Poľska je naplánovaný v stredu na 13.40 h, v cieli by mali byť najlepší po 16.40 h.

