Video: Peter Sagan sa s Austráliou rozlúčil skvelým 3. miestom, celkovým víťazom Tour Down Under Impey

ADELAIDE 21. januára (WebNoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe skončil tretí v záverečnej šiestej etape 20. ročníka pretekov Tour Down Under, úvodného podujatia prestížnej série WorldTour v sezóne 2018 v Južnej Austrálii.

Záverečná etapa

Sagan sa v záverečnom šprinte 90 km dlhého kritéria so štartom aj cieľom v Adelaide musel skloniť pred Nemcom Andrém Greipelom a Austrálčanom Calebom Ewanom. Celkovým víťazom sa stal Juhoafričan Daryl Impey z tímu Mitchelton-Scott, ktorý sa ako 33-ročný dočkal najväčšieho úspechu v kariére.

Rovnaký čas ako víťaz dosiahol aj Austrálčan Richie Porte (BMC Racing), ale Juhoafričan mal lepší súčet všetkých umiestnení v etapách. So 16-sekundovým mankom skončil tretí Holanďan Tom-Jelte Slagter (Dimension Data). Sagan skončil celkovo na 32. mieste s odstupom 2:25 min za celkovým víťazom.

Špecialista na preteky Tour Down Under Greipel v nedeľu pridal osemnásty etapový triumf v Južnej Austrálii, v práve skončenom ročníku ovládol prvú a poslednú etapu. V klasickom šprintérskom závere Greipel zaútočil spoza Sagana a doslova v posledných metroch sa dostal pred Ewana. Sagan nemal potrebnú rýchlosť na víťazstvo.

Etapové víťazstvo

Trojnásobný a úradujúci majster sveta však v Južnej Austrálii ovládol bodovaciu súťaž a pripísal si tam po prvý raz aj etapové víťazstvo. V neznesiteľnom teple triumfoval v 4. etape s cieľom v Uraidle.





Slovenský rýchlik Peter Sagan v práve skončenej edícii pretekov TDU päťkrát figuroval v najlepšej päťke etapového poradia, čo sa nepodarilo žiadnemu z jeho konkurentov. Okrem víťazstva si pripísal aj dve tretie, jedno štvrté a jedno piate miesto. Sagan zvíťazil aj pred týždňom v kritériu People´s Choice Classic, ktoré bolo pre neho vstupom do novej sezóny, ale jeho výsledky sa nerátali do klasifikácie TDU a preteky nemali ani oficiálny charakter.

Klasický šprintérsky záver

V záverečný deň Tour Down Under organizátori pripravili kritérium na 90 km v Adelaide. Cyklisti absolvovali v uliciach tohto mesta 20 okruhov po 4,75 km. V úniku sa ocitlo trio Truls Korsaeth (Astana), Laurent Didier (Trek Segafredo) a Logan Owen (EF Education First Drapac p/B Cannondale), neskôr bola vpredu dvojica Ben O´Connor (Dimension Data) - Logan Owen, ale podľa predpokladov ani jeden z nich nevydržal vpredu do etapovej koncovky.

Ako posledný to vzdal Američan Owen dve kolá pred koncom a potom sa odohral klasický šprintérsky záver. Tentoraz v ňom nechýbal žiadny z favoritov a Nemec Greipel prakticky až na cieľovej čiare zdolal domáceho favorita Ewana, ktorý predviedol zbytočne dlhý špurt. Sagan jazdiaci v tmavozelenom drese lídra bodovacej súťaže sa dlho držal na dobrej pozícii, ale v samom závere mu v porovnaní s Greipelom chýbala rýchlosť.

Preteky TDU boli prvým podujatím prestížneho seriálu WorldTour v sezóne 2018. Vo WorldTour 2018 bude dovedna 37 pretekov.

TOUR DOWN UNDER 2018



6. etapa: (Adelaide – Adelaide, 90 km): 1. André Greipel (Nem.) Lotto Soudal 2:01:19 h, 2. Caleb Ewan (Aus.) Mitchelton-Scott, 3. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe, 4. Phil Bauhaus (Nem.) Sunweb, 5. Elia Viviani (Tal.) Quick-Step Floors, 6. Steele von Hoff (Aus.) UniSA-Australia – všetci rovnaký čas ako víťaz.



Konečné poradie po 6. etape: 1. Daryl Impey (JAR) Mitchelton-Scott 20:03:34 h, 2. Richie Porte (Aus.) BMC Racing – rovnaký čas ako víťaz, 3. Tom-Jelte Slagter (Hol.) Dimension Data +16, 4. Diego Ulissi (Tal.) UAE-Team Emirates +20, 5. Dries Devenyns (Belg.) Quick-Step Floors, 5. Egan Bernal (Kol.) Sky +20,…32. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +2:25.



Bodovacia súťaž: 1. Peter Sagan (SR) 64 bodov, 2. Caleb Ewan (Aus.) 56, 3. Elia Viviani (Tal.) 52, 4. Daryl Impey (JAR) 42, 5. Phil Bauhaus (Nem.) 36, 6. Jay McCarthy (Aus.) 32.



