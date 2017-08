Video: Peter Sagan sa na Okolo Poľska vrátil do žltého dresu, v ťažkej etape skončil druhý

SZCZYRK 31. júla (WebNoviny.sk) - Belgičan Dylan Teuns sa stal víťazom 3. etapy z Jaworzna do Szczyrku (161 km) na 74. ročníku pretekov Okolo Poľska zaradených do kalendára World Tour.

V záverečnom ťažkom stúpaní do cieľa s pasážami blížiacimi sa k 20% sklonu terénu sa skvelým spôsobom prezentoval aj Slovák Peter Sagan, ktorý zo šiesteho či siedmeho miesta to napokon vytiahol na druhú priečku v cieli. Tá znamená návrat do žltého dresu lídra pretekov. Sagan (Bora-Hansgrohe) v náročnom závere zdolal aj tímového kolegu a vrchárskeho špecialistu Poliaka Rafala Majku, ktorý skončil v etape na treťom mieste. Slovenský cyklista celkovo vedie s náskokom 6 sekúnd pred Teunsom a 12 sekúnd pred Majkom. O poradí na prvých troch miestach priebežnej klasifikácie rozhodli bonifikačné sekundy v cieli 3. etapy.



Štyri horské prémie

Peter Sagan predtým v sobotu zvíťazil v úvodnej etape v Krakove a v nedeľňajšom "nedokončenom" špurte v Katoviciach skončil ôsmy. Preteky Okolo Poľska sú pre dvojnásobného majstra sveta Petra Sagana prvými od skorého a kontroverzného vylúčenia z Tour de France. Na poľských cestách bol Sagan ešte v úvode svojej profikariéry v roku 2011 celkovým víťazom.

V 3. etape sa cyklisti po prvý raz pozreli do poľských hôr. V pondelkovom programe boli aj štyri horské prémie I. kategórie plus záverečné kilometer dlhé stúpanie do cieľa v Szczyrku. Podstatnú časť etapy strávila v úniku sedmička pretekárov: Maxime Monfort (Lotto-Soudal), Rémi Cavagna (Quick-Step Floors), Sebastien Reichenbach (FDJ), Jose Goncalves (Kaťuša-Alpecin), Bert-Jan Lindeman (LottoNL-Jumbo), Maciej Paterski (CCC Sprandi Polkowice) a Adam Stachowiak (Poľská reprezentácia). Vypracoval si až tri a polminútový náskok, ale 36 km pred koncom už bol únik minulosťou.





Sagan v najprudších úsekoch šetril sily

Prvé dve vrchárske prémie ovládli jazdci z úniku Paterski a Reichenbach, na tretej dominoval Laurens de Plus (Quick-Step Floors). Štrnásť kilometrov pred cieľom sa o sólo pokúsil Rus Ilnur Zakarin z tímu Kaťuša-Alpecin, ale jeho pokus nemal dlhé trvanie. Potom ušiel Austrálčan Jack Haig (ORICA-Scott), ktorý si došiel po 10 bodov na poslednej vrchárskej prémii. Haig vydržal vpredu až po métu 1 km pred cieľom, ale napokon neodolal tempu cyklistov za ním.

V záverečnom výšľape do cieľa mal dobrú pozíciu aj Peter Sagan, ktorý v tých najprudších úsekoch šetril sily, aby napokon vyrazil dopredu a v závere takmer zdolal víťazného Belgičana Dylana Teunsa.

OKOLO POĽSKA 2017:

1. Dylan Teuns (Belg.) BMC Racing 3:51:41 h, 2. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe, 3. Rafal Majka (Poľ.) Bora-Hansgrohe, 4. Wilco Kelderman (Hol.) Sunweb - všetci rovnaký čas ako víťaz, 5. Tom-Jelte Slagter (Hol.) Cannondale-Drapac +5 s, 6. Odd Christian Eiking (Nór.) +7.

1. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe 10:03:02 h, 2. Dylan Teuns (Belg.) BMC Racing +6 s, 3. Rafal Majka (Poľ.) Bora-Hansgrohe +12, 4. Wilco Kelderman (Hol.) Sunweb +16, 5. Tom-Jelte Slagter (Hol.) Cannondale-Drapac +21, 6. Odd Christian Eiking (Nór.) +23.





