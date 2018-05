Video: Peter Sagan došpurtoval tretí v Elk Grove, víťazom 5. etapy Okolo Kalifornie sa stal Gaviria

ELK GROVE 18. mája (WebNoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan finišoval ako tretí v 5. etape na cyklistických pretekoch Amgen Okolo Kalifornie, ktoré sú zaradené do prestížneho seriálu WorldTour.

Sagan v záverečnom hromadnom špurte pelotónu v Elk Grove nestačil na víťazného Kolumbijčana Fernanda Gaviriu (Quick-Step Floors) a tiež Austrálčana Caleba Ewana (Mitchelton-Scott). Navlas sa tak zopakovalo poradie na prvých troch miestach z 1. etapy na tohtoročnej Kalifornii, keď sa finišovalo v Long Beach.

Peter Sagan chválil tímovým kolegov

Na čele celkovej priebežnej klasifikácie zostal Američan Tejay van Garderen (BMC Racing) o 23 sekúnd pred Kolumbijčanom Eganom Bernalom (Sky) a 37 sekúnd pred ďalším cyklistom z Kolumbie Danielom Martínezom (EF Education First-Drapac p/b Cannondale). Petrovi Saganovi patrí 55. priečka s mankom 21:11 min na lídra.



Rekordér v počte etapových triumfov na Okolo Kalifornie Peter Sagan zatiaľ zostáva bez víťazstva na 13. ročníku týchto pretekov. Keďže piatková etapa s cieľom na South Lake Tahoe bude mať vrchársky charakter, Sagan bude mať šancu na úspech už len v sobotu v záverečný deň podujatia v Sacramente.

"Bola to ďalšia rýchla etapa a počas nej teplejšie ako v minulých dňoch. Naša zostava opäť tvrdo pracovala na dostihnutí úniku. V záverečných kilometroch môj brat Juraj, Daniel Oss a Michael Kolář odviedli výbornú prácu, aby ma dostali dopredu na dobrú pozíciu pred záverečným špurtom. Dal som do toho to najlepšie zo seba, ale na Gaviriu to nestačilo. Rafal Majka mal v etape menší pád, ale nebolo to nič vážne," uviedol Peter Sagan na webe tímu Bora-Hansgrohe.

Päť jazdcov v úniku a problémy Kittela

Piata etapa na trase Stockton - Elk Grove (176,5 km) bola s výnimkou jednej vrchárskej prémie tretej kategórie takmer čistá rovina a v závere sa očakával šprintérsky súboj o víťazstvo aj s účasťou Petra Sagana. V úniku sa ocitla pätica jazdcov - Stijn Vandenbergh (AG2R La Mondiale), Michael Rice (Hagens Berman Axeon), Ruben Companioni, Fabian Lienhard (Holowesko-Citadel), a Tanner Putt (UnitedHealthcare).

Utvorili si vyše trojminútový náskok pred pelotónom a konštantne si ho udržiavali. Približne 120 km pred cieľom sa v jednom z pádov ocitlo aj trio jazdcov Bora-Hansgrohe Juraj Sagan, Rafal Majka a Pawel Poljanski, ale čoskoro zaplátali dieru a vrátili sa do pelotónu.

Dvadsať kilometrov pred cieľom tempu "utečencov" nestačili Rice a Companioni a vpredu zostala už len zostávajúca trojica s minútovým náskokom pred pelotónom.

Ich náskok sa veľmi rýchlo míňal a 8 km pred "páskou" už bolo takmer po úniku. Napokon vydržal ešte pár kilometrov, ale nie do konca. Ešte predtým, približne 12 km pred cieľom, mal technické problémy Brit Mark Cavendish, šprintérovi tímu Dimension Data vymieňali zadné koleso. Za pomoci tímových kolegov sa pokúšal o návrat do pelotónu a úspešne.

Problémy mal aj ďalší z adeptov na víťazstvo Nemec Marcel Kittel (Kaťuša-Alpecin), Necelé 4 km pred cieľom sa odohral hromadný pád s viacerými účastníkmi tímu Dimension Data. Záverečný kilometer bol tradične šprintérsky. Peter Sagan si utvoril dobrú pozíciu na zadnom kolese Fernanda Gaviriu, ale ten bol na neho príliš rýchly. Slováka v závere prešprintoval aj Caleb Ewan, trojnásobný majster sveta už záverečné metre vypustil.

Sagan si s 25 bodmi udržal tretiu priečku v bodovacej súťaži za Ewanom (33 bodov) a Gaviriom (30).

Výsledky - Amgen Okolo Kalifornie štvrtok 5. etapa: Stockton - Elk Grove (176,5 km): 1. Fernando Gaviria (Kol.) Quick-Step Floors 4:04:34 h, 2. Caleb Ewan (Aus.) Mitchelton-Scott, 3. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe, 4. Rick Zabel (Nem.) Kaťuša-Alpecin, 5. John Murphy (USA) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe, 6. Sean Bennett (USA) Hagens Berman Axeon - všetci v rovnakom čase ako víťaz, ... 48. Michael Kolář (SR) Bora-Hansgrohe - rovnaký čas ako víťaz, ... 76. Juraj Sagan(SR) Bora-Hansgrohe +33 s Poradie po 5. etape: 1. Tejay van Garderen (USA) BMC Racing 16:55:29 h, 2. Egan Bernal (Kol.) Team Sky +23 s, 3. Daniel Martinez (Kol.) EF Education First-Drapac p/b Cannondale +37, 4. Tao Geoghegan Hart (V. Brit.) Team Sky +52, 5. Adam Yates (V. Brit.) Mitchelton-Scott +1:07 min, 6. Rafal Majka (Poľ.) Bora-Hansgrohe +1:29, ... 55. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +21:11 min, ... 114. Michael Kolář (SR) Bora-Hansgrohe +43:56, ... 115. Juraj Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +48:15 Poradie v bodovacej súťaži: 1. Caleb Ewan (Aus.) 33 bodov, 2. Fernando Gaviria (Kol.) 30, 3. Peter Sagan (SR) 25, 4. Egan Bernal (Kol.) 21, 5. Sean Bennett (USA) 17, 6. Toms Skujiňš (Lot.) 15

