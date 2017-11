Video: Peter Cehlárik strelil svoj prvý gól v NHL, bekhendom poslal puk do siete (aktualizované)

SAN JOSE 19. novembra (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejista Peter Cehlárik má za sebou gólový debut v NHL. Dvadsaťdvaročný žilinský rodák sa v 7. min súboja San Jose - Boston postaral o vyrovnanie hostí na 1:1.

Boston napokon zvíťazil 3:1, slovenský útočník odohral 13:49 min a skončil zápas s plusovým bodom.

Cehlárikov o 18 rokov starší krajan a kapitán Bruins Zdeno Chára bol s 26:50 min najviac vyťaženým hráčom svojho tímu. Pripísal si 3 strely, 2 "hity", 3 zablokované strely a rovnako jednu plusku na konci.

Bekhendom poslal puk do siete

Cehlárik pri góle vyťažil z výbornej individuálnej práce spoluhráča Jaka DeBruska, ktorý sa natlačil pred brankára domácich Aarona Della. DeBruskov pokus Dell iba vyrazil pred seba, kde bol pripravený Cehlárik a bekhendom poslal puk do siete.





Mladý slovenský krídelník sa dočkal prvého gólu v treťom zápase v tejto sezóne NHL a celkovo v štrnástom v profilige v kariére. Na konte má aj dve asistencie, ešte z uplynulej sezóny. Cehlárik sa ešte chvíľu po svojom góle poriadne netešil, lebo tréner San Jose Peter DeBoer sa dožadoval nedovoleného bránenia DeBruska na brankára Della.

Z opakovanej situácie na videu bolo zrejmé, že DeBruskovi pomohol k nárazu do Della obranca Sharks Joakim Ryan. "Niekedy sa takéto situácie posúdia vo váš prospech, inokedy zasa nie. Dnes to bolo pre nás," rád skonštatoval kouč Bostonu Cassidy.

V tejto sezóne NHL skórovali štyria Slováci

Cehlárik sa tiež trochu obával, že gól nebude uznaný. Vlani sa mu niečo podobné prihodilo v Los Angeles, kde ho o presný zásah obralo dodatočné posúdenie ofsajdu na videu. Mal teda v hlave, že sa to môže zopakovať. "Áno, trochu som sa obával, ale bol to gól. Som šťastný, že je to tak," povedal Cehlárik, cituje ho portál denníka Boston Herald.

Cehlárik je len štvrtým slovenským hráčom, ktorý strelil gól v tomto súťažnom ročníku NHL. Po päť presných zásahov majú na konte útočníci Tomáš Tatar a Richard Pánik, dvakrát skóroval obranca Zdeno Chára.

Cehlárik v aktuálnej sezóne odohral šesť duelov aj v nižšej zámorskej súťaži AHL za Providence Bruins, pripísal si v nich tri góly a tri asistencie. Na svojom konte by mal aj väčšiu porciu zápasov, no tri týždne nútene pauzoval pre problémy v dolnej časti tela.

